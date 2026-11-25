Dados los últimos avances de China en su carrera lunar, Estados Unidos le ha visto las orejas al lobo, así que el Gobierno de Trump ha optado por aumentar notablemente la inversión dirigida al programa Artemis. En un documento dirigido al Congreso, la Casa Blanca hace una petición de anomalías. Es decir, una lista de excepciones presupuestarias que quiere incluir en la próxima resolución continua y que, en este caso, incluye un aumento del 25% sobre el presupuesto que ya se había pactado para el proyecto lunar de la NASA. En total, eso supone 2.000 millones de dólares, con los que, según se cita en dicho documento, se espera obtener una “mayor tasa de operaciones”.

De 7.800 a 9.800 millones de dólares. El presupuesto de 2026 había dirigido 7.800 millones de dólares a la NASA para su inversión en el programa Artemis. Con esta nueva propuesta, la tasa de financiación anualizada se elevaría a 9.800 millones de dólares. Esto significa que los 2.000 millones de dólares se repartirían poco a poco, no de golpe, y que la propia NASA decidiría cómo los invierte a medida que los vaya recibiendo.

Contexto político. En Estados Unidos, el Congreso aprueba cada año una ley de presupuestos que estipula cuánto dinero recibe cada agencia gubernamental, incluida la NASA. El año fiscal empieza el 1 de octubre. Sin embargo, el de 2027 empezó sin que Congreso y Casa Blanca llegasen a un acuerdo. Por eso, se aprobó algo conocido como resolución continua, según la cual se puede seguir trabajando según las condiciones del año que termina. En este caso, la resolución continua vence el 11 de diciembre. Para esa fecha, lo ideal sería haber llegado a un acuerdo. Sin embargo, si no se logra, podría iniciarse otra resolución continua. Este nuevo documento de la NASA iría dirigido a ese intento de llegar a un acuerdo antes de la fecha indicada.

No sale de otras agencias. En su comunicado, la Casa Blanca señala que esos 2.000 millones de dólares no procederían de otros programas. Es decir, no se le quita dinero a otras agencias o programas científicos para dárselos a la NASA. Se trata de un aumento de la inversión total.

Libertad para Isaacman. Si se llega a un acuerdo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, podría disponer de este dinero para invertirlo en lo que él y su equipo consideren conveniente dentro del programa Artemis. Así, habría una menor dependencia de socios y empresas externas.

Isaacman entró a trabajar en su puesto cuando ya se habían aprobado los anteriores presupuestos de Artemis, por lo que sería la primera vez que podría influir en las prioridades presupuestarias.

El destino del dinero. Dentro de los destinos que puede manejar Isaacman para la inversión de este dinero, se encuentran la fabricación interna y la modernización de las capacidades de la NASA en trajes espaciales, propulsores, hardware del SLS, hábitats y sistemas de seguridad para astronautas. El documento advierte de que, sin esta financiación, las actividades se retrasarían. Y esto es algo que no conviene con China pisándoles los talones.

Vencer los retrasos. Actualmente, la NASA se enfrenta a los retrasos de Axiom en la entrega de los trajes para la tripulación de Artemis. En 2022, se encargó el traje lunar a Axiom y el de microgravedad para la Estación Espacial Internacional a Collins Aerospace. Sin embargo, esta última compañía se retiró del programa en 2024, por lo que Axiom asumió también el segundo encargo. Eso aumentó su carga de trabajo, por lo que los plazos iniciales que se habían establecido para la entrega, con demostraciones en 2025 y 2026, se convirtieron en fechas demasiado optimistas. De momento, Axiom ha anunciado que hará las demostraciones en 2027, aunque siguiendo los promedios históricos podría no ser hasta 2031.

Por su parte, tanto SpaceX como Blue Origin han experimentado algunos retrasos con sus respectivos módulos lunares, esenciales para el programa Artemis. Todo esto no significa que ahora la NASA pueda hacer todo el trabajo sin contar con Axiom, SpaceX o Blue Origin. Sin embargo, le daría mucha más libertad económica y, con ello, más oportunidades de convertirse en la verdadera vencedora en la competición contra China para volver a poner una banderita en nuestro satélite.

Imágenes | Joel Kowsky

En Xataka | Artemis II no es solo una victoria de la NASA: sin el apoyo de Europa habría sido imposible, literalmente