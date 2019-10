SpaceX tiene en la mira a la Luna: la llegada de Starship antes de 2022 y después enviar recursos para la llegada de humanos en 2024

Tras aquella memorable conferencia de pasado 28 de septiembre, donde SpaceX celebró 11 años de haber alcanzado la órbita con aquel Falcon 1, y que sirvió para mostrar el primer prototipo de Starship, conocido como MK1, ahora es el turno de planificar bien los siguientes pasos. Y por ello, Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, aprovechó el Congreso Astronáutico Internacional para actualizar parte de la hoja de ruta de la compañía.

Como sabemos, actualmente SpaceX está trabajando en el desarrollo de las siguientes versiones de Starship, lo que hace de forma paralela en sus instalaciones en el sur de Texas y Florida. Ahora mismo el tema que está sobre la mesa es la Luna, y por ello han decidido ofrecer nuevos detalles acerca de sus planes con miras a dar soporte a la NASA en su misión Artemis, al mismo tiempo que siguen desarrollando Starship.

Según Shotwell, ahora mismo el objetivo a corto plazo en concluir con éxito las pruebas de Starship MK1, que se llevarán a cabo durante el mes de noviembre y donde buscan realizar un lanzamiento a unos 20 kilómetros de altura para luego aterrizar.

Si todo sale bien, lo siguiente sería empezar a planificar el primer vuelo orbital, esto mientras siguen desarrollado prototipos en ambas plantas de SpaceX, el cual está ahora mismo programado para realizarse en 2020.

Posteriormente la mira estaría puesta en enviar a Starship a la Luna, lo cual buscan que se haga posible antes de 2022. Y es que el objetivo de SpaceX es dar soporte a la NASA para llevar recursos a la Luna en preparación a la llegada de seres humanos por parte de la agencia en 2024.

Se trata de un plan ambicioso, como todo lo que planifica Elon Musk, y de hecho Shotwell lo admite y menciona que el plan es bajo un escenario ideal.

"Elon lanza estos objetivos increíblemente audaces y la gente dice: 'No lo vas a hacer, nunca llegarás a la órbita, nunca llevarás un cohete de verdad a la órbita... nunca llegará el Heavy a la órbita, nunca llevarás a la Dragon a la Estación, nunca podrás recuperar a la Dragon, o nunca podrás aterrizarás un cohete...' Así que, francamente, me encanta cuando la gente dice que no podemos hacerlo, porque motiva a mis fantásticos 6.500 empleados a poner manos a la obra."