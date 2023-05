He vuelto a usar un Android de hace diez años: así ha sido regresar al Nexus 5

No era el más premium. No era el que tenía mejor cámara, y tampoco era el gama alta más destacado en su año de lanzamiento. Pese a ello, el Google Nexus 5 es uno de los móviles que más me ha marcado en estos más de 10 años de camino por el mundo tecnológico. En octubre de este año, dentro de 6 meses, cumplirá la friolera de diez años.

Con la pantalla algo agrietada, el plástico gomoso con cierto desgaste por el paso de los años, pero con las ganas de seguir funcionando, este Nexus 5 regresa a la vida para demostrar que los móviles Android no tienen por qué sufrir más de la cuenta con el paso del tiempo... siempre y cuando se hagan las cosas bien a nivel de software.

Ficha técnica del LG Nexus 5



Google Nexus 5 Dimensiones y peso 137.9 x 69.2 x 8.6 mm 130 g pantalla IPS+ 4,95 pulgadas Resolución Full HD Ratio 16:9 Tasa de refresco de 60 Hz Corning Gorilla Glass 3 procesador Qualcomm Snapdragon 800 memoria 2 + 16 GB 2 + 32 GB cámara principal 8 MP, f/2.4, OIS cámara Delantera 1.3 MP, f/2.4 batería 2.300mAh software Android 6.0 Marshmallow conectividad 4G WiFi Bluetooth 4.0 GPS, GLONASS precio 349 euros

El plástico gomoso tiene algo que decir 10 años después

El plástico gomoso del Nexus 5 se cuestionó bastante, aunque rivales directos como el Galaxy S5 tampoco habían dado aún el salto al cristal. Años después, he de decir que fue una buena decisión. Tras un poco de limpieza, este Nexus 5 luce (casi) como el primer día. Salvo un par de esquinas desgastadas por golpes, el teléfono sigue siendo igual de icónico (y de soso) que el primer día.

El frontal, protagonizado por dos enormes marcos, le da una personalidad irrepetible. Deja claro que es un móvil de generaciones pasadas y ni siquiera son simétricos, pero era un móvil distinto en su frontal. A día de hoy, la mayoría de móviles de gama alta son clónicos: pantalla curva de 6,67 pulgadas, marcos mínimos y agujero central.

Pero los materiales de construcción son algo completamente secundario en el Nexus 5, la clave son sus dimensiones. Un peso de... ¡130 gramos! Un alto de 13,4cm y poder usarlo con una mano sin menor problema. Qué tiempos aquellos en los que los móviles eran móviles, y no tablets de bolsillo.

Relacionado con las dimensiones está el panel, de "tan solo" 4,95 pulgadas. Ya contaba con resolución Full HD, aunque su tecnología era IPS. El panel nunca fue el punto fuerte del Nexus 5, ni en interpretación de color ni en calidad final. Pese a ello, 10 años después, no hay fugas de luz, zonas deterioradas o un desgaste notable. Según Les Numeriques, la latencia del panel es de tan solo 75ms, la misma que tenía el iPhone 5s.

El brillo máximo es de tan solo 450 nits, por lo que se sufre cuando lo vemos al sol. Pese a todo esto, es un panel relativamente similar al que encontramos en teléfonos de gama de entrada actuales (algunos, incluso 10 años después, siguen con resolución HD+).

Un rendimiento que resiste el paso del tiempo

Qualcomm Snapdragon 800. El principio de una leyenda. La familia '8', antecesora de la actual familia 8 Gen 1, llegó como elefante en una cacharrería. En lo personal, servidor es férreo defensor de siempre, siempre, comprar teléfonos con procesador de gama alta. Este es el mejor seguro de vida de cara a que el teléfono soporte el paso de los años.



Google Nexus 5 MOTO G23 Realme c55 SAMSUNG GALAXY M23 5G procesador QUALCOMM SNAPDRAGON 800 MEDIATEK HELIO G85 MEDIATEK HELIO G88 QUALCOMM SNAPDRAGON 750+ pcmark 3359 8.354 8.450 8.387

¿Cómo queda este procesador 10 años después? Su proceso de fabricación de ¡28nm!, sus 4 núcleos Krait 400 a 2,3 GHz y su Adreno 330 no dan para mucho, y cualquier gama media actual le barre en rendimiento. Pese a ello, el haber apostado por el mejor procesador de su generación le ha servido para envejecer de forma más que digna.

Este Nexus 5 se ha vuelto un móvil lento, pero es capaz de soportar el ritmo diario de forma humilde

Más allá de los benchmarks, el Nexus 5 es un teléfono aún funcional como dispositivo de uso básico. WhatsApp, contenido multimedia, algún juego de poco calibre. Pese a contar con casi 10 años en sus espaldas, sigue moviendo las aplicaciones con soltura. En cuanto alguna pesa más de la cuenta, empiezan a aparecer el lag y los tirones, pero no se puede pedir mucho más a un teléfono de 2013. De la autonomía poco tengo que decir. Las 3h de pantalla que hacía en su día se han reducido a poco más de una. Este teléfono pide un cambio de batería a gritos para seguir llegando, al menos, a la tarde.

El software era el punto fuerte de este teléfono. Para algo era un Nexus. Actualmente cuenta con Android 6.0.1 Marshmallow, la última versión a la que lo actualizó Google. Es la ROM que he usado para esta retro-review, pero mi Nexus 5 tiene TWRP instalado. ¿Qué permite este recovery? Actualizar el Nexus 5 a Android 13, la última versión estable disponible por el lado de Google.

Los Nexus siempre destacaron, para bien y para mal, por tener una ROM muy simple, sin más aplicaciones añadidas que las de Google, y con una interfaz sencilla y algo parca. Sorprende cómo, a día de hoy, esta ROM stock con varios años en las espaldas se mueve de forma más fluida que alguna que otra capa pesada en móviles actuales de gama de entrada. Google Now Launcher sigue funcionando en este dispositivo, pese a estar completamente desactualizado. Un dispositivo ideal para jugar con las ROMs y aprender a toquetear en profundidad un Android irrompible.

Una cámara que le debemos mucho

Al Nexus 5 le debemos una de las soluciones de software más importantes de los Pixel: HDR+. La cámara del Nexus 5 no fue la mejor de su generación, aunque cumplía. Tan solo 8 megapíxeles no daban para mucho, así como la apertura f/2.4. No hay sensor ultra gran angular ni mucho menos teleobjetivo, eran otros tiempos más sencillos.

Pese a ello, sigue siendo una cámara aprovechable. No podemos esperar una gran cantidad de detalle, pero sí que acusa cierta naturalidad que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo y la llegada de la fotografía computacional.

Los móviles Android también pueden tener buen ciclo de vida

No solo los iPhone envejecen bien. El Google Nexus 5 es la viva prueba de que los teléfonos Android pueden tener un ciclo de vida más que digno. Por motivos obvios este no es el teléfono que usaría en mi día a día. Le falta batería, no es capaz de mover los juegos más exigentes de Play Store y tampoco tiene la cámara que quisiera en mis vacaciones.

Pero qué divertido es usarlo. Qué bien sienta probarlo para ver cómo ha ido evolucionado Android a lo largo de los años, y qué buen trabajo hicieron tanto LG como Google al crear un dispositivo que, si bien llamó la atención en su día, es casi 10 años después cuando nos evoca el recuerdo de toda una leyenda Android.

