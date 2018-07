El equipo de César Muela: PC, micrófonos, auriculares y más

César Muela es un hombre prolífico: periodista, músico, colaborador habitual en podcasts como el de Despeja la X de Xataka y coordinador editorial del área de tecnología de Weblogs SL. Con tantas tareas a la vez, nos preguntamos qué equipo maneja en su día a día y cuáles son sus experiencias con la tecnología.

El sota, caballo y rey del audio es una buena tarjeta de sonido, RAM y el micrófono adecuado

En terreno audiovisual, hemos visto a César Muela hacer de Pedro en Jesucristo Superstar. También se atreve con covers de lo más variado: desde Metallica a Alejandro Fernández, ya sea como solista o con su banda, como vemos en su canal de YouTube. Más allá de una buena voz, grabarlo con esa calidad de sonido requiere algo más.

"Lo fundamental es tener una tarjeta de sonido buena, tengo una externa modelo Focusrite Saffire básica (294,05 dólares en Amazon.com) con solo dos canales de entrada, pero para grabar voces y guitarras es suficiente. Es un modelo bastante conocido dentro del mundo home studio. Luego recomiendo tener RAM suficiente y saber manejar programas como Cubase. Y también tengo varios micrófonos. No es que tenga un estudio de grabación super pro en casa, pero los micrófonos hacen mucho", señala Muela.

Recientemente publicamos un artículo sobre qué micrófono usar para iniciarse en el mundo de los podcasts y precisamente César se mueve en ambos ámbitos, el musical y el de los podcasts. Lo tiene claro: "Lo primero es preguntarse para qué vamos a utilizar el micro. No es lo mismo si es para grabar podcast que para grabar guitarras acústicas. Una vez que tengas claro para qué lo vas a utilizar, miraría qué tipo de micro se adapta más a lo que necesitas (cardioide, omnidireccional, bidireccional…) y luego algo muy importante es la respuesta en frecuencia del modelo".

César cita como ejemplo todo un mítico dentro de los micrófonos, el Shure SM57, "vemos que es más o menos plano en frecuencias medias, pero enfatiza algunos agudos y no capta bien los graves. Se utiliza mucho para grabar cajas de batería o voces en grupos de rock o metal. Por último, también depende mucho tu presupuesto."

"El mundo del micrófono es complejo y hay modelos que cuestan miles de euros. ¡No te gastes mil euros si vas a usarlo para jugar a Fortnite!"

Dar con micrófonos que estén a la altura sin dejarse el sueldo tiene su mérito. César confiesa que aprovecha las rebajas y promociones para ir ampliando su inventario de gadgets musicales: "Tengo un micrófono Blue Baby Bottle (375 euros en Thomann) que me compré en Nueva York hace unos años que estaba bastante bien de precio. Lo uso para voces, guitarras acústicas y para el podcast de Xataka. Incluso para la voz en off de nuestro canal de YouTube. Luego tengo otro micro que es más barato, el Blue Spark (232,03 euros en Amazon). Es muy económico y da muy buenos resultados. Define bien las voces y ese color naranja hace que su diseño llame la atención."

Cuando te haces un PC parece que no dudas en comprar la mejor tarjeta gráfica o placa base, pero intentas ahorrar en lo demás

Volviendo a la grabación de audio y la necesidad de mucha RAM, podríamos pensar que hace falta un ordenador potente y nuevo... sin embargo, César usa un ordenador de hace un lustro que configuró por partes: "tengo un sobremesa con Windows que me hice por piezas hace 5 años. Obviamente al haber sido configurado por mí cada componente es de una marca. Te puedo decir que tengo 8 GB de RAM, procesador Intel, me compré un monitor LG de unas 20 pulgadas Full HD que no es una locura, es muy sencillo pero a mí me vale.... lo último que he cambiado es la tarjeta gráfica, que le he metido una NVIDIA GTX 1060 (258,82 euros en Amazon) que no es lo mejor, pero para mis juegos me viene genial".

Montar un ordenador a piezas tiene la enorme ventaja de poder potenciar lo que tú necesitas y los hándicaps de saber que el componente más flojo hará de cuello de botella, una decisión muy complicada con un presupuesto más o menos fijado. Por no hablar de esas cosas que siempre se nos pasan por alto.

En este sentido, César no es una excepción "Me arrepiento de la fuente de alimentación. Cuando te haces un PC parece que no dudas en comprar la mejor tarjeta gráfica o placa base, pero intentas ahorrar en lo demás, desde la propia caja del PC hasta, como en mi caso, la fuente de alimentación. Pasados un par de años tuve que cambiarla porque no era de mucha calidad y se sobrecalentaba en exceso y el ordenador se reiniciaba, probablemente por alguna mala soldadura."

Trabajar escribiendo, acudiendo a eventos y grabando vídeos hace que muchos profesionales optemos por combinar un cómodo sobremesa con un portátil de batalla. Es el caso de César, que tiene una Microsoft Surface Pro 3 desde hace unos años y está tan contento que incluso planea adquirir la Surface Pro 4 (949 euros en El Corte Inglés) . Una curiosa elección la de un convertible para trabajar. ¿Por qué la Surface y no un portátil? ¿Qué ganas en movilidad?

Viajo mucho y cuanto menos pese el equipo que tenga, mejor. Que sea convertible también me da mucha versatilidad. Hay veces que solo con la parte de tablet me es más que suficiente y ahí me ahorro más peso aún (porque el teclado se lo puedes quitar). No me imagino corriendo de arriba abajo con un portátil en la mano en una rueda de prensa en la que hay que escribir rápido un artículo o preparar un guión para un vídeo con un equipo más pesado.

"Usar Windows es como sentirse en casa, en Mac tendría que pensar “¿cómo haría esto que hago en Windows de tal manera?”"

Lo que está claro es que César es un chico de Microsoft, desmontando la creencia popular de que Mac es el equipo por excelencia de los creadores de contenido :"Windows me parece un sistema operativo muy cómodo para trabajar, sobre todo porque es lo que llevo usando desde que era pequeño. He probado temporadas a trabajar en Mac y no me siento tan productivo como con Windows".

El PC es lo mejor para jugar: es más barato y las actualizaciones se "notan" menos que en las consolas

Sorprende bastante que alguien que está delante del ordenador 8 horas en su trabajo, luego tenga ganas de seguir jugando en el ordenador. "La experiencia que he tenido jugando siempre ha sido buena y, por ejemplo, para jugar online a algún juego nunca he tenido que pagar una suscripción premium al mes como pasa con PS4 o Xbox One. Compras el juego (muchas veces más barato) y te dedicas a jugar. Además, como el PC lo enciendo todos los días, no me suele pasar como con la consola, que igual la enciendes después de tres o cuatro días para jugar a algo y resulta que tienes que esperar un buen rato porque hay actualizaciones pendientes. Aunque Windows tampoco se libra de esto, nunca suelo esperar para jugar porque tengo todo en constante actualización."

Vuelvo al ordenador comprado hace un lustro porque me sigue pareciendo maravilloso realizar una inversión para darle tanta caña y solo haberle cambiado la fuente y la tarjeta gráfica, porque después de todo los juegos cambian una barbaridad. ¿Qué debemos mirar a la hora de comprar una tarjeta gráfica de forma práctica teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto limitado?

"Para elegir tarjeta gráfica es crucial definir con qué tipo de juegos la vas a usar. Los FPS suelen ser los más exigentes porque necesitan una exigencia alta de las máquinas en todo momento. Aunque, eso sí, primero me centraría en mirar si tu placa base es capaz de mover la tarjeta que te quieres comprar y, por supuesto, algo obvio: tu monitor. Si das el salto a una tarjeta que mueva 4K, debes tener un monitor 4K. En cualquier caso, si quieres que la tarjeta gráfica te dure unos años, miraría ya a partir de 6 GB de RAM. Eso garantizará que pueda mover a calidad máxima la mayor parte de juegos actuales y seguramente también de aquí a varios años (con algunos ajustes de rendimiento, pero suficientes para disfrutar de buena calidad)".

Para hacernos una idea realista, César nos reconoce que tiene unos gustos bastante eclécticos que varían en función de sus apetencias, no dejándose llevar por las modas. El juego de cartas de Blizzard 'Hearthstone', la saga 'Assasin's Creed' desde el principio, 'Overwatch' de vez en cuando e incluso 'Clash Royale' en el móvil.

César se confiesa bastante minimalista tecnológicamente hablando. No tiene consola, sino que le basta con un steam link, un Steam Controller y una buena conexión a internet. De hecho reconoce que una de sus mejores compras para exprimir PC en el gaming es un Steam Link (49,90 euros en Amazon) fue para jugar a todos estos juegos en la TV de su salón.

Nada de 4K, el criterio fundamental para elegir su TV fue que cupiera en el salón

Teniendo en cuenta que usa el televisor para jugar y los precedentes de la tarjeta gráfica, cabría esperar una TV de 4K. Nada más lejos de la realidad: César aprovechó el pasado Black Friday para hacerse con el modelo LG 32LJ610V (275 euros en PcComponentes), que no es 4K porque "es difícil encontrar esa resolución en estos tamaños" pero se conforma con Full HD y Smart TV.

De nuevo LG. ¿Es tu marca favorita para pantallas? "No, es más una cuestión de que era una marca conocida, estaba bien de precio y bueno, creo que hay que mirar los ecosistemas de productos. Ahí considero que siempre hay que mirar Sony y LG, porque tienen una gama amplia de productos que funcionan genial entre sí y, además, en el caso de LG, fabrica sus propios paneles. "

"Me gustan las empresas con ecosistemas y LG es una de ellas. De hecho encima de la tele tengo una barra de sonido 2.1 que es la LG LAS450H (134 euros en PcComponentes) . El ecosistema hace que los dispositivos de estas marcas se entiendan mejor. Ha sido LG pero podría haber sido Samsung o Sony que también lo tienen. Es una cuestión de ecosistema y a mi LG siempre me ha salido bien."

A vueltas con el ecosistema

Me sorprende mucho que hables del ecosistema y no seas un chico Apple, básicamente porque la fortaleza de su ecosistema es una de las razones que aducen los usuarios de la manzana para justificar su fidelidad. Sin embargo, tienes dos ordenadores con Windows como sistema operativo, LG en terreno audiovisual y no es muy difícil deducir que usas un teléfono Android. "Tengo un Google Pixel 2 (666 euros en Amazon), que para mí es uno de los mejores teléfonos, al menos de los más equilibrados. Yo soy de Android y siempre lo he sido. Me gusta que sea tan abierto con las apps, algo que me llama más que la "imposición" de Apple, aunque los productos de Apple duran un montón y salen buenos, pero no son para mí."

Además, el ecosistema Google sigue creciendo expandiéndose por toda la casa con la llegada de Google Home, la gama de altavoces inteligentes de la gran G.

Sabemos que recientemente has probado los Google Home, ¿te lanzarías ya a comprar un smart speaker o todavía te parece demasiado pronto? Supongamos que además de los de Google, en España estuvieran a la venta Amazon Echo - que probablemente sea lanzado este mismo año en nuestro país - y el HomePod. ¿Cuál te comprarías?

"Si me tuviera que comprar uno, sería el Google Home por su asistente, aunque tiene cosas que mejorar todavía. Se le puede sacar mucha utilidad. Te digo más, cogería el Home Mini porque es más baratito y la calidad de audio está muy bien". "Por ese precio el Google Home Mini (59 euros en El Corte Inglés) es un gadget muy interesante y más para mi ecosistema. Eso sí, tienes la barrera de que nos cuesta hablarle, por eso mejor empezar con uno asequible. Con el Mini te vas acostumbrando a decirle "Ok Google, buenos días" y él me dice el tiempo y las noticias más relevantes del día. Además las noticias te las lee una persona, parece una tontería pero a mi me gusta. Al final te acostumbras porque te ahorra tiempo".

Buscando los auriculares perfectos

Micrófonos, tarjetas de sonido, altavoces...¡nos quedan los auriculares! Teniendo en cuenta lo que le gusta la música, su trabajo y lo que viaja, es lógico pensar que ha tenido unos cuantos. Aunque cada uno se deja llevar por sus gustos en estilos, diseños o marcas, la clave de César para acertar con sus auriculares es tener claro para qué los va a usar.

En su caso, le gustan con una respuesta en frecuencia plana, es decir, que no tengan ni muchos graves ni muchos agudos. E insiste en probarlos porque todos tenemos cabezas y oídos diferentes.

"No invertiría mucho dinero en los que usas todos los días para ir por la calle porque a partir de cierto precio los auriculares empiezan a pelear en una batalla de matices".

Y esos matices no se aprecian de camino a clase o al trabajo, corriendo o en el metro. Aquí es clave la cancelación de ruido, si bien también es interesante conocer lo que sucede en tu entorno por cuestiones de seguridad. César apuesta por los auriculares in ear Sennheiser MX365 que ademas de costar menos de 20 euros (13,30 euros en Amazon) porque son muy planos y definen muy bien el sonido.

Para los viajes, unos con cancelación de ruido de Sennheiser para evitar las molestias del traqueteo del tren, el avión, etc., que también son bastante asequibles para lo que hay en el mercado, los Sennheiser HD 4.5. A nivel calidad precio son de lo mejor que hay (139 euros en Amazon), asegura. Para grabar audio usa otros más específicos que enfatizan graves, medios, etc. "dependiendo si estoy escuchando o mezclando música".

¿Qué planeas comprar en el futuro?

De lo que hemos visto en la entrevista ya nos ha quedado claro que una TV con 4K o la Surface Pro 4 están entre tus próximas adquisiciones pero, como persona experta en tecnología y usuario intensivo, ¿qué comprarías si te dieran un cheque en blanco?