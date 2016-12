Fran García (Lenovo): "Lanzaremos nuevos wearables cuando haya un salto tecnológico que los haga más útiles"

Hablamos con Fran García, Consumer Country Manager de Lenovo Iberia, para saber cómo cierra el año la compañía en sus diferentes divisiones, qué vendrá en CES 2017, qué pasa con Lenovo y los wearables, cómo se percibe a Microsoft compitiendo en el mercado PC, posible Yoga Book con Chrome OS...

Xataka: Estamos en plena campaña navideña, ¿qué producto crees que va a triunfar en estas fiestas y por qué?

Fran García: Creo que los convertibles. La porción de convertibles que se vende en España en Navidad es más alta que en cualquier otra época del año. Los convertibles suponen el 7 u el 8% de los PC's que se venden a día de hoy en España, y en Navidad alcanza hasta casi un 15%.

Xataka: ¿Por qué es eso?

Fran García: Porque creo que la gente lo identifica enseguida para regalo. También es cierto que es un producto con un precio medio superior al del portátil tradicional, y el presupuesto de compra en Navidad es superior al que puede haber durante el resto del año. Y luego también está el hecho de que las principales novedades dentro del campo de los convertibles se presentaron en IFA el pasado mes de septiembre, y están ahora en la campaña de Navidad como novedad en las tiendas.

Xataka: Y aparte de los convertibles, ¿algún otro producto que funcione bien?

Fran García: Sí, los 2 en 1 creo que van a tirar mucho. Tenemos una novedad como la Miix 510 que espero que tenga una muy buena aceptación por parte del usuario. Y, por otro lado, la parte de gaming también funcionará bien. Es un nicho de mercado que está creciendo un montón. En España se venden al año 100.000 ordenadores no clónicos catalogados como gaming, que son equipos con procesadores i5 o i7, con gráficas GTX o R9 de AMD. Es un nicho que está creciendo un 40% año a año y, evidentemente, creo que va a ser un categoría de producto importante en Navidad.

Xataka: Y justo después de Navidad, a principios de enero llega el CES. ¿Alguna pista de lo que vamos a ver? ¿Alguna tendencia?

Fran García: Seguiremos dando pasos hacia donde va la industria. Todo el tema de realidad virtual, inteligencia artificial, wearables... Indudablemente, la parte de gaming con el crecimiento que está experimentando el mercado también tendrá novedades. Y, por supuesto, convertibles y 2 en 1.

Xataka: ¿Alguna tecnología nueva que crees que vayamos a ver en 2017?

Fran García: No lo sé, pero seguro que la realidad virtual y la inteligencia artificial seguirán evolucionando. Creo que se seguirá trabajando en la interacción del dispositivo y la persona que lo administra. Y dentro del mercado de PC's, creo que nos centraremos en las experiencias de uso más que en factores forma revolucionarios.

Lenovo Yoga Book

Xataka: Ahora mismo parece que el mercado de los wearables está desacelerándose y, de hecho, la propia Lenovo ya ha avisado de que no va a haber nuevos smartwatches pronto. ¿Cómo ves el panorama wearable para 2017?

"El portfolio de wearables de Lenovo ahora es adecuado con respecto a la tecnología que hay disponible"

Fran García: Todo producto nuevo requiere un tiempo de maduración y de asimilación por parte del consumidor. Desde Lenovo creo que hemos sido muy innovadores, fundamentalmente a través de Lenovo Moto, con productos que han sido icono dentro del mercado, como el Moto 360, e indudablemente creo que tenemos que darnos cuenta de si la tecnología permite un salto de interacción o de usabilidad mejor para el futuro. En el momento en el que haya nuevas tecnologías que permitan lanzar determinados tipos de dispositivos, que den un salto de calidad y de facilidad de uso, se irán lanzando más productos. Pero, por ahora, lo que parece es que ese salto tecnológico no se está produciendo y el portfolio que tiene Lenovo ahora es el adecuado teniendo en cuenta la tecnología que hay. Para lanzar nuevos wearables creo que primero tiene que haber un salto tecnológico que los haga mejores, y cuando eso suceda seguro que Lenovo innovará en ese sentido.

Xataka: ¿Cómo ves a Microsoft compitiendo en el mercado de PCs?

Fran García: Microsoft es un partner importante para Lenovo. Estamos muy contentos con la relación que tenemos con ellos. Desde hace unos años, Microsoft lo que hace es lanzar productos icónicos, que ayudan al resto de fabricantes a marcar una ruta, un camino. Surface, por ejemplo, fue un avance importante y abrió una categoría que luego el resto de fabricantes hemos ido introduciendo. En el caso del Surface All-in-one es básicamente lo mismo, aunque sí que es cierto que, salvo alguna novedad, no añade algo rompedor al negocio de all-in-one ni tampoco pelea en los puntos de precio en el que estamos el resto de fabricantes. También creo que Microsoft tiene que enseñar que con Windows se pueden crear productos muy chulos como los que hay en otras plataformas.

Xataka: Y un ejemplo de esto puede ser el Surface Studio, ¿no?

Fran García: Eso es. Pero, para responder a tu pregunta, creemos que Microsoft es un competidor en tanto que tiene producto en las mismas categorías que nosotros, pero al mismo tiempo es un partner importante y que sirve para abrir mercado.

Lenovo Yoga 910

Xataka: Las últimas noticias apuntan a un Yoga Book con Chrome OS. ¿Qué pretendería Lenovo con un producto así con este sistema operativo?

Fran García: Con el portfolio que tenemos, que es amplísimo, tenemos que cubrir las posibles necesidades de uso de cualquier consumidor. Yoga Book es un producto totalmente innovador. Creo que hemos abierto una categoría nueva a la que se van a ir añadiendo más productos durante los próximos años. A día de hoy teníamos un Yoga Book con Android y con Windows, y hemos visto la oportunidad de introducir Chrome OS para ir a otro tipo de mercado.

Xataka: ¿Como por ejemplo?

Fran García: La educación. Creemos que el Yoga Book es un producto perfecto para estudiantes porque con él no pierden el hábito de la escritura, pero ofrece el avance tecnológico de poder digitalizar lo que escribes. Y, además, con un producto así seguimos nuestra estrategia de producto multiplataforma. Que, independientemente del sistema operativo, el consumidor tenga la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Xataka: Por aquí sería interesante quizá llegar a acuerdos con administraciones públicas para darle salida a los Yoga Book con Chrome OS, ¿no?

Fran García: Lenovo en España es número uno en educación. Tenemos una cuota muy importante de mercado en educación y desde hace tres o cuatro años estamos trabajando muy bien ese área, tanto en el sector público como en el privado. Y, por supuesto, Yoga Book con Chrome OS entrará dentro de nuestro catálogo de educación. Se tendrá que integrar dentro de una solución de aula digital mucho más completa.

Xataka: Aunque sabemos que no llevas este área, hablemos de smartphones. Ahora mismo Lenovo tiene la parte de Moto y la división ZUK. ¿Nos puedes contar algún plan para 2017?

Fran García: A día de hoy en Europa se comercializan smartphones con la marca Lenovo Moto, y por ahora no tengo ningún tipo de información a través de nuestra estructura comercial en Europa vayamos a traer ZUK.

Xataka: ¿Qué tal acaba Lenovo el año en España y qué previsiones hay para 2017?

Fran García: La parte de consumo ha sido un año positivo. Veníamos de un año tremendamente positivo en el que el mercado había crecido y este año el mercado ha estado plano en consumo. En la parte de negocio de venta a empresas o administración pública ha decrecido este año fundamentalmente porque no ha habido gobierno en España. Los presupuestos de compra o de renovación de equipo informático han estado congelados, por lo tanto para el año que viene esperemos que crezca esta área y el sector privado y mantener las cifras que tenemos en consumo ahora.

"El mercado de PC a nivel global decrece y para 2017 esperamos mantener las cifras de negocio de 2016"

Xataka: ¿Y qué pasa con el mercado PC?

Fran García: El negocio de PC a nivel global decrece. Y lo hace porque el tiempo de renovación de la base instalada es mayor, porque quizá no haya una necesidad de renovación tecnológica, aunque sí que está empezando a entrar por la realidad virtual, y por una cuestión macroeconómica. De los cuatro grandes mercados a nivel mundial, aparte del americano, Rusia, India, China y Brasil, tres no están pasando su mejor momento. En un negocio maduro esto se nota porque aplaza todavía más la necesidad de renovación de la flota de PCs. De todas maneras, el mensaje es que en España el mercado de PCs, por ahora, seguimos manteniendo las mismas cifras de venta que en el año 2015.

Xataka: ¿Qué le pedirías al 2017?

Fran García: Que sea parecido al 2016. Ha sido un año muy bueno para Lenovo. Hemos crecido, nos hemos posicionado dentro de los tres primeros fabricantes de consumo en España, hemos vuelto a refrendar nuestra apuesta por la innovación como el Yoga Book o el Yoga 910, y eso siempre es bonito. En tabletas también hemos crecido mucho. En España llevamos 3 meses siendo el número dos en ventas y en noviembre teníamos un cuota de mercado de casi el 15%. Por eso, para el 2017 me gustaría que siguiéramos en esta senda de crecimiento. No estamos obsesionados con las cuotas, ni con llegar en X fecha a ser números uno, lo que queremos es seguir ofreciendo buenos productos que generen buenas experiencias y que los consumidores los recomienden a otros. Eso al final es lo que nos dará la posición de líder.

Xataka: Y ahora que tenemos los Reyes, ¿crees que sería un buen regalo la división de ordenadores de Samsung?

Fran García: En Lenovo estamos muy contentos con la política de adquisiciones que hemos hecho en los últimos años porque nos han permitido generarle más valor a la compañía. Ahora mismo no hay ningún fabricante en el mundo que genere el dato, transmita el dato y reciba el dato en múltiples dispositivos. Lenovo lo hace. No hay ningún otro fabricante que tenga el negocio de servidores, de smartphones, de PCs y tablets, y que tenga una posición destacada en todos ellos. Seguramente se querrá seguir ampliando con más adquisiciones y sin duda una compra así sumaría, pero ahora mismo no tengo más noticias sobre ello.

