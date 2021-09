iPhone 13, Apple Watch Series 7 y más: todo lo que esperamos ver en el evento de Apple del 14 de septiembre

Hay marcas que suelen convocarnos de manera muy frecuente durante el año por sus múltiples lanzamientos y hay otras que hacen justamente lo contrario, como el caso de Apple. Los de Cupertino centralizan sus puntuales lanzamientos en unos pocos eventos cada año y algunos de ellos suelen ser puntuales en su actualización anual, como las WWDC o la presentación de nuevos iPhone, y precisamente esto último es lo que esperamos ver en el próximo Apple Event.

Pero pinta a que, pese a ser las estrellas de esa presentación de mañana 14 de septiembre a las 19:00 (hora española peninsular), no vendrán solos y habrá más novedades importantes ese día. El evento se confirmó hace pocos días y la invitación, a diferencia de otras ocasiones, no nos dio muchas pistas, pero los rumores se han agolpado aún más a medida que se ha acercado este evento.

Nuevos iPhone 13

Los iPhone 13 serán, como decíamos en la introducción, los protagonistas de esta presentación a todas luces. Apple habría seguido el patrón del año pasado en cuestión de variantes, esperando ver:

Como aspectos destacados en todo lo filtrado y rumoreado, está la posibilidad de que haya un cambio en las capacidades mínima y máxima, partiendo de los 128 GB y llegando a 1 TB. No parece que vaya a ser ese iPhone sin puertos que se rumorea desde hace tiempo, pero sí que suena fuerte la reducción del notch, que lleva intacto desde su aparición en el iPhone X.

El diseño no parece ir a cambiar mucho más, salvo por los nuevos colores que se rumorean y que suele haber en cada nuevo modelo. También se ha hablado de la vuelta del TouchID, el lector de huellas de Apple, pero integrado en una pantalla que ahora llegaría a los 120 Hz y tecnología LPTO.

Con esta nueva tasa de refresco se espera que haya un mayor consumo energético, pero también hay filtraciones a favor de un aumento de capacidad de las baterías, aunque esto podría quedar sólo en los modelos Pro. A estos modelos llegarían las principales mejoras en fotografía, hablándose de incorporación del LiDAR, sensores más grandes (con píxeles más grandes) y novedades importantes de software como un modo ProRes (similar a tener un raw para vídeo) y un modo retrato para vídeo.

Apple Watch Series 7

Para el próximo Apple Watch sí se espera un rediseño y un cambio de tamaño, el cual ya está dando que hablar por la posibilidad de que puedan [no valer las correas para modelos anteriores]https://www.applesfera.com/rumores/uno-mayores-grandes-almacenes-espana-va-a-liquidar-sus-correas-apple-watch-a-pocos-dias-keynote(). El Apple Watch Series 7 pasaría a tener modelos de 41 y 45 milímetros, dejando atrás los 40 y 44 milímetros que hemos visto hasta el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE.

Con el nuevo tamaño habría además un rediseño de los interiores, de manera que la batería tendría mayor capacidad. Pero dejando a un lado las dimensiones y hablando de la estética, ese rediseño implicaría heredar las esquinas en ángulo que volvieron a los iPhone a partir de los 12.

Esa vuelta del TouchID en los iPhone 13 se ha comentado también para el nuevo Apple Watch (que no sería vuelta, sería integración nueva), pero no sería en la pantalla, sino en la corona. La pantalla, por su parte, llegaría a las 1,9 pulgadas y se habla de tecnología microLED como novedad, aunque esto último no ha llegado a sonar tanto.

En cuanto a las nuevas funciones, parece que una de las grandes novedades finalmente no será tanto poder detectar el valor de la glucemia, sino la medición de presión sanguínea y mejoras en el registro de natación y otras actividades. A este respecto, parece una evolución más recatada que otras, pero por ahora son rumores.

AirPods 3

Poco se ha dicho de unos posibles AirPods de tercera generación que se esperan para este evento. Parece que los auriculares inalámbricos más básicos de Apple (no por ser sencillos, sino por estar bajo los Pro) heredarían el diseño de los AirPods Pro. Pero sin dicho apellido, no todas las funciones de los inalámbricos más avanzados de Apple llegarían a los nuevos, pudiendo quedar la cancelación de ruido activa de camino.

Menos probables: iPad mini y iPad (estándar)

Sobre nuevos iPad se habla con menos intensidad, teniendo en cuenta que podría haber aún otro evento de Apple en lo que queda de año. Los candidatos que de manera más tímida aspiran a presentarse mañana serían un nuevo iPad mini y un nuevo iPad (no Air y no Pro), esperando un diseño a lo iPad Air en el caso del sucesor del último iPad mini y una reducción de marcos en la renovación del iPad (2020).

Pero lo dicho: no suenan con demasiada intensidad para mañana día 14 de septiembre. De hecho, según Gurman reputado filtrador especializado en Apple con elevada tasa de aciertos), ya comenta que habrá otro evento en unas semanas entrado en nuevos iPad y nuevos Mac.

Mañana saldremos de dudas

Según los rumores, los pedidos de los iPhone 13 se iniciarán el 17 de septiembre y el lanzamiento se espera para el 24 del mismo mes. Los iPhone vendrían además con la versión definitiva de iOS 15, la cual ya se lanzaría de manera pública a todos los usuarios con un móvil compatible.

De momento nos queda esperar, ya muy poco. En Xataka lo seguiremos para que tengáis todos los detalles en directo (mañana os diremos los detalles) y que no os perdáis nada. Recordamos: será el día 14 a las 10:00 am PDT (hora local, en California), que son las 19:00 en España peninsular (18:00 en Canarias), las 12:00 en México y Ecuador, las 13:00 en Cuba y Venezuela y las 14:00 en Chile y Argentina.