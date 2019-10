La NASA nos presenta sus nuevos trajes espaciales con los que buscará enviar nuevos astronautas a la Luna y Marte

A través de una presentación que se transmitió en directo vía Twitter, como si fuese el lanzamiento de un nuevo smartphone, la NASA presentó en su sede en Washington sus los nuevos trajes que usarán sus astronautas para las próximas misiones 'Artemis', a la Luna, y la, aún sin nombre, a Marte.

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, fue el anfitrión de este evento que estuvo centrado en el tema patriótico y en la vuelta del hombre, y de la primera mujer, a la Luna como parte de la ambiciosa misión Artemis.

Introducing our next-generation spacesuit for #Artemis missions! Here, spacesuit engineer Kristine Davis demonstrates the improved mobility in the new suit, important for working on the Moon's surface. Watch live: https://t.co/n8wWhy876P pic.twitter.com/9g6sfOaPbf

Durante el evento se mostraron los prototipos de estos dos trajes. Uno color naranja bautizado como 'Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orión', que fue diseñado para ser usado durante el lanzamiento y el reingreso a bordo de la nave espacial Orión. Y el otro que será conocido como 'Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración' (xEMU), que es de color rojo, blanco y azul, como la bandera estadounidense, y que será usado para las caminatas en la Luna y Marte.

La NASA recalcó que los trajes aún están en desarrollo y su fabricación depende del aumento en el presupuesto que solicitaron para el siguiente año, el cual aún no ha sido aprobado por el Congreso estadounidense.

Bridenstine señaló que un punto importante de estos nuevos trajes que han sido diseñados para ser usados tanto por hombres como por mujeres, astronautas con cualquier tipo de cuerpo. Esto en clara referencia a la primera caminata espacial con mujeres que planeaba hacer la NASA en marzo, la cual se tuvo que cancelar en el último minuto porque los actuales trajes eran demasiado grandes para las mujeres astronautas.

La NASA ya había anunciado algunos detalles de estos trajes a inicios de este mes de octubre, pero ahora durante el evento no ofreció detalles o especificaciones técnicas, sólo se centraron en los diseños y algunas características. Por ejemplo, el xEMU no usará cremalleras y se colocará por una gran abertura en la parte trasera, la cual se sellará con una especie de puerta. El objetivo de esto es que puedan soportar el fino polvo lunar, que fue unos de los problemas de las misiones Apollo.

xEMU tampoco tiene cables a la vista y todos los componentes están sellados en el interior. Según la NASA, es capaz de soportar temperaturas extremas de entre -156 a 121 grados centígrados. Otra de las novedades es que fue diseñado pensando en la flexibilidad, por lo que los astronautas podrán girar e inclinarse, girar los brazos y hasta doblar las rodillas y mover las piernas para caminar sobre otras superficies, y ya no tengan que saltar para trasladarse de un sitio a otro.

Según la NASA, el xEMU está pensado para que los astronautas puedan usarlo diariamente unas ocho horas sin problemas, aunque contarán con sistemas de soporte vital de hasta seis días en caso de emergencia. Este sistema de supervivencia también estará presente en los trajes naranjas, que serán mucho más cómodos pero que no están pensados para caminatas sobre la superficie lunar o marciana.

We have never been more ready to meet the unknown. Team members from our #Artemis program share the risks and rewards of this next era of exploration as we prepare for missions to the Moon and Mars https://t.co/xQin59cjWP pic.twitter.com/adJ6B0IFJo