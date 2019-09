La vuelta al cole vuelve a traer las mejores ofertas del año en fibra, móvil y por supuesto, en televisión

Acostumbrados tradicionalmente a las campañas de navidad y verano como una de las más suculentas del año, la apuesta de los grandes operadores por la televisión de pago y por el fútbol, ha provocado que la campaña de vuelta al cole se haya convertido en una de las más animadas del año.

El terremoto inicial se provocó el pasado año cuando Vodafone decidió no entrar en la guerra del fútbol, desatándose una oleada de ofertas sin precedentes que acabó lastrando las cuentas de todos los operadores. Pero lejos de calmarse la tensión, esta vuelta al cole de 2019 han vuelto a presentarse importantes ofertas en fibra, móvil o televisión que hemos recopilado para comparar las mejores.

La filosofía de la campaña vuelve a ser prácticamente la misma: ofertas también válidas para los ya clientes, duraderas para su disfrute, pero de contratación limitada, por lo que para acceder a ellas habrá que ser rápido como principal requisito.

Para poner un poco de orden y hacernos una mejor idea de cómo pueden afectarnos todas estas mejoras o cómo podemos beneficiarnos de ellas, vamos a repasar las mejores ofertas del mercado teniendo en cuenta servicios móviles, de fibra y televisión de pago.

En cualquier caso, la cobertura de fibra y móvil ofrecida por las marcas low cost será igual que el de los operadores a los que pertenecen: Lowi es una marca blanca de Vodafone; Tuenti y O2 marcas de Movistar; Amena, Simyo, Jazztel o República Móvil pertenecen a Orange y Pepephone, Yoigo o llamaya al grupo MásMóvil. Pero más allá de la cobertura, el servicio ofrecido y la filosofía llevada a cabo por las marcas low cost difiere sobre todo a la hora de respetar siempre los precios, cambiar condiciones sólo para mejorarlas, e intentar molestar lo mínimo a los clientes.

Ofertas de sólo fibra: Vodafone el más equilibrado

La vuelta al cole es una de las principales excusas de los operadores para comenzar el curso estrenando ofertas de sólo fibra, enfocadas principalmente a estudiantes que buscan conexión para un nuevo piso compartido, aunque generalmente también pueden ser contratadas por cualquier tipo de usuario.

Como suele ser habitual, los operadores tradicionales han presentado una promoción limitada al primer año, tras el cual, los precios pueden llegar a encarecerse más de 12 euros al mes. Pero si el precio temporal no es un problema, sus ofertas pueden servir para aumentar la velocidad de la fibra, mejorar el precio o para llegar con fibra donde otros sólo ofrecen ADSL.

Entre las ofertas destacadas, la fibra yuser de Vodafone resulta de las más equilibradas al encontrarse entre las más baratas y rápidas con sus 600 Mbps por 31 euros mensuales durante el primer año y sin permanencia.

Pero si no quieres que el precio suba inesperadamente a partir del primer año y buscas ofertas más estables, en Digi encontrarás las más baratas, aunque su cobertura aún es limitada; en MásMóvil cuentas con 100 Mbps por 30 euros y en Pepephone los 300 Mbps cuestan 34,60 euros al mes, no dispone de teléfono fijo, ni tiene permanencia.

Os dejamos con un resumen con las principales ofertas para conexiones de sólo fibra:

Lowi arrasa en combinados baratos de fibra y móvil

La tendencia de los usuarios por el low cost sigue en alza y con los combinados de fibra y móvil en el punto de mira, Lowi ha vuelto a repetir la oferta del pasado año con una oferta sin competencia con internet en casa a 100 Mbps simétricos y móvil con llamadas ilimitadas y 20 GB acumulables por 34,95 euros al mes. Precio definitivo, para siempre y sin sorpresas, aunque sólo puede contratarse hasta el 31 de octubre. Además, la permanencia es de sólo tres meses y no cuenta con servicio de teléfono fijo.

La mayoría de tarifas similares a Lowi en manos de O2, Pepephone y Amena cuestan al menos diez euros más al mes.

Del resto de operadores que también han movido ficha durante las últimas semanas, Pepephone ha aumentado su inimitable a 25 GB y ha incrementado la velocidad de fibra a 300 Mbps, Amena ha aumentado algunos gigas aunque sigue destacando por ser quien más móviles ofrece a plazos; y SUOP ha presentado su primera oferta con fibra hasta 500 Mbps.

Lo mejor de todo es que los combinados baratos de fibra y móvil son accesibles tanto para los actuales clientes de estas marcas como para los nuevos que soliciten portabilidad.

El fútbol más barato en Orange, y las series con Vodafone

Para quienes además del combinar fibra y móvil, están interesados en contratar servicio televisión de pago, las alternativas se concentran en las marcas "premium" de los principales operadores y el fútbol será uno de los contenidos estrella aunque esta temporada, el cine y las series también han ganado peso en todos los operadores.

Con Vodafone fuera totalmente del fútbol, Jazztel se ha hecho con los precios de acceso al fútbol más baratos aunque por poco más, Orange consigue una de las ofertas más equilibradas al incluir más canales de televisión y hasta suscripción gratuita a Amazon Prime durante dos años si solicitas portabilidad.

Acogerse a las promociones televisivas en Jazztel, Orange y Vodafone implica 12 meses de permanencia

Movistar, volverá a ser quien más caro ofrece el fútbol pero también el que más contenidos tiene en exclusiva, que emite a través de #Vamos, aunque también dispone de otros deportes en exclusiva por un coste adicional de diez euros. Y para reforzarse en series, Movistar ha creado nuevas tarifas Fusión alternativas que ahora permiten sustituir el fútbol por Netflix y cine de estreno.

Mientras Orange y Movistar han establecido sus tarifas estrella en los 85 euros, Vodafone apuesta fuertemente por su tarifa de 75 euros en la que apenas hay deportes, pero cuenta con exclusivas como HBO incluido y suscripción gratuita durante un año a Amazon Prime, Movistar Series, Starzplay y Netflix o pack cine.

Netflix está presente en todos los operadores pero también empiezan a ser habituales Movistar Series, Amazon Prime o Starzplay.

Las principales ofertas accesibles para actuales y nuevos clientes quedan resumidas en la siguiente gráfica aunque puedes conocer otras alternativas en la comparativa completa de precios del fútbol y en la comparativa completa de televisión de pago.

Los precios indicados en la gráfica corresponden a las cuotas definitivas para toda la temporada aunque sólo son accesibles si contratas durante el periodo promocional, que abarca inicialmente hasta el 7 de septiembre en Orange y Jazztel, o hasta el 30 de septiembre en Vodafone.

Las mejores ofertas en portabilidad

Como comentábamos al comienzo, lo característico de la vuelta al cole es que gran parte de las ofertas, como las repasadas hasta ahora, también son válidas para actuales clientes de estos operadores, pero de manera adicional, los nuevos clientes que cambien de operador mediante portabilidad podrán beneficiarse de ventajas adicionales.

Aunque las rebajas en tarifas suelen ser importantes y es habitual encontrarnos con descuentos de hasta el 50%, el número de meses durante los que se aplica la promoción o el periodo de permanencia que en ocasiones estamos obligados a aceptar, son otros factores importantes para valorar la rentabilidad de este tipo de promociones.

Entre las promociones más duraderas, Vodafone será el único que aplicará el precio promocional durante 12 meses, Euskaltel durante seis meses y Movistar hasta 2020, para el que quedan poco más de cuatro meses. En cuanto a las permanencias, sólo Movistar se planta en tres meses, lo que hace fácilmente rentable su promoción si no te importa cambiar a una tarifa inferior o volver a hacer portabilidad una vez llegado 2020. Vodafone, Euskaltel y R cuentan con permanencia de 12 meses.

Vodafone y Jazztel tienen las ofertas más baratas disponibles en toda España

Tomando como referencia el precio medio de todo el año, Vodafone se posiciona con la más barata por 32 euros, que incluye fibra, televisión y datos móviles ilimitados, aunque con velocidad limitada a 2 Mbps. Le siguen Euskaltel, con una cuota media de 42,45 euros en la que se incluye fibra a 500 Mbps, 20 GB en el móvil y algo de televisión, y Jazztel, que no incluye televisión aunque tiene disponible la promoción con toda LaLiga por 1 euro hasta 2020.

De los eternos rivales, Movistar y Vodafone, ambos han centrado sus principales promociones en los contenidos de televisión. Vodafone, entre 20 y 30 euros más barata que Movistar al no contar con casi nada de deportes, pero incluye suscripciones gratuitas a servicios como Netflix, HBO, Amazon Prime Vídeo y Starzplay. Movistar, sin rival para los amantes de los deportes en general, sólo tiene réplica del fútbol en Orange y Jazztel.

También hay otras promociones no tan duraderas y normalmente limitadas a tres meses que puedes consultar aquí.

Mejor tarifa sólo móvil de contrato

Para terminar, aunque las tarifas de sólo móvil no suelen ser objeto de las promociones de los operadores en esta época del año, os dejamos con las tarifas de contrato más baratas cuyos precios pueden servir de referencia a la hora de valorar otros operadores quizás no tan baratos, pero que pueden cubrir mejor determinadas necesidades como elegir una cobertura determinada o tener preferencia por servicios como la acumulación de megas no consumidos, el pago a plazos de un móvil u otras ventajas que puedes consultar en la comparativa completa de tarifas de contrato y en la comparativa de tarifas de tarjeta prepago.

De éstas y otras novedades que están por llegar, las seguiremos de cerca en Xataka Móvil, ordenándolas en las comparativas de tarifas y recopilando toda la información de cada operador en este enlace.