Cómo y cuándo ver el eclipse solar total del 8 de abril: el evento astronómico más importante de 2024

Hoy 8 de abril, pasado el mediodía, se hará de noche en partes de México, Estados Unidos y Canadá. Un eclipse solar total hará brillar momentáneamente las estrellas en el cielo y confundirá a algunos animales, que decidirán irse a dormir demasiado temprano. Será el evento astronómico del año y la última oportunidad de ver un eclipse tan especial para estos países en las próximas décadas.

En un eclipse solar, la Luna bloquea la luz del Sol desde el punto de vista de un observador en la Tierra. Los tres cuerpos quedan alineados de forma que la sombra de la Luna cubre una región de nuestro planeta.

El Gran Eclipse Norteamericano. La Luna tiene dos tipos de sombra: una más tenue y extensa, llamada penumbra; y otra más oscura y estrecha, llamada umbra. El eclipse será parcial para las regiones que estén bajo la penumbra (donde el Sol quedará parcialmente cubierto por la Luna) y total para las regiones que estén bajo la umbra (donde el Sol quedará totalmente cubierto por la Luna).

En definitiva, un eclipse solar es total cuando bloquea por completo la luz del Sol, pero esto solo ocurre en una zona específica y estrecha de la Tierra llamada banda de totalidad. No es infrecuente: hay un eclipse total de Sol cada 18 meses. Pero pasan en promedio 370 años antes de que vuelva a ocurrir en el mismo lugar. Y en este caso, la banda de totalidad pasará por regiones muy pobladas de Norteamérica, por lo que el evento se conoce como Gran Eclipse Norteamericano.

Decenas de millones de personas lo verán como un eclipse total. El eclipse solar total del 8 de abril atravesará tres estados mexicanos, nueve estados estadounidenses y cinco provincias canadienses desde el océano Pacífico hasta el Atlántico. El ancho de la zona de sombra será bastante grande, de hasta 280 km.

Para México, será la primera oportunidad de ver un evento astronómico similar desde 1991. Para Estados Unidos, no ha pasado tanto tiempo (tuvieron el eclipse de 2017), pero esta vez habrá 31 millones de personas dentro de la banda de totalidad (2,5 veces más que hace siete años). En Canadá no ocurría desde 1979.

Cientos de millones de personas lo verán como un eclipse parcial. Puesto que la umbra atraviesa Norteamérica más o menos por el centro, los tres países quedarán cubiertos por la penumbra y casi todos sus habitantes podrán ver un eclipse parcial, con la excepción de los que viven en Alaska y partes de Hawái.

En Ciudad de México, el eclipse parcial cubrirá el 79% del disco solar. Centroamérica, el Caribe, Groenlandia, Islandia y las islas Azores también verán algún tipo de eclipse solar parcial. Las Islas Canarias no correrán la misma suerte porque el máximo ocurrirá poco después del atardecer.

La Luna estará en su perigeo. La Luna pasará por el perigeo de su órbita un día antes del eclipse, lo que significa que se encontrará a una distancia cercana a la Tierra y será un 5,5% más grande de lo normal en apariencia. Por esto mismo, el tamaño y la extensión de su sombra será mayor.

El Sol estará en su máximo de actividad. En lo que respecta al Sol, también es un eclipse especial. Cada 11 años, el campo magnético de nuestra estrella alcanza su punto de mayor actividad, lo que hace que sus polos se inviertan. Este eclipse coincide con el máximo solar, lo que debería permitir a los espectadores disfrutar de un disco solar con protuberancias de color rosa brillante en lugar de un disco plano. Con suerte, podrían ver en directo una llamarada solar.

A qué hora empieza y cuáles son sus fases

Los horarios del eclipse de 2024 en distintas ciudades. Imagen: NASA

En México y el sur de Estados Unidos, la fase total del eclipse durará unos cuatro minutos y medio. A medida que sube hacia el Atlántico, su duración disminuirá.

Hay un lío de husos horarios, pero en la costa del Pacífico mexicano el eclipse solar total empezará a las 11:07 am y terminará a las 11:11 am, hora local de Mazatlán. En cuanto a la fase parcial, durará 2 horas y 41 minutos (de 9:51 am a 12:32 am).

En términos globales, el eclipse empezará su recorrido en mitad del océano Pacífico, al sur de Kiribati, a las 3:47 pm UTC. Y lo terminará en el Atlántico, al norte de las islas Azores, a las 8:47 pm UTC. La fase de totalidad empezará a las 4:38 UTC y terminará a las 7:55 UTC, a medida que la umbra avanza por el mapa.

Cuentas de Baily y anillo de diamantes. Cuando la Luna esté a punto de bloquear el disco del Sol, podrán verse puntos brillantes alrededor del satélite conocidos cuentas de Baily: rayos de luz que logran atravesar los valles de la Luna.

Una vez que las cuentas de Baily comiencen a desaparecer, quedará un punto brillante al borde de la sombra de la Luna que se conoce como anillo de diamantes, porque se asemeja al diamante de un anillo de compromiso.

La cromosfera estará muy activa. Durante la totalidad, las regiones en el recorrido de la umbra quedarán completamente a oscuras. Es la única fase del eclipse en la que los espectadores podrán quitarse sus visores de forma segura.

En esta fase, los espectadores podrán observar la cromosfera, la región exterior de la atmósfera solar: un círculo rosa alrededor de la Luna en el que se distinguirán algunas protuberancias causadas por la intensa actividad solar.

Ciudades que quedarán totalmente a oscuras

La banda de totalidad del eclipse en México y su duración. Imagen: Michael Zeiler, GreatAmericanEclipse.com

En México. La sombra de la Luna entrará desde el Pacífico por Sinaloa y saldrá por el noreste de Coahuila. Mazatlán será la primera ciudad en la banda de totalidad. Quedará completamente a oscuras a las 11:09 de la mañana (UTC-7).

Le seguirán Durango, Gómez Palacio y Lerdo, en el estado de Durango, a las 12:19 del mediodía (UTC-6). Por último, Torreón, Monclova, Múzquiz, Piedras Negras y Acuña, en el estado de Coahuila, donde el eclipse alcanzará su punto máximo a la 1:29 pm (UTC-5).

La banda de totalidad del eclipse en Estados Unidos y su duración. Imagen: Michael Zeiler, GreatAmericanEclipse.com

En Estados Unidos. La umbra atravesará varios estados de Estados Unidos, entrando por Texas a las 1:10 pm (UTC-5) y saliendo por Maine a las 2:22 pm (UTC-4). Uno de los puntos que cubrirá serán las cataratas del Niágara.

Las ciudades más grandes en la banda de totalidad son San Antonio, Austin y Dallas-Fort Worth (Texas), Little Rock (Arkansas), Cabo Girardeau (Misuri), Indianapolis (Indiana), Cleveland (Ohio), Erie (Pensilvania), Buffalo, Rochester y Syracuse (Nueva York), Burlington (Vermont) y Presque Isle (Maine).

La banda de totalidad del eclipse en Canadá y su duración. Imagen: Michael Zeiler, GreatAmericanEclipse.com

En Canadá. La banda de totalidad pasará muy cerca de tres de las ciudades más pobladas de Canadá: Toronto, Ottawa y Montreal. Pero solo esta última quedará a oscuras, a las 3:27 pm (UTC-4).

La umbra saldrá por el océano Atlántico tras atravesar las provincias marítimas: Nuevo Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo, las islas de la Magdalena y la isla Terranova, a las a las 5:07 pm (UTC-2:30).

Estados Unidos y Canadá volverán a compartir un eclipse solar total el 22 de agosto de 2044. Para ver el próximo eclipse de este tipo en México habrá que esperar hasta el 30 de marzo de 2052.

Dónde verlo en España y Portugal

Imagen: Xavier Jubier, Google Maps

El eclipse del 8 de abril será visible de forma parcial desde las localidades más occidentales de Galicia y las Islas Canarias, pero con una magnitud bastante baja porque coincidirá con la puesta de sol.

Galicia. En A Coruña, la Luna empezará a cubrir el disco solar por abajo desde las 21:02, pero el atardecer está previsto nueve minutos más tarde, a las 21:11.

Islas Canarias. Los canarios tendrán algo más de suerte, pero no demasiado. En Tenerife, la Luna empezará a bloquear el Sol por abajo a la derecha desde las 20:17. El eclipse quedará bajo la línea del horizonte a las 20:27.

Cómo ver el eclipse de manera segura

Mirar directamente al Sol puede causar daños permanentes en la retina. Incluso si observamos el eclipse con gafas de sol, prismáticos o telescopios que no tengan los filtros adecuados, podemos dañar nuestros ojos. Lo más seguro es usar visores específicos para eclipses que tengan certificación ISO 12312-2, lo que garantiza que bloquearán la radiación dañina. En europa se venden con certificación CE.

También podemos seguir el eclipse de manera indirecta, observando los cambios en las sombras del suelo hasta la fase de totalidad, cuando es seguro mirar al cielo.

Opciones para verlo online

Los que no tengamos forma de ver el eclipse de manera presencial, ya sea por encontrarnos al otro lado del mundo o porque ese día amanezca nublado, podremos seguirlo en directo a través de la web de la NASA o el canal de YouTube de NASA en español, que tendrá cámaras y telescopios apuntando al Sol desde Torreón, México, y varios puntos de Estados Unidos.

Además de la NASA, el Observatorio McDonald de Texas tendrá su propia emisión en directo del eclipse solar.

