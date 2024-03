El jefazo de Android y el futuro del OS más utilizado del mundo: "Con 3.000 millones de usuarios tienes que ser responsable"

Sameer Samat se unió a Google hace más de 15 años y es, con el permiso de Hiroshi Lockheimer y Dave Burke, el gran jefazo de Android. Su título es el de vicepresidente del ecosistema Android y Google Play. Durante el pasado Mobile World Congress lo vimos paseándose por múltiples stands, echando un vistazo a las novedades de Samsung en inteligencia artificial o el proyecto de Xiaomi con su coche eléctrico. Android va más allá del móvil y Samat es muy consciente de ello.

Qué mejor ocasión que la gran feria de tecnología de Barcelona para aprovechar y hablar con él. Android es el sistema operativo más utilizado del mundo y desde Xataka hemos podido conocer la visión de Samat sobre la IA y la relación de Google con el resto de fabricantes Android.

Graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de San Diego, Sameer fundó su propia empresa de software, Mohomine, que posteriormente fue comprada por Kofax. Aquello fue antes de entrar en Google, donde inicialmente lideró los equipos de Google Shopping y Travel. Tras aquello pasó a ser responsable de Google Play, WearOS, mensajes y finalmente de todo el ecosistema de productos de Android.

Sameer es un hombre tranquilo. Se muestra cercano y se nota que lleva mucho tiempo con el equipo de Android. Como viejo usuario de Android que soy, no puedo evitar preguntarle también por el pasado. De aquella época donde Android eran postres deliciosos y los Nexus eran una compra super recomendable.

De los Nexus a los Pixel

Mi primer Android fue un HTC Desire. Era básicamente como un Nexus One, pero con mejor hardware. Ahora con los Pixel ya no hay esa similitud si nos fijamos en los Samsung, Xiaomi o Honor. Cuando veo los Pixel no tengo claro que sean la principal referencia en el ecosistema Android.

Gracias por llevar tanto tiempo con Android y recordar esos detalles. Es una buena reflexión. Uno de los puntos fuertes de Android siempre ha sido su diversidad. Hay un conjunto de grandes dispositivos que tienen éxito en diferentes regiones. Muchas de las grandes innovaciones llegan primero a Android. Desde los plegables hasta el 5G. Android es el primer ecosistema para todas estas innovaciones. Cuando hablamos de ser referentes pienso en cómo podemos hacer avanzar la plataforma.

En el pasado usamos los Nexus no solo para asegurarnos que el sistema fuera más avanzado, sino para ver cómo se mostraba Android realmente en un dispositivo. Queríamos asegurarnos de sentir en primera persona la necesidad de refinar los detalles cuando entregas un producto final a alguien. No es lo mismo hacer el código de Android y entregarlo de manera abierta que tener tú mismo la necesidad de crear un producto con todo lo que eso conlleva. Por supuesto, ahora con el equipo de Pixel nos pasa lo mismo.

Pero no solo con los Pixel. También colaboramos con otros fabricantes como Samsung. Por ejemplo con el lanzamiento de 'Circle to Search'. Lo hemos desarrollado para los Pixel y los S24 de manera conjunta. A la hora de hacer avanzar el ecosistema, no creo que tengamos que hacerlo con un dispositivo u otro solo.

¿Qué papel le queda entonces a los Pixel?

Cuando el Pixel sacó su cámara no tenía el mejor sensor, pero enseñó al ecosistema Android hacia dónde se podía ir.

Creo que Pixel ha liderado el ecosistema en muchos sentidos. Te daré un ejemplo: la cámara. Cuando el Pixel sacó su cámara al mercado no tenía el mejor sensor, pero tenía consigo un conjunto de tecnologías para el procesamiento de imágenes, software y algoritmos que realmente llevaron las cámaras de Android al siguiente nivel. Creo que eso realmente mostró al ecosistema de Android hacia dónde se podría ir con la cámara. Ahora tienes teléfonos como el nuevo Xiaomi 14 Ultra que hemos visto en este MWC o los Samsung, muchos tienen cámaras increíbles. Creo que Pixel ayudó a impulsar mucho de esto.

También creo que con Tensor se está haciendo algo similar. Estamos construyendo hardware especializado para IA que realmente permite diferentes experiencias. No creo que estos avances sean propios de un solo fabricante, pero sí creo que el equipo de Pixel está haciendo muy buen trabajo en mostrar el camino en distintos áreas extremadamente importantes para el futuro de los smartphones.

Este año una de vuestras novedades es 'Rodea para buscar'. Lo hemos visto en los Pixel y en los Samsung. ¿Va a llegar a más fabricantes? ¿De qué depende que ciertas implementaciones solo lleguen a ciertas marcas?

Nos asociamos con ellos para hacer esto. No tengo nada por el momento para anunciar, pero nuestro objetivo es claramente que esta función esté disponible para más usuarios. Ahora estamos enfocados en los dispositivos Samsung y Pixel pero lo expandiremos a una mayor cantidad de dispositivos. De hecho ya Samsung ha anunciado que lo va a llevar a más modelos. A lo largo del año traeremos novedades.

'Rodea para buscar' llegará a una mayor cantidad de móviles a lo largo del año.

Me alegra que una de las mejoras esté siendo el aumento de los años de actualizaciones de sistema asegurados, con hasta siete en el caso de marcas como Samsung. ¿Creéis que el resto de fabricantes lo va a aumentar también?

Sí lo creo. Comenzamos a verlo con los dispositivos premium porque los consumidores que quieren un dispositivo así quieren que les dure mucho tiempo. Al final están gastando mucho dinero en ello. Por esto mismo quieren que además de recibir muchos años de actualizaciones, también quieren que sea reparable. Que se pueda cambiar la pantalla o la batería. La longevidad de un dispositivo es una consideración importante para los consumidores y por esto mismo creo que el resto de fabricantes también va a ir en esta dirección.

¿Solo en la gama alta?

La forma en que lo veo es que cada vez es más habitual ver el buque insignia que se vendió el año pasado también se vende este año. Y luego también al año siguiente. De alguna manera lo que está sucediendo es que estos dispositivos top están viviendo más tiempo. Aunque cada año haya un nuevo modelo, el antiguo flagship baja de precio y se sigue vendiendo. Con los años de actualizaciones veremos que este proceso se alarga.

Pero eso es una justificación puramente económica. ¿Hay alguna limitación o aspecto relacionado con el software y el hardware para que no se ofrezca en la gama baja?

No hay ninguna limitación técnica que impida ofrecer más años de actualizaciones Android.

Ciertamente no hay nada técnico que lo prohíba. Creo que desde el punto de vista técnico cada vez es más fácil implementar una actualización de Android. Con el paso de los años cada vez tenemos más formas distintas de actualizar. Por tanto esperamos que más gente lo haga. Hay muchas consideraciones e irán evolucionando con el tiempo, pero cada vez es más fácil.

Un momento que tarde o temprano iba a llegar: la IA se apodera de Android

Toca hablar de IA. Seguro que tenéis muchas novedades, pero me gustaría preguntarte sobre ellos en otros términos. Android es de código abierto pero muchas funciones son propias vuestras. Con la IA teniendo cada vez más peso, parece como si la parte de código abierto de Android pudiera pasar a un segundo plano.

No creo que sea así. Android siempre ha sido un sistema abierto y esa es nuestra filosofía. Desde el punto de vista de la IA además probablemente habrás visto que hemos proporcionado un nuevo modelo de código abierto. Queremos seguir haciendo esto.

Intentamos asegurarnos que nuestros modelos se implementen correctamente porque estos requieren de una cantidad significativa de memoria en el dispositivo. Si cada aplicación tuviera un modelo resonante, el dispositivo tendría mucha presión. Por ello hemos lanzado AI Core. Y dentro está Gemini Nano, que permite el acceso local, seguro y eficiente en memoria desde múltiples aplicaciones.

Tenemos planes para permitir que los desarrolladores puedan ajustar estos modelos de IA.

Consideramos que este proceso es muy importante a nivel técnico. Tener muchos modelos diferentes disponibles y personalizados es bueno, pero por otro lado tenemos que asegurarnos que esto no afecte a la salud del dispositivo. Tenemos planes para el futuro para permitir que los desarrolladores puedan ajustar las ponderaciones de estos modelos. Planes para permitir una mayor personalización y ajustarlos como un elemento más. Es una forma de abrir la IA al consumidor.

¿Con quién estáis colaborando para Gemini Nano? En el caso de Qualcomm y el Honor Magic6 Pro hemos visto que se ha optado por LLaMA 2 de Meta.

No puedo hablar sobre ese proyecto, pero sí decirte que colaboramos con todos los fabricantes de procesadores. Queremos asegurarnos que Gemini Nano y el resto de modelos de Google funcionan correctamente en los dispositivos.

En el caso del S24 Ultra que tengo aquí tiene Gemini y también utiliza un procesador Snapdragon. En el Pixel 8 Pro tenemos Gemini Nano, ejecutándose sobre un procesador Tensor.

¿Y MediaTek?

También. De hecho justo MediaTek ha anunciado el soporte para Gemini Nano en sus procesadores.

De acuerdo. Explícame cómo va a cambiar Android durante los próximos años. ¿De qué forma la IA va a cambiar nuestra manera de utilizar el teléfono?

La IA ya nos está ayudando a hacer más cosas con el móvil. A medida que avancemos tendremos experiencias nuevas. Y la interfaz de Android también va a cambiar inevitablemente. Lo compararía con lo que vemos hoy de los coches autónomos. Hoy en día estos coches tienen algo de IA que te ayuda a conducir por la carretera, sea crucero adaptativo u otro tiene de asistencia. Pero todavía tenemos volante y todavía tenemos pedales.

La interfaz de Android cambiará inevitablemente por la IA.

A medida que la tecnología avance, la idea es que las interfaces también evolucionen y reemplacen a las actuales. Desaparecerá el volante y los pedales. Pero no estamos ahí todavía. Con móviles esperamos algo parecido. La interfaz de Android cambiará a medida que la IA automatice ciertos gestos.

¿Para cuándo diremos adiós al listado de iconos?

Quizás desaparezcan debido a la IA, pero no lo tenemos planeado ya. Te pongo un ejemplo. Cuando haces clic en WhatsApp sabes que vas a enviar un mensaje. La IA puede agilizar ese proceso, pero eliminar el icono de WhatsApp ya sería como eliminar el volante para alguien. Es demasiado chocante. No es nuestro plan cambiar los iconos por el momento.

Los fabricantes ponen sus nombres, pero en el fondo siguen siendo Android

Es difícil hacerse a la idea de la enorme cantidad de dispositivos Android distintos que hay. Me viene a la mente el prototipo flexible de Motorola. Y debo decir que Android no estaba bien adaptado. Sé que Android tiene versión para móviles plegables, ¿qué hay de los flexibles?

Uno de los puntos fuertes de Android es que los distintos fabricantes intentarán diferentes cosas. Nuestro trabajo como plataforma es tratar de asegurarnos de que cuando veamos algo que está empezando a despegar, realmente lo entendamos y lo respaldemos.

Con los plegables por ejemplo necesitábamos asegurarnos de que íbamos a ofrecer una experiencia correcta para pasar de la pantalla pequeña a la pantalla completamente abierta de manera fluida. Para ello construimos un conjunto de APIs. Es algo que debíamos hacer a nivel de plataforma y a nivel de APIs para los desarrolladores. Es algo que cambia la experiencia completa.

Este tipo de innovaciones surgen de trabajar muy de cerca con nuestros socios de dispositivos, viendo qué es lo que le interesa al consumidor y luego asegurándonos de que lo apoyamos incondicionalmente. Con Motorola y su prototipo estaré encantado de hablar, así como con muchos otros fabricantes. Para conocer sobre dónde les gustaría llevar su hardware y ver qué podemos hacer a continuación.

A nivel de software hemos visto que muchos de vuestros aliados están apostando por quitar el nombre de Android. No lo llaman simplemente un 'fork'. Por ejemplo HyperOS de Xiaomi. ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre este tipo de trabajos? ¿Sigue siendo Android para vosotros?

Cada fabricante tiene un conjunto de personalizaciones propias. Su objetivo es crear una mejor experiencia para el consumidor. Es algo muy típico en el ecosistema Android. Esto lleva sucediendo desde hace muchos años.

Lo más importante que se preguntan los usuarios es si pueden utilizar los servicios con los que están familiarizados. Que si Youtube, Spotify... o si pueden disfrutar de los juegos que les interesan. Cuando ven Google Play saben que tienen todo eso. Lo más importante es que las API para desarrolladores sigan siendo consistentes para que las aplicaciones que los usuarios desean funcionen igual en todos los sistemas.

Aunque cambien los nombres, la API no ha cambiado.

¿Y esas APIs las consideráis rivales o complementos?

Nosotros tenemos un conjunto muy claro de APIs de plataforma. Luego que sea HyperOS o OneUI ya depende la apariencia del dispositivo. Pero con las APIs para desarrolladores tenemos un conjunto de estándares y certificaciones. Es muy importante para nosotros que todas las aplicaciones funcionen correctamente en todos los diferentes tipos de dispositivos. Aunque cambien los nombres en cada marca, la API para los desarrolladores no ha cambiado.

Oreo o KitKat no van a volver (y por qué eso dice mucho de la Google actual)

Para serte sincero, la pregunta que más se repite en mi mente desde que me confirmaron que iba a entrevistarte es por qué Android ya no tiene nombre de postres.

Oh! (Risas). ¿Cuál es tu favorito?

Diría que Lollipop.

Ese es bueno.

Y los clásicos Oreo y Kitkat, claro.

También, también. Muy buenos.

¿Qué hay de ahora? ¿Por qué ya no los tenemos?

Para mí, las versiones de Android sí siguen teniendo nombres.

Bueno, Android sí sigue teniendo nombres. La historia es que los nombres de postres eran nombres en clave. Hubo un momento en que se empezaron a nombrar las distintas versiones por ese nombre en clave, pero se llegó a un punto que se decidió nombrar a cada versión de Android por el número. Pero contestando a tu pregunta. Para mí, las versiones de Android sí siguen teniendo nombres.

¿Cómo se llama Android 15?

Técnicamente es un secreto. Pero bueno, si buscas no es difícil de encontrar. Cuando hablo con mi equipo de ingenieros y el equipo de producto siempre utilizamos nuestro nombre en clave. [Android 13 fue Tiramisú; Android 14 Upside Down Cake y Android 15 es Vanilla Ice Cream]

¿Siguen siendo nombres de postres o más genéricos?

Decirte que no me dejan nombrarlo a mí. Mi equipo los elige. Por el momento siempre han sido nombres de postres, pero quizás un día decidan algo distinto.

¿Podrían volver en algún momento?

Es una buena pregunta, que quizás podría ir mejor al equipo de marketing. Era divertido. Solíamos construir estatuas. Uno de los desafíos es que los nombres de los postres no sonaban igual en todas partes. Android tiene 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Con 3.000 millones de usuarios tienes que ser responsable. Por ejemplo cuando lanzamos Donut. En muchas partes del mundo es conocido, pero no en todas. Con los números no hay problema, porque es algo mundialmente reconocido y es más inclusivo.

Con los números no hay problema, porque es algo mundialmente reconocido y es más inclusivo.

Hemos llegado a un punto que la nave de Android parece demasiado grande. ¿Tanto como para que no estéis tomando suficientes riesgos a la hora de implementar ciertas funciones?

No, no. Sí es cierto que tenemos una responsabilidad mayor que la que cuando no teníamos miles de millones de usuarios. Por un lado somos muy cuidadosos con ciertas cosas y tenemos que pensar en cómo actuar de manera muy responsable. Por ejemplo cuando se trata de pensar en la seguridad y privacidad. Como haría cualquier empresa con una gran base de usuarios. La tecnología digital está muy integrada en nuestras vidas. El mundo ha cambiado. Por eso nosotros también tenemos que cambiar para asegurarnos de dar al consumidor lo que quiere.

Un pequeño ejemplo. En Android teníamos permisos. Uno se descargaba una aplicación y le daba acceso tanto a la ubicación como al sistema de archivos. Con una sola aceptación se daba acceso a todo. Ahora hay un diálogo abierto. Tienes que aceptar o denegar el acceso. La aplicación puede intentar convencerte, pero tiene sentido que el usuario pueda controlarlo en cada momento. Es un ejemplo de cómo intentamos ser más prudentes y reflexivos.

En las áreas que importan al usuario, en Android nos movemos muy rápido.

En otras áreas realmente pienso que Android se mueve increíblemente bien. Pongamos la IA. En Android hemos traído Gemini Nano y estamos añadiendo la IA a mensajes y muchas aplicaciones. Ofrecemos capacidades en nuestro sistema operativo que nunca se habían construido en una plataforma móvil. En las áreas que importan al usuario, en Android nos movemos muy rápido.

Sí seguís manteniendo los pines de Android en el Mobile, que ya son un clásico para todos los periodistas que venimos a cubrirlo.

Desde hace años en cada Mobile World Congress son diferentes. Son todos bastante únicos. Cada años creamos nuevos. Hemos tratado de convertirlo en algo divertido que la gente espera. Se han convertido en artículos de colección. Gente que intenta buscarlos todos. Y eso nos encanta. Es muy especial para nosotros por la comunidad.

¿De quién fue la idea?

Cuando lo hicimos por primera vez pensamos que era divertido, pero no sabíamos si volveríamos a hacerlo. Pero la gente preguntó por ellos. No recuerdo ahora quién fue la persona que creó estos pines, pero puedo decirte que en los Google I/O a veces han venido ciertos desarrolladores y nos han dado pines que ellos mismos han creado. Lo cual me parece algo genial.

