iPhone 13: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre ellos

Sí, es así. En tecnología lo de los rumores y filtraciones es un no parar y esto afecta a los iPhone 13, de los cuales ya se empiezan a acumular posibles datos.

Hemos recogido todo lo que creemos saber sobre los iPhone 13 e iremos actualizando esta información a medida que surjan novedades.

Los iPhone 12 han partido de los 809 euros para el modelo más básico de los cuatro. Cabe pensar que el precio de partida rondará el de este año, viendo que fue el mismo que el del iPhone 11, pero aún es pronto para ver rumores en torno a este aspecto.

Según el analista de pantallas y fundador de DSCC Ross Young, los iPhone 13 repetirán el esquema que vimos con los iPhone 12. Es decir, habrá un sucesor directo del iPhone 12 mini, del iPhone 12, del iPhone 12 Pro y del iPhone 12 Pro Max. Es decir:

Ross además habla literalmente de iPhone 13 y nada de "iPhone 12S", como vimos hasta los iPhone 6S y en el iPhone XS (aunque frente a un iPhone XR.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0