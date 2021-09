Apple confirma su próximo evento para el 14 de septiembre: esto es todo lo que esperamos ver en la Keynote

Se rumoreaba que Apple prepararía su tradicional evento de septiembre en la segunda semana y por fin tenemos la confirmación de la fecha. Apple ya ha enviado la invitación para su evento, en el que esperamos ver novedades interesantes.

Novedades como los nuevos iPhone 13, de los cuales se acumulan ya muchos rumores y filtraciones, y también otros productos como un nuevo modelo de AirPods. La cita: el 14 de septiembre a las 19:00 hora peninsular española.

Como decíamos en la introducción (y pese a que la invitación no sugiere mucho con su escueto tíitulo), los esperados protagonistas de este evento serán los nuevos iPhone 13 a todas luces, que vendrán además con la versión definitiva del nuevo iOS 15, ya presentado previamente en la última WWDC. Los nuevos smartphones de Apple parecen guardar número de modelos con respecto a los iPhone 12, con lo que veríamos iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

Según lo filtrado, no parece que vayamos a ver grandes cambios en el diseño de la trasera y en las dimensiones, pero sí ha sonado mucho el rediseño del frontal con un notch más pequeño. Además, se habla de la incorporación de paneles LTPO, con lo cual parece que la parte frontal será la que reciba novedades más destacadas y diferenciales de lo anterior.

No parece que vaya a haber un salto destacable en cuanto al hardware de las cámaras, de modo que lo más notable puedan ser aportaciones de software como un modo "corrección con OIS", modo retrato en vídeo y un modo Pro, también para vídeo. En todo caso, normalmente este apartado sirve para diferenciar los "Pro" del resto de modelos, así que habrá que ver si además se suman cambios en sensores y lentes.

Del que se ha hablado mucho es del Apple Watch Series 7, así que es un firme candidato para ser presentado junto a los móviles de la marca. Un smartwatch que representaría un salto a nivel de estética con respecto al Apple Watch Series 6 y a sus predecesores si se confirma el cambio a los bordes en ángulo recto (como los iPhone). También podríamos ver los nuevos AirPods 3, que representarían la última iteración de los auriculares completamente inalámbricos de Apple. De éstos se ha hablado muy poco, sobre todo en tanto a ciertos cambios de diseño como la ausencia de almohadillas, un tallo más pequeño y una caja que cambia de forma.

