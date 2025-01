Jeff Bezos ha esperado 25 años a este día: cómo y cuándo ver en directo el lanzamiento del cohete New Glenn

Blue Origin, la empresa de cohetes fundada por Jeff Bezos hace casi 25 años, lanzará por primera vez este lunes de madrugada el enorme cohete New Glenn. Con la altura de un edificio de 32 pisos, se trata del primer lanzamiento orbital de la compañía, cuyo principal servicio eran hasta ahora los viajes de turismo espacial de 10 minutos a bordo del pequeño cohete New Shepard, que cabe entero en la cofia del New Glenn.

Cómo verlo en directo

La misión NG-1 despegará desde el complejo de lanzamiento 36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. La ventana de lanzamiento es de tres horas y dará comienzo el lunes 13 de enero a la 1:00, hora local en Florida.

Ciudad de México (UTC-6): 13 de enero, 00:00

13 de enero, 00:00 Bogotá/Lima/Quito/Panamá (UTC-5): 13 de enero, 01:00

13 de enero, 01:00 Caracas/La Paz/Santo Domingo (UTC-4): 13 de enero, 02:00

13 de enero, 02:00 Santiago/Buenos Aires/Montevideo/Asunción (UTC-3): 13 de enero, 03:00

13 de enero, 03:00 Washington/Nueva York/Miami (UTC-5): 13 de enero, 01:00

13 de enero, 01:00 Los Ángeles (UTC-8): 12 de enero, 22:00

12 de enero, 22:00 Madrid (UTC+1): 13 de enero, 07:00

Blue Origin retransmitirá el lanzamiento desde su canal de YouTube, su web y sus perfiles sociales. También se podrá ver en directo a través de las cámaras de NASASpaceflight, Everyday Astronaut y Spaceflight Now.

La meteorología, especialmente en la zona del océano Atlántico donde está previsto que aterrice el cohete, es ahora mismo la principal preocupación de cara al lanzamiento, que se ha venido retrasando por este motivo.

Qué esperar

Perfil de vuelo de la misión NG-1 del cohete New Glenn

El New Glenn debutará después de un largo desarrollo con una carga de prueba: el Blue Ring Pathfinder, un prototipo de la plataforma Blue Ring diseñada por Blue Origin para transportar satélites a diferentes órbitas una vez desplegados por el cohete. Este prototipo no se separará de la segunda etapa del New Glenn, que alcanzará un apogeo de 19.300 kilómetros.

NG-1 será además el primer vuelo de certificación que necesita el New Glenn para lanzar cargas de Seguridad Nacional, uno de los negocios más lucrativos de la industria espacial estadounidense. Su éxito marcaría el inicio de una competencia más equilibrada frente a SpaceX y ULA.

Aunque el objetivo principal es llegar a órbita, como recordó hace unas horas el CEO de Blue Origin, el cohete también intentará aterrizar en altamar sobre un barco llamado Jacklyn, en honor a la madre de Jeff Bezos. Será una maniobra digna de ver, teniendo en cuenta que la primera etapa del New Glenn mide 57 metros y tiene que reencender sus motores durante 38 segundos para aterrizar.

El New Glenn, cuyo nombre proviene de John Glenn, el primer estadounidense que orbitó la Tierra, es un pilar fundamental de los planes espaciales de Blue Origin, que abarcan desde el despliegue de una estación espacial comercial y los satélites Kuiper, hasta vuelos tripulados a la Luna con la nave Blue Moon.

El artículo original se actualizó con la nueva fecha de lanzamiento tras un retraso por mal tiempo

