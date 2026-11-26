Aquí somos muy fans de las tuneladoras, no os vamos a engañar. Y en Europa existen numerosos proyectos en curso que utilizan estas colosales máquinas, la mayoría proyectos bastante ambiciosos. En este artículo hablamos de “Olga”, una de las nueve tuneladoras que atravesó el pasado 24 de noviembre el lado austriaco del túnel de base del Brennero, completando el último avance mecanizado en uno de los mayores proyectos ferroviarios de Europa.

Uno de los túneles más largos del mundo. El túnel de base del Brennero conectará Innsbruck, en Austria, con Fortezza, en Italia. Combinado con la variante existente de Innsbruck, formará una conexión ferroviaria subterránea de 64 kilómetros bajo los Alpes. Su trazado de baja pendiente está pensado para permitir que trenes más largos y pesados crucen las montañas, añadiendo capacidad en el corredor escandinavo-mediterráneo y trasladando mercancías de la carretera, según comparten desde Herrenknecht, el propio fabricante de la máquina.

Los detalles. Olga perforó aproximadamente 7,6 kilómetros del tubo oriental hacia Innsbruck en el lote H53 Pfons-Brenner, según cuentan desde el medio Tunnelling Journal. Comenzó sus operaciones el 18 de septiembre de 2024, junto a su gemela, “Wilma”. Esta última terminó su avance de 7,45 kilómetros en el tubo occidental el 25 de agosto, continuando después con las perforaciones continuas entre Innsbruck y Fortezza.

Ambas máquinas son tuneladoras de doble escudo con un diámetro de 10,33 metros y 4.550 kW de potencia en la cabeza de corte, operadas por una empresa conjunta de PORR y Marti. Herrenknecht afirma que Olga alcanzó un máximo de más de 600 metros excavados en un solo mes.

Excavación. Olga es la última de las tuneladoras desplegadas en el proyecto. Herrenknecht suministró ocho de ellas, que han recorrido alrededor de 90 kilómetros desde 2015. Excavaron los dos tubos principales y el túnel de prospección situado debajo de ellos.

Sacando rocas. Un sistema de cintas transportadoras puede transportar hasta 5.000 toneladas de escombros por hora. Eso equivale a unas 190 cargas de camión de 26 toneladas, tal y como cuentan desde International Railway Journal. VMT aportaba la navegación en su rumbo, mientras que Euroform y Herrenknecht Formwork suministraron equipos y encofrados para el revestimiento del túnel. Martin Herrenknecht, fundador y presidente de la empresa, asistió a la rotura del frente, contando que fue “un momento que realmente me conmueve”..

Qué pasa ahora. La perforación ha terminado, pero el túnel no está acabado, pues todavía quedan trabajos en galerías de conexión y pozos, y se tienen que instalar los sistemas ferroviarios, tal y como comparten desde Tunnelling Journal. Los tramos en Austria e Italia ya se unieron en julio mediante excavación convencional de perforación y voladura.

Por otro lado, el pasado 20 de octubre, la empresa del proyecto BBT SE retrasó la la apertura prevista de 2032 a 2034 y elevó el coste previsto de 10.500 millones de euros a 11.700 millones. Según IRJ, la compañía atribuyó el retraso a una actualización del diseño de los sistemas ferroviarios, incluida la conversión del túnel de prospección en túnel de servicio, además de infraestructura adicional y un periodo de construcción más largo.

El trabajo más duro en roca está hecho, así que el esfuerzo restante pasa ahora de perforar a equipar el túnel para los trenes.

Imágenes | Herrenknecht y Comisión Europea

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