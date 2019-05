Así se están adaptando las tiendas tradicionales de bicicletas a la invasión de los patinetes eléctricos en las ciudades

La llegada de los patinetes eléctricos a las grandes ciudades y su buena adopción ha tenido sus efectos en varios ámbitos. En Xataka ya hemos hablado de la polémica regulatoria que provocan en algunas capitales, de los accidentes que pueden ocurrir... incluso hemos dedicado un capítulo de nuestro podcast para tratar lo que ya se califica de revolución para el transporte personal.

Pero hay algo que todos estos patinetes requieren: un mantenimiento y reparaciones puntuales. Y ante la demanda ha aparecido una tendencia interesante: algunas tiendas que hasta ahora estaban enteramente dedicadas a la venta y reparación de bicicletas se están atreviendo a ofrecer patinetes e incluso algunos servicios de mantenimiento. Hemos hablado con los responsables de algunas de estas tiendas para verlo más a fondo.

No estamos hablando, clarifiquemos, de tiendas que han abierto para dedicarse exclusivamente en la venta y mantenimiento de patinetes eléctricos. Es natural que en las grandes ciudades este tipo de tiendas hayan aparecido de la nada en busca de obtener negocio de la revolución de esos patinetes, pero en este caso nos hemos fijado en tiendas de bicicletas que ya estaban abiertas y que han buscado un modo de hacerse hueco con los patinetes (en especial los Xiaomi). Y qué mejor que pasearse por Barcelona, una ciudad que ha sido invadida por los patinetes de esta marca, para comprobarlo.

Lo que más hemos notado es la prevalencia de esa marca. Hay cierta variedad de patinetes, desde luego, pero los que más se ven por la ciudad condal son los Xiaomi o bien aquellos de otras marcas chinas que imitan la apariencia de los Xiaomi. Y es ese dominio de la marca la que hace que en muchas de esas tiendas que comentamos se hayan especializado.

A veces esa especialización viene por inercia propia. Los empleados de una tienda de ciclismo en pleno distrito del Eixample barcelonés nos explican cómo la idea de ofrecer servicio a los patinetes vino después de que ellos mismos se comprasen uno para desplazamientos personales. "Todo el mundo que nos veía con el patinete nos paraba y nos preguntaba por él, así que decidimos que había que meterse en el negocio".

Esa misma oportunidad de negocio también nos la menciona Jose, el responsable de la tienda The Good Biker en pleno centro del distrito de Gràcia. Simplemente vio que de repente la ciudad se llenaba de patinetes, y pensó en que podría ser una buena idea poder ofrecer servicio.

Y aquí viene la principal razón de la especialización en Xiaomi: la disponibilidad de sus recambios. En las dos tiendas del Eixample y del distrito de Gràcia comentan que es relativamente sencillo localizar y pedir recambios de esos patinetes, principalmente las ruedas. En el caso de Jose, incluso eso le resultó una tarea difícil.

Cuando pregunto por recambios o ruedas de otros patinetes, recibo un "no" rotundo en todos los casos. Fernando, comercial de la tienda BikeIT cerca de la estación de Sants, añade que es demasiado complicado localizar recambios para otras marcas. Xiaomi se ha impuesto como la mejor para conseguir tener recambios, aunque Fernando afirma que siempre puede ofrecer cambiar las ruedas de patinetes de otras marcas siempre que los recambios de Xiaomi sean compatibles.

El principal servicio que se ofrece, por no decir prácticamente el único, es el cambio de las ruedas. Las originales de Xiaomi incluyen cámara de aire y son más propensas a pinchar según hemos oído de los comerciales como de los usuarios, así que la sustitución por ruedas macizas sin cámara de aire (que sacrifican cierto nivel de amortiguación) es lo que más se solicita. Javier Reyero, uno de los propietarios "pioneros" en tener un patinete Xiaomi en Madrid, nos explica que no es una tarea fácil:

"Yo calenté esas gomas macizas en un horno, porque frías no encajaban en su sitio ni de coña. Y a pesar de calentarlas mucho tuve que hacer un esfuerzo muy grande para ponerlas, utilizando guantes para no quemarme con ellas. Incluso tuve que utilizar lubricante en la parte interna de las ruedas"

"Cambié las ruedas yo solo pero fue muy, muy, muy duro. De haber sabido antes lo difícil que era, hubiera pagado por que me lo hicieran. Las gomas de las ruedas de recambio macizas son de una goma que es casi plástico macizo, no es muy maleable... y para cambiar la rueda delantera lo mejor es quitar un cable para hacerlo más cómodamente"

Jose, de la tienda del distrito de Gracia, corrobora esa dificultad. Nos dice que por ese motivo cobra más del doble por cambiar las ruedas oficiales de un patinete Xiaomi por unas macizas que cambiar las ruedas de una bicicleta tradicional. Todos los comerciales coinciden también en decir que lo que se reparan son esos pinchazos, para otro tipo de averías ya hay que buscar soluciones en otra parte.

La prevalencia por la marca Xiaomi gracias a la mejor disponibilidad de sus recambios no da problemas a los clientes de las tiendas con las que hemos hablado, porque precisamente es lo que buscan. "Un 90 y pico por ciento de la gente busca recambios de los Xiaomi", nos dicen desde BikeIT.

Jose desde Gracia afirma que Xiaomi es lo normal cuando viene gente buscando recambios, y en el caso de la tienda del Eixample comentan que venden recambios pero que tienen más demanda del patinete entero. De hecho cuentan cómo cuando empezaron a venderlos la demanda era altísima, pero ahora que muchos más se han subido al carro es más difícil sacarse el stock de encima.

Otra cifra final por la que hemos tenido curiosidad, para medir el alcance de estos patinetes en Barcelona, es la cantidad de clientes que vienen preguntando por los patinetes Xiaomi o sus recambios aún viendo que desde fuera la tienda no está enfocada a ello. Nadie nos revela cifras de ventas, pero hay una media de 3 a 5 personas que entran cada día interesadas sobre recambios de patinetes.

Jose, de la tienda de Gracia, nos dice que "es irregular y hay días en los que no viene nadie" pero que suelen venir unos tres al día. En cambio en el Eixample nos hablan de cuatro o cinco personas al día "cómo mínimo", y cerca de Sants el ritmo se reduce para hablarnos de 3 o 4 personas semanales.

Aún así son números que demuestran que la demanda está ahí y no tiene pinta de ser precisamente pequeña. Da, al menos, para que las tiendas que una vez estaban enfocadas a las bicicletas ahora encuentren un negocio extra en las ruedas de los patinetes eléctricos que son cada vez más utilizados.

Finalmente, ¿cuál es la posición de Xiaomi al respecto? Hemos contactado con la compañía, y su posición oficial al respecto es que siempre recomiendan acudir al servicio técnico oficial en caso de cualquier avería:

"No vendemos ruedas de recambio directamente, así que aquellas tiendas que ofrecen recambios tienen piezas no oficiales de proveedores ajenos a nosotros. Por nuestra parte recomendamos a los usuarios que siempre acudan a un servicio técnico oficial para que así no haya ningún problema con la garantía del patinete"