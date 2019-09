SpaceX mantiene una competición interna (y amistosa) para acelerar el desarrollo del Starship y Elon Musk muestra un avance

A Elon Musk le gustan más los sneak peaks que a un niño un caramelo, sobre todo si pueden ser en forma de pequeño anticipo desde su cuenta de Twitter. Ya lo hizo con el Starship a principios de años, mostrando que ya era una realidad, y ahora hace lo mismo con el ensamblaje de un nuevo vehículo espacial, el cual forma parte de una especie de tú a tú interno entre dos Starship distintos.

Las ambiciones del magnate y de su compañía van más allá de orbitar nuestro planeta, hablando de la Luna y Marte. No en vano, ya supimos el nombre de uno de los primeros pasajeros en ese vuelo hasta la Luna con el Starfish (antes conocido como BFR) y al parecer la compañía anda tanteando sitios para aterrizar en Marte. Y en la línea de conseguirlo la compañía va probando sus cohetes con vuelos de más o menos altura, lo cual se trasladaría a órbita en el caso del cohete que ahora vemos acabándose.

A finales de agosto veíamos como el Starhopper completaba sus vuelos de prueba con éxito. Se trataba del primer prototipo de vehículo pensado para la colonización de Marte con el Starship, y lo que nos mostraba Elon Musk desde su cuenta de Twitter es una versión mayor y capaz de volar a más altura, como explican en New Atlas.

Este nuevo prototipo se denomina Starship Mk1, el cual estará preparado para vuelos orbitales y se probará de este modo, yendo más allá de los tests de lanzamiento y aterrizaje del Starhopper, ahora ya retirado. Las imágenes del Starship Mk1 son de las instalaciones de la compañía en Texas, en las que se ve cómo se van uniendo las piezas del vehículo.

La idea es que el vehículo haga los primeros vuelos orbitales de prueba en dos meses. Aunque la empresa tiene dos equipos dedicados al desarrollo de prototipos distintos del Starship, de modo que a la vez que éste [haya otro en desarrollo](

Great progress by Starship Cape team. Started several months behind, but catching up fast. This will be a super fun race to orbit, moon & Mars!