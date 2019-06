La Luna se le complica a la NASA: estiman que necesitan entre 20.000 y 30.000 millones de dólares adicionales de presupuesto

Hace exactamente un mes, la NASA y el Gobierno de Trump anunciaron con bombo y platillo el proyecto 'Explore Moon to Mars', el cual contempla la misión 'Artemis' con la que quieren llevar a la primera mujer a la Luna. Hoy, con la cabeza un poco más fría y los pies en la Tierra, la NASA está haciendo cálculos y ya adelantó que con el actual presupuesto será imposible volver a la Luna en 2024 como se tiene planeado.

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, mencionó durante una entrevista a CNN que la agencia necesitará entre 20.000 y 30.000 millones de dólares anuales adicionales al presupuesto actual, si es que se quieren llevar seres humanos de nueva cuenta a la Luna.

Trump se contradice

El problema de presupuesto en la NASA no es algo nuevo, desde las primeras órdenes presidenciales se ha dejado entrever que la agencia necesitaría al menos 135.000 millones de dólares para llevar a cabo esta misión, según algunas estimaciones. Algo casi imposible si consideramos que el presupuesto anual de la NASA es de aproximadamente 20.000 millones anuales.

Es decir, sólo para la misión a la Luna, la NASA estima que necesitará entre 100.000 y 150.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. Mientras que el gobierno sólo ha autorizado 1.600 millones de dólares anuales adicionales al presupuesto, los cuales estarán reservados para exploración espacial.

Por si esto no fuera suficiente, el presidente Trump salió en mayo pasado a mencionar que "restauraría la grandeza de la NASA y volverían a la Luna, y posteriormente a Marte."

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de mayo de 2019

Pero el pasado 7 de junio, Trump cambio radicalmente de discurso al mencionar que la NASA debería de dejar de pensar en la Luna, ya que ya habían estado ahí hace 50 años, y por los altos costes que esto significa deberían estar pensado en algo más grande, como Marte.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2019

Pero Bridenstine mantiene su posición mencionando que la Luna es esencial para el futuro de las siguientes misiones, ya que montar un base lunar y aprender a vivir fuera de nuestro planeta será clave si queremos llegar a Marte. Vamos, lo explica como una serie de pasos a seguir y que no se pueden saltar fácilmente.

Pero eso no es todo, ya que no sólo la NASA necesita mucho dinero para volver a la NASA, sino que los 1.600 millones de dólares aprobados aún no han sido autorizados por el Congreso. Pero lo peor es que el Congreso no está de acuerdo con este aumento, ya que esta partida saldría del programa 'Pell Grants', centrado en ayudar a jóvenes de bajos recursos a asistir a la universidad.

De acuerdo a la senadora Kamala Harris, la Casa Blanca propone recortar los fondos del programa Pell en casi 3.900 millones de dólares, lo que afectaría los estudios de más de ocho millones de universitarios que no tienen ingresos.

Veremos en qué termina todo esto, ya que ante estos problemas, la llegada de la NASA a la Luna en 2024 se ve más complicado que nunca.