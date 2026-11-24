Madrid está llegando a los últimos tramos de uno de sus mayores proyectos hidráulicos. Y es que el Canal de Isabel II, la empresa pública encargada de la gestión de aguas, ha construido aproximadamente 80 de los 104 kilómetros previstos para su Segundo Anillo de Distribución. A esta tubería, apodada la “M-50 del agua” (porque pasa cerca de esta misma autopista), le quedan tres últimos tramos de los nueve totales para completarse. Te contamos todos los detalles.

Por qué importa. Tal y como cuenta el medio 20 Minutos, el Segundo Anillo de Distribución funcionará como una circunvalación para la red de agua, trasladando el suministro entre municipios y ofreciendo rutas alternativas en caso de averías o sequías. Así como comparte el medio El Economista, la población de Madrid sigue creciendo, dirigiéndose hacia los ocho millones, así que este tipo de avances en infraestructura son necesarios.

En detalle. La tubería transporta agua a presión desde las grandes instalaciones de almacenamiento de Colmenar Viejo y Valmayor, ambas a casi 800 metros sobre el nivel del mar, hasta el cinturón metropolitano de la capital. Algunas cifras clave:

Longitud: unos 104 km, cruzando 23 municipios.

Diámetro: 1,6 metros.

Inversión: alrededor de 125 millones de euros, según El Economista. Aparte, el medio Madrid Es Noticia cita una cifra de 50 millones de euros para las obras actualmente en curso.

Material: acero soldado helicoidalmente, protegido por hormigón armado.

La planificación comenzó hace casi dos décadas, y debido al tamaño del proyecto, el Canal de Isabel II decidió desde el principio construirlo por tramos. Eso ha permitido que los tramos terminados se conectaran a la red a medida que se completaban, de modo que el anillo lleva ya años beneficiando a la Comunidad.

Lo que queda. El próximo tramo en completarse, en los próximos meses, es el tramo 5. Es un tramo de 2,2 km en Boadilla del Monte, en el suroeste de la región, donde los equipos están instalando la tubería dentro de un revestimiento de hormigón armado, según cuentan desde Madrid Es Noticia. El tramo 7 llega después. Pasará por Getafe, Fuenlabrada, Leganés y Pinto, y se acaban de publicar los expedientes de expropiación necesarios para iniciar las obras. Eso sí, todo apunta a que el anillo no estará terminado hasta dentro de unos años más.

Entre líneas. Enterrar una tubería de 1,6 metros a través de una de las zonas más densamente construidas de España es más que una cuestión de cavar. Y es que en la mayoría de los lugares los equipos cavaron zanjas de 1,5 a 2 metros de profundidad, profundizando más donde era necesario, y en otros han ido construyendo acueductos. Para cruzar carreteras sin cortarlas, se han empleado técnicas como la hinca de tuberías, que consiste en empujar la tubería bajo tierra en lugar de abrir una zanja a lo largo de toda su longitud.

De hecho, un tramo en Boadilla se enterró entre la M-50 y la M-501 mediante hinca de tuberías. Ahora el municipio también va a tener una pasarela de 135 metros, de casi cinco metros de ancho, sobre la M-50, llevando así el ramal del anillo hasta el centro urbano. Tal y como cuentan desde El Economista, la tubería discurrirá por el interior de la estructura, y el paso superior estará abierto a peatones y ciclistas.

Control remoto. La tubería también será monitorizada, con la fibra y el cableado alimentando un sistema de telecontrol para así poder alertar de cualquier incidencia en el suministro, y equipos mecánicos medirán además el caudal y la presión, según los informes.

Plan e inversión. El anillo forma parte del Plan Estratégico de Canal de Isabel II, un programa de inversión que se extiende hasta 2030 para modernizar la infraestructura hídrica de la región. Madrid Es Noticia cuenta que el plan también incluye una primera fase de 160,4 millones de euros para renovar la planta de tratamiento de Colmenar Viejo, la mayor planta de agua potable de España y uno de los dos puntos de inicio del anillo. El Banco Europeo de Inversiones está financiando parte de esa obra, cuya duración prevista es de 52 meses.

Imagen de portada | Canal de Isabel II

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