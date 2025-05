Tras el apagón, una propuesta gana fuerza: dividir España en tres zonas de precios para la luz

Ha pasado un mes desde que un apagón masivo dejó a millones sin electricidad en la península. Lo que lo causó aún no está del todo claro. Lo que sí ha vuelto a surgir es una pregunta incómoda para el sistema eléctrico: ¿debe seguir funcionando con una única zona de precios?

El modelo actual. El apagón dejó claro que el modelo actual de una única zona de precios no siempre se ajusta a cómo se genera, transporta y consume la electricidad en España. A raíz de esto, han vuelto a sonar propuestas que piden revisar el sistema de fijación de precios. Entre ellas, una gana fuerza: dividir el territorio en varias zonas con precios diferenciados, como ya hacen otros países europeos.

El caso Nord Pool. Uno de los ejemplos más citados, el mercado eléctrico de los países nórdicos y bálticos. Este sistema divide su territorio en zonas de oferta (bidding zones), que pueden tener precios distintos en función de la disponibilidad local de generación, la demanda y las limitaciones de capacidad en la red de transporte.

En otras palabras, si hay abundante generación renovable en una zona (por ejemplo, en el norte de Noruega) y demanda muy alejada (por ejemplo, en el sur de Suecia), pero la red de transporte entre ambas está congestionada, el precio de la electricidad será más bajo en la zona generadora y más alto en la consumidora. Esa diferencia empuja a poner baterías donde se consume y a mejorar la red donde se colapsa. Según el propio sitio oficial de Nord Pool, los precios se calculan cada día en función del equilibrio de oferta y demanda en cada zona, teniendo en cuenta las restricciones físicas del sistema. El resultado es un mercado más realista, donde los precios no se uniformizan artificialmente y los cuellos de botella quedan reflejados directamente en el precio.

¿Y es posible en España? La propuesta de dividir en varias zonas no ha sido planteada oficialmente ni por el Gobierno ni por Red Eléctrica (REE). Aun así, el desequilibrio es evidente: buena parte de la generación renovable se concentra en zonas rurales del sur y del interior (como Andalucía, Castilla-La Mancha o Aragón), mientras que el consumo se dispara sobre todo en el eje mediterráneo y en Madrid. Esta asimetría genera cuellos de botella, sobrecostes y, como se ha visto en el apagón, vulnerabilidades críticas.

De hecho, España podría verse presionada a cambiar su modelo si persisten estas limitaciones estructurales. Además, los datos del informe de REE sobre el sistema eléctrico muestran que solo en 2024, el coste de los servicios de ajuste —que incluyen redispatching y otras medidas para equilibrar la red— ascendió a 2.668 millones de euros. Estos costes representaron un 15 % del precio medio final de la energía, con una repercusión de 11,43 €/MWh. Es decir, son sobrecostes invisibles para el consumidor, pero que podrían reducirse si el sistema ofreciera señales de precio más realistas y diferenciadas.

Escenarios de futuro. La reciente crisis eléctrica no ha hecho más que subrayar una realidad que muchos expertos llevan tiempo advirtiendo: el sistema eléctrico español, tal y como está diseñado, no es capaz de absorber el crecimiento renovable sin ajustes estructurales. La pregunta sobre si debemos pasar de una única zona de precios a un modelo zonal no es solo técnica, sino profundamente política y territorial.

Frente a un modelo que uniformiza artificialmente los precios y oculta los desequilibrios de red, una zonificación bien diseñada podría convertirse en una herramienta útil para dirigir las inversiones, reducir los costes del sistema y aumentar su resiliencia. Pero también plantea un desafío político complejo: ¿cómo explicarle a una comunidad que su electricidad será más cara que la de otra región? ¿Cómo garantizar que la transición sea justa y que no aumente las desigualdades territoriales?

