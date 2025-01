Duelo de cohetes gigantes: el New Glenn de Blue Origin y la primera Starship Block 2 debutarán el mismo día

Ya nadie se ríe de Jeff Bezos en el sector aeroespacial. Su compañía, Blue Origin, ha pisado el acelerador después de 25 años sin llegar a órbita, y busca debutar a lo grande. Si el cohete New Glenn despega y aterriza con éxito esta semana, se convertirá en el lanzador parcialmente reutilizable más grande en operación, al menos hasta que Starship empiece a lanzar satélites.

Cuándo. El destino es caprichoso y, después de varios retrasos y escollos administrativos, el debut del New Glenn está programado para el viernes 10 de enero. El mismo día que SpaceX planea lanzar la Starship Block 2, una nueva versión de la nave con numerosas mejoras de rendimiento y fiabilidad.

El primer lanzamiento del New Glenn está previsto para el 10/01/2025 a las 06:00 UTC (7 de la mañana en Madrid, medianoche en Ciudad de México y la 1:00 en la plataforma de lanzamiento LC-36 de Cabo Cañaveral, Florida)

El séptimo lanzamiento de prueba de Starship está previsto para el 10/01/2025 a las 22:00 UTC (las 23:00 en Madrid; las 16:00 en Ciudad de México y la plataforma de lanzamiento de Starbase, Texas)

Dos gigantes. El New Glenn mide 98 metros de altura por siete de diámetro. Su primera etapa de 57 metros está equipada con siete motores BE-4 de metano y oxígeno líquido que ya debutaron con el cohete Vulcan de ULA. Bautizado "So You're Telling Me There's a Chance", el primer propulsor operativo del New Glenn no solo despegará por primera vez esta semana: también intentará aterrizar en una barcaza llamada Jacklyn, en honor a la madre de Jeff Bezos.

Starship ha crecido hasta los 123 metros con el Booster 14 y la Ship 33, que protagonizarán el séptimo vuelo de prueba del cohete de nueve metros de diámetro. A diferencia del New Glenn, la Starship mantendrá una trayectoria suborbital. Solo la primera etapa, el propulsor Super Heavy, volverá a la plataforma para ser capturada por la torre de lanzamiento, aunque SpaceX espera recuperar también la nave Starship en próximas pruebas.

La carga. El New Glenn, que fue anunciado en 2016, debutará después de más de una década de desarrollo con una carga de prueba: el DarkSky-1 Blue Ring Pathfinder, un prototipo de la plataforma Blue Ring de Blue Origin, diseñada para transportar satélites a diferentes órbitas una vez lanzados.

El séptimo vuelo de Starship será el primero que despliegue carga, aunque se trata de 10 simuladores de satélites Starlink de nueva generación que seguirán una trayectoria suborbital, al igual que la nave. El despliegue probará por primera vez el mecanismo de despliegue de satélites de Starship que SpaceX denomina "dispensador PEZ" en homenaje a los famosos caramelos.

Distinto objetivo. Una vez operativo, el New Glenn competirá con el Falcon Heavy de SpaceX en el lanzamiento de cargas grandes. El cohete de Blue Origin tiene una cofia enorme con el doble de volumen interno que la mayoría de cohetes comerciales, y puede lanzar hasta 45 toneladas a la órbita baja.

Starship seguirá en desarrollo este año, aunque planea aumentar la cadencia de lanzamientos a 25 anuales, por lo que no sería extraño que empezase a desplegar satélites Starlink de nueva generación. Sin embargo, las ambiciones del cohete más grande del mundo van más allá que el despliegue de satélites: es la nave con la que Elon Musk planea colonizar Marte.

Imagen | Grok, Blue Origin

