"Lo ideal sería tener tres cámaras en un móvil: una tele, otra normal y una tercera angular", Jerry Shen (CEO de ASUS)

We Love Photo. Con este eslogan, el pasado 21 de septiembre la firma Taiwanesa Asus tomó el emblemático edificio The Cloud en Roma para anunciar su nueva línea de smartphones. Nada menos que seis dispositivos que se colocan bajo el paraguas de la nueva familia Asus Zenfone 4.

Además de tener una primera toma de contacto con los nuevos Zenfone 4 y Zenfone 4 Pro, durante esta cita tuvimos la ocasión de entrevistar a Jerry Shen, CEO de la compañía. Con él hablamos sobre los nuevos móviles de la marca, el futuro de los wearables, su situación en el mercado de los ordenadores, la evolución del gaming y más.

La apuesta móvil de Asus: Zenfone 4, cámaras dobles, realidad aumentada, 5G y más

Como decíamos, el motivo del evento de Asus en Roma fue la presentación europea de su línea Zenfone 4, por lo que este fue uno de los principales temas que tratamos con el CEO de la firma durante la entrevista.

Una de las cosas que llama la atención de Asus es que siempre suelen lanzar bastantes modelos con cada iteración de su línea Zenfone. Ya lo vimos el año año pasado con los Zenfone 3 y este año con los Zenfone 4 hemos visto seis terminales, los Zenfone 4, Zenfone 4 Max y Zenfone 4 Selfie los cuales van acompañados de sus respectivas versiones 'pro'.

"Ofrecemos seis smartphones (...) No es tanto en todo un año. Hay pocas marcas que puedan sobrevivir ofreciendo muchos teléfonos"

Sin embargo, aunque parezcan muchos móviles, para Jerry Shen no es un número descabellado. "Ofrecemos seis smartphones, tres modelos y sus versiones Pro. No es tanto en todo un año. Hay pocas marcas que puedan sobrevivir ofreciendo muchos teléfonos, sólo Samsung" comentó entre risas.

Siguiendo con los nuevos Zenfone 4, durante la presentación pudimos ver cómo Asus apuesta de forma muy contundente por las cámaras dobles, tanto que muchos de los nuevos Zenfone 4 llevan dos cámaras delante y dos cámaras detrás. "Las cámaras dobles no son una moda pasajera, sobre todo en la gama alta y media-alta, aunque nosotros estamos integrando cámaras dobles en el segmento medio-bajo con modelos como los Zenfone Max 4", aseguró Shen.

No hace falta buscar mucho para darnos cuenta de que, efectivamente, a lo largo de este año las cámaras duales se han consolidado como una tendencia a seguir, sobre todo en modelos más avanzados. A principios de año vimos como marcas como Huawei o LG renovaban su apuesta y hace poco Samsung también se sumó a esta tendencia con el Galaxy Note 8. Sin embargo, al contrario de lo que afirma su CEO, Asus no está sola y cada vez son más las marcas que ofrecen móviles de precio contenido que integran sensores duales. Como ejemplo reciente tenemos el Moto G5S Plus o algunos Xiaomi como el Mi 5X y su clon con Android One el Mi A1.

Pero cuando le preguntamos sobre el futuro de esta (relativamente) nueva tendencia, , para Jerry Shen dos cámaras podrían no ser suficientes: "En realidad, lo ideal sería tener tres cámaras, una para tele, otra para normal y una tercera para angular; es lo que lleva un fotógrafo profesional para trabajar. El problema es que meter tres cámaras en un dispositivo podría afectar al diseño y no queremos que eso suceda. Ya veremos cómo evoluciona".

Otra tecnología que depende de la cámara es la realidad aumentada, un campo en el que Asus también entró con el Zenfone AR, uno de los dos smartphones preparados para Project Tango. Sin embargo con la llegada de ARCore tenemos una nueva realidad aumentada en la que no es necesario tener sensores especiales para sacarle partido.

¿En qué lugar queda el Zenfone AR y Project Tango en este nuevo panorama? Para Shen, son dos guerras distintas: "Tango que es una tecnología de realidad aumentada más avanzada, mientras que ARCore es una tecnología más básica, nosotros ya hemos hablado con Google y vamos a trabajar con ambos sistemas para ofrecer los dos niveles".

Hay otra tecnología que Asus estrena con sus nuevos modelos, concretamente el Asus Zenfone 4 Pro, el primer móvil de la firma que cuenta con un módem Gigabit. El problema es que, por el momento, las redes no están preparadas para esta velocidad, pero según el CEO de la firma, haber integrado por este sistema es una apuesta de futuro: "Queremos estar preparados para el 5G, la velocidad de la red nunca es suficiente y eso algo que va a seguir avanzando en el futuro, en Asus queremos ser pioneros y explorar esta nueva tecnología".

Aunque fue una presentación por todo lo alto, lo cierto es que los Asus Zenfone 4 ya habían sido anunciados en Asia anteriormente, por lo que sus características no nos cogieron por sorpresa. El dato que no conocíamos era el precio que tendrían en Europa. El modelo más caro será el Zenfone 4, que tendrá un precio de 499 euros, mientras que los Zenfone 4 Selfie y Selfie 4 Pro costarán 299 y 399 euros respectivamente. Los Zenfone 4 Max serán los más económicos, con un precio de 199 euros para el modelo normal y 279 euros para la variante 'pro'.

"Quizás Apple puede hacerlo, pero es muy arriesgado subir por encima de los 1.000 euros"

Estamos ante smartphones de gama media-alta, por lo que sus precios son más bien contenidos; nada que ver con los últimos lanzamientos de marcas de primera línea que superan los 1.000 euros. Para el CEO de Asus, superar esta cifra "Es arriesgado, quizás si el teléfono tiene algo muy especial… Por ejemplo, si nos fijamos en ordenadores, tenemos dispositivos de gaming que cuestan hasta 2.500 euros, pero lo habitual es vender PCs de unos 500 euros. Depende en las características del producto, pero en smartphones no es lo mismo. Quizás Apple puede hacerlo, pero es muy arriesgado subir por encima de los 1.000 euros"

El lanzamiento europeo de los Zenfone 4 nos dejó claro que Asus va en serio y quiere que sus nuevos móviles sean bien conocidos en el viejo continente. Sin embargo, no es menos cierto que la presencia de la firma fuera de Asia es bastante limitada. En España por ejemplo no es habitual encontrar terminales de la firma en el catálogo de los principales operadores, pero según Shen, están planeando ampliar su distribución próximamente.

"A partir del Zenfone 3 conseguimos mejorar mucho la experiencia de usuario y ahí es cuando le dije a mi equipo que estábamos preparados para explorar nuevos canales y llegar a más clientes. Con los Zenfone 2 y modelos anteriores no teníamos tanta confianza, pero ahora ya estamos listos para dar el salto. Con los Zenfone 4 hemos mejorado muchos puntos, como la cámara o el sonido y todavía tenemos más confianza. Este año vamos a colaborar con más operadores en Europa y Latinoamérica".

Los olvidados: tablets y wearables

Pero el segmento móvil no es sólo smartphones, hay otros productos que también conviven con los móviles de la firma, o mejor dicho, sobreviven. Las tabletas han perdido protagonismo en favor de soluciones como portátiles convertibles y el boom inicial de los wearables se ha desinflado. ¿Cómo se posiciona Asus en estas tipologías de producto?

La Asus ZenPad 3S 8.0 es una tímida evolución del modelo anterior y fue anunciada en Computex sin apenas promoción. Imagen de Roland Quandt

Empezamos por las tabletas. La firma taiwanesa cuenta con una oferta bastante amplia, pero si nos fijamos en los lanzamientos de 2017, apenas han lanzado tres nuevos modelos, muchos menos que en años anteriores. Según Shen, el motivo de esta reducción es la necesidad de priorizar: "Tenemos muchas líneas de producto y tenemos que priorizar. Por ejemplo en PCs tenemos muchos productos pero necesitamos menos gente para desarrollar un proyecto. Con los smartphones hay alrededor de 200 a 300 personas para un sólo proyecto, por eso hemos decidido concentrarnos en unos pocos modelos de tabletas dirigidas al segmento premium".

Por otro lado, este año no hemos visto ninguna renovación de la línea Zenwatch, cuyo último modelo - el Asus Zenwatch 3- llegó en 2016. Como decíamos, el mercado de wearables no atraviesa su mejor momento, en especial Android Wear, que ha quedado relegado a una posición secundaria por detrás de WatchOS de Apple e incluso de Tizen de Samsung.

"Tomé la decisión de parar el proyecto [del Zenwatch] porque la experiencia de uso no es buena, concretamente con la duración de la batería. (...) Quiero esperar a que la tecnología mejore y podamos cargar el reloj una vez a la semana, no cada día"

El panorama no pinta demasiado bien y en mayo de este año ya había rumores de que la línea Zenwatch no tendría renovación, y Jerry Shen nos lo confirmó: "Tomé la decisión de parar el proyecto porque la experiencia de usuario no es buena, concretamente con la duración de la batería. Quiero que pueda monitorizar mi sueño por las noches pero, si se me olvida cargarlo, el reloj se queda sin batería. Y con los relojes conectados es todavía peor porque las antenas consumen más. Quiero esperar a que la tecnología mejore y podamos cargar el reloj una vez a la semana, no cada día".

El Asus ZenWatch 3 es, de momento, el último wearable de la firma.

Con esta decisión, Asus se suma a la postura de otras marcas como Lenovo, que también decidió dejar su proyecto en standby hasta que la tecnología permitiera que los wearables dieran un salto cualitativo. Actualmente la autonomía es claramente su punto más débil, pero también hay bastantes dudas sobre su verdadera utilidad práctica. Los smartwatch independientes del móvil podrían ser una solución pero, como señala Shen, de nuevo la batería supone un problema. De momento, parece que los relojes y pulseras enfocados al deporte son los que más han cuajado, mientras que smartwatches más centrados en ser el complemento de moda como sucede con el ZenWatch 3 están perdiendo el interés inicial de las marcas.

Las ventas de PCs bajan, pero hay gaming al final del túnel

Que el mercado de PCs no atraviesa su mejor momento no es ningún secreto. Es un negocio de escala con muchos actores y la bajada en las ventas ya se ha cobrado víctimas. Sony está fuera y otras marcas como Toshiba y Fujitsu están en un punto crítico.

¿Y cuál es la posición de Asus? Según datos de Gartner, en el segundo trimestre del año Asus contaba con una cuota de mercado del 6,6% y ocupaba el quinto puesto en el ranking de fabricantes de PCs, por detrás de HP, Lenovo, Dell y Apple. Esta cifra supone un 0.3% menos que el mismo periodo del año anterior. Si nos fijamos en los números globales, Gartner estima que ha habido un descenso del 4,3% en la distribución de PCs.

El mercado del PC sigue cayendo, Asus mantiene su quinto puesto. Fuente: Gartner

"Ahora no estamos en el top 3, pero podemos mantenernos en el segmento más 'mainstream (...) Creemos que tenemos la fortaleza para mantener nuestro puesto"

¿Habrá pasos significativos hacia la consolidación en un futuro cercano? Jerry Shen reconoce que la situación del sector no es la mejor, pero confía en que la compañía se mantendrá. "El mercado de PCs cae cada año y eso no ayuda a la consolidación, pero creo que el top 3 seguirá ahí. En Asus tenemos una ventaja y es la rapidez de innovación, ahora no estamos en el top 3 pero podemos mantenernos en el segmento más 'mainstream'. Otras compañías quizás se enfocan en un mercado de nicho, pero Asus quiere jugar en la corriente principal y creemos que tenemos la fortaleza para mantener nuestro puesto".

Una de las tablas de flotación de la firma podría ser el gaming. Asus apuesta cada vez más y con más modelos por los equipos pensados para jugar. Aunque Shen no nos dio cifras sobre el volúmen de ventas con respecto al del PC tradicional, sí destacó que es un segmento que está registrando números muy positivos. "El gaming es muy importante. Una cosa en la que los smartphones no pueden sustituir al PC es el gaming ya que necesita un rendimiento muy elevado. Las ventas de PCs bajan pero el gaming es un mercado en crecimiento" afirmó Shen.

"Una cosa en la que los smartphones no pueden sustituir al PC es el gaming, ya que necesita un rendimiento muy elevado. Las ventas de PCs bajan pero el gaming es un mercado en crecimiento"

Lo cierto es que el segmento del gaming está registrando muy buenos números. Según datos de GFK, durante el primer semestre del año, los ingresos de equipos de escritorio enfocados al gaming habían aumentado un 55% con respecto al año anterior, mientras que los de los portátiles subieron un 24%. Lo que en su día era un nicho de mercado está pasando a ser un negocio más generalista y en Asus apuestan fuerte por esta categoría.

El ASUS ROG Zephyrus integra una GPU Nvidia GTX 1080.

Los PCs son la línea de producto más rentable para Asus, pero a pesar de que las ventas estén disminuyendo, para Shen, los retos a los que se enfrenta Asus son otros. "En la parte de smartphones, el reto es aumentar la cuota de mercado pero, para mí, el mayor reto es conseguir crear una nueva mentalidad para poder plantar cara a la competencia".

En Xataka | Asus Zenfone 4 y Zenfone 4 Pro, primeras impresiones: exprimiendo la cámara doble delante y detrás