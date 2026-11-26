SpaceX se está preparando para terminar con el programa de rideshare que tanto ha usado en el pasado, así que algunas de las empresas que contaban con sus cohetes Falcon para lanzar satélites pequeños han buscado alternativas lo antes posible. Es el caso de Endurosat, la empresa búlgara de fabricación de satélites, que ya ha firmado un acuerdo con Blue Origin para dos lanzamientos dedicados a bordo de un New Glenn. El primero de ellos tendrá lugar en 2029 e incluirá satélites de clientes habituales y nuevos de Endurosat. Del segundo aún no hay información.

El acuerdo. Endurosat y Blue Origin han cerrado el acuerdo para lanzar dos New Glenn 7x2 desde Cabo Cañaveral. Aunque no se conocen todos los clientes que han contratado los servicios de Endurosat para estos envíos, se sabe que la compañía ha cerrado acuerdos recientemente con TrustPoint y Vantor.

Los dos términos que debes entender. Los programas de rideshare son aquellos en los que varias compañías contratan a un mismo cohete para lanzar todas juntas sus satélites. Tiene la ventaja de que es más barato que contratar un cohete en exclusividad, pero las empresas deben controlar mucho el peso de sus cargas útiles y no pueden escoger ni la fecha de lanzamiento ni la órbita. Todos los satélites se lanzan a la vez y se depositan en el mismo sitio.

En el lado opuesto están los lanzamientos dedicados, en los que una compañía contrata un cohete entero para lanzar varias cargas útiles propias, de modo que tiene mucha más capacidad de decisión.Son especialmente apropiados cuando un cliente quiere lanzar muchos satélites para una misma constelación.

El contexto. SpaceX era una de las principales compañías elegidas para lanzamientos rideshare. Al plantear la eliminación de este servicio, sus clientes habituales han buscado alternativas. Si bien la compañía de Elon Musk también ofrece lanzamientos dedicados, en este caso Endurosat ha optado por Blue Origin. No se ha comunicado el motivo, aunque, según un blog de análisis de inversión, podría ser porque SpaceX ya tiene toda su agenda cerrada para 2028 y parte de 2029. Además, New Glenn ofrece más espacio de carga.

Cuanto antes, mejor. Firmar este tipo de acuerdos con antelación es muy útil, ya que las empresas tienen más margen de maniobra y flexibilidad para planificar y ejecutar las misiones . Además, si bien antes Endurosat no elegía a los cohetes y los dejaba a elección de sus clientes, ahora, al firmar este acuerdo con antelación, sus clientes solo tienen que contratarlos a ellos. Todo lo demás está incluido en el precio que estipulen.

Sin exclusividad. Cabe destacar que en septiembre Endurosat firmó también un acuerdo con Arianespace para usar el Ariane 64 a partir de 2029. Por lo tanto, New Glenn no será el único cohete que use en sus envíos.

New Glenn tiene que esperar. Tras la explosión del pasado mes de mayo de un cohete New Glenn en su plataforma de lanzamiento, todo se puso patas arriba para Blue Origin. Los envíos de New Glenn se han pausado hasta que terminen las reparaciones en el lugar de la explosión y, de momento, no se espera lanzar nada hasta 2027. Si se cumple con esta fecha, Endurosat no tendrá nada que temer. Sin embargo, si hubiese algún problema, el pacto podría deshacerse. No es lo óptimo y posiblemente no ocurra; pero, sin duda, la empresa búlgara estará muy atenta a las reparaciones. Hasta entonces, todo sigue adelante y Blue Origin se postula como un gran competidor para SpaceX en lo referente a los lanzamientos comerciales.

Muchas empresas satelitales no quieren acuerdos con el principal lanzador de satélites del mundo, pues depender de su mayor competidor no está entre sus planes. En ese sentido, que Blue Origin no sea tan fuerte como SpaceX se convierte en una fortaleza.

Imagen | Blue Origin

En Xataka | Texas tiene una nueva ciudad. Hasta hace unos días, sólo era la base de SpaceX en Boca Chica







