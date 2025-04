TSMC ha reaccionado a la presión de EEUU: no puede garantizar que sus chips de vanguardia no llegarán a China

TSMC se enfrenta a una encrucijada. En la coyuntura actual de tensión entre EEUU y China este fabricante taiwanés de semiconductores, el mayor del planeta, ha optado por desarrollar drásticamente su infraestructura de producción en el país liderado por Donald Trump. Esta estrategia le permitirá esquivar los futuros aranceles que presumiblemente EEUU aplicará a los circuitos integrados producidos en el extranjero. No obstante, esto no es todo.

Además, tener más plantas de fabricación y más centros de empaquetado avanzado en EEUU permitirá a TSMC proteger mejor su negocio si en el futuro se desencadenase un conflicto bélico entre China y Taiwán. En estas circunstancias es evidente que a la compañía liderada por C.C. Wei le interesa sostener una relación afable con EEUU. Sin embargo, actualmente sus lazos están comprometidos a causa de los circuitos integrados fabricados por TSMC que están llegando a China.

TSMC se ha sincerado con EEUU

Este fabricante de semiconductores está sometido a una investigación del Departamento de Comercio de EEUU desde octubre de 2024. La organización que entonces lideraba Gina Raimondo sospechaba que esta compañía podría haber llegado en secreto a acuerdos con Huawei para encargarse de la fabricación de sus semiconductores para smartphones y aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

En diciembre de 2024 TSMC rompió su relación comercial con PowerAIR, una empresa de Singapur que, al parecer, era la responsable de entregar a Huawei el chip fabricado por TSMC que apareció en la tarjeta para IA Ascend 910B. Curiosamente, esta era la segunda compañía presumiblemente responsable de hacer llegar a Huawei circuitos integrados producidos por TSMC. En 2023 esta última empresa dejó de ofrecer su servicio de fabricación a la compañía china de diseño de chips Sophgo por mediar ilegalmente con Huawei.

TSMC podría recibir una multa de mil millones de dólares, o incluso más, del Departamento de Comercio de EEUU

Sin embargo, sus problemas no acabaron aquí. A principios del pasado mes de marzo el CSIS (Center for Strategic and International Studies), una organización estadounidense que se dedica a elaborar estrategias que persiguen garantizar la seguridad de EEUU, acusó a TSMC de haber fabricado indirectamente para Huawei durante 2024 nada menos que dos millones de chips de IA Ascend 910. Con estos circuitos integrados esta compañía china podría haber producido una enorme cantidad de unidades de su solución Ascend 910C, que actualmente es su hardware para IA más avanzado.

Como os explicamos a principios de abril, TSMC podría recibir una multa de mil millones de dólares, o incluso más, del Departamento de Comercio. La regulación estadounidense establece que en este contexto la sanción puede ascender al doble del valor de las transacciones que han violado las restricciones de exportación, lo que podría colocar esta multa como una de las más altas de la historia por este tipo de infracción.

TSMC ha publicado recientemente su último informe anual y no ha dejado escapar la oportunidad de explicar a la Administración de EEUU cuál es su posición en este conflicto: "Nuestro papel en la cadena de suministro de semiconductores limita inherentemente nuestra visibilidad y la información de la que disponemos acerca del uso final o el usuario final de los productos que incorporan chips fabricados por nosotros. Esta limitación obstaculiza nuestra capacidad para garantizar plenamente que los semiconductores que producimos no sean desviados hacia un uso o usuario final no previsto, incluso potencialmente por parte de nuestros socios comerciales o por terceros con la intención de eludir los controles". Es probable que EEUU responda a esta declaración de TSMC muy pronto. Os mantendremos al tanto de todo.

