"El nivel 5 de conducción autónoma no será posible a nivel técnico hasta 2024 o 2025": Javier González, Presidente de Bosch en España y Portugal

5G, IA, Internet of Things, Industria 4.0, movilidad urbana, coche autónomo... son nombres que cada vez oímos más pero que aún no podemos apreciar directamente en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, parece que todo esto empezará a cambiar dentro de poco. Y tarde o temprano, todo lo que esto comporta va a afectarte tarde o temprano.

Una visita al evento Connected World en Berlín, organizado por Bosch, nos ha dado la oportunidad de hablar sobre este cambio con Javier González, presidente de Bosch en España y Portugal y presidente de la Cámara de Comercio Alemana para España. Una charla distendida con él nos ha enseñado hasta qué punto va a cambiar incluso nuestra sociedad con los cambios tecnológicos que nos vienen.

En primer lugar hay que responder a la pregunta que, según el propio Javier, podemos estar haciéndonos: ¿qué puede pintar Bosch en todo esto? Pues lo cierto es que la compañía no es conocida solamente por sus electrodomésticos. En propias palabras de Javier, "Bosch es el mayor fabricante de sensores del mundo" y sus motores eléctricos están presentes en varias de esas motos eléctricas que se comparten en las grandes ciudades. Sus soluciones de Industria 4.0 ya tienen acumulados unos ingresos de 1.500 millones de euros.

Es precisamente el motivo por el que Bosch celebra anualmente el evento Connected World, centrado en la llegada del Internet de las Cosas a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Empezaron en 2014 en la sala de conferencias de un hotel, con sólo 400 asistentes, y la edición de este año ha ocupado todo un recinto ferial en el centro de la capital alemana con más de 5.000 asistentes.

Javier ha hecho mucho hincapié en lo que va abrir las puertas al Internet de las Cosas: la llegada del 5G. "Es precondición para ciertos factores", afirma, poniendo como ejemplo la conducción autónoma de nivel 5 en la que será el coche el que se encargue de conducir en todas las situaciones y en cualquier condición. Puede que los niveles inferiores lleguen antes, pero "el nivel 5 no será posible a nivel técnico hasta 2024 o 2025". Según Javier es posible que un coche autónomo pueda trabajar en redes 4G (pone como ejemplo los coches autónomos de San Jose que Bosch lanza con Daimler), pero la cantidad de información que genera un coche autónomo de alto nivel requiere las redes 5G. Además, sigue, cree que en 2 o 3 años el 5G será igualmente necesario debido simplemente al crecimiento exponencial de datos que transmitimos.

"no puedo concretar la cantidad de información que necesita transmitir un coche autónomo de alto nivel, pero es enorme"

A nivel regulatorio, el presidente de Bosch en España defiende una ley de ámbito europeo para las redes 5G en el continente:

"Las iniciativas nacionales se quedan cada vez más cortas, y más que lo que pueda ocurrir entre operadoras nacionales quizás hay que preguntarse acerca de si tendremos una red 5G desplegada a nivel europeo. ¿De qué me sirve tener un camión autónomo si éste necesita una red 5G y al cruzar de un país a otro me quedo sin ella porque en uno de esos países no se ha desplegado?"