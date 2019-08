Ante la tasa a las grandes tecnológicas aprobada por Francia, Amazon sube sus tarifas y repercute el impuesto sobre los vendedores

Francia aprobó hace menos de tres semanas un impuesto del 3% a las grandes empresas tecnológicas, las popularmente conocidas como GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). El objetivo del gobierno de Macron es recaudar 400 millones de euros con esta tasa. Se trata de un importante impuesto que la Unión Europea decidió no aplicar por el momento, pero donde países como Francia sí se han animado a implementar con distintas consecuencias.

Al afectar principalmente a empresas estadounidenses, Donald Trump amenazó a Francia con una "acción recíproca". Pero los consumidores franceses podrían ver las consecuencias directas de este impuesto mucho antes.

Amazon Francia sube un 3% las tarifas a sus vendedores

Amazon Francia ha anunciado en un comunicado que "repercutirá el impuesto a las GAFA sobre los vendedores externos de su plataforma". Es decir, las compañías que venden a través de Amazon se verán afectados por el impuesto aprobado por el gobierno francés debido al incremento de las tarifas, lo que podría derivar en un incremento de precios generalizado.

Según describe AFP, la compañía ha explicado que debido a los bajos márgenes y la alta competitividad implica que Amazon es "incapaz de absorber un impuesto adicional basado en la facturación y no en las ganancias. Un impuesto dirigido directamente a los servicios del mercado que ponemos a disposición de las empresas con las que trabajamos, por lo que no tenemos más remedio que pasarlo a ellos". Amazon no oculta que los comerciantes podrían decidir incrementar el nivel general de los precios debido a estas tarifas.

El ejecutivo francés no esperaba esta reacción de Amazon, pero independientemente para ellos la tasa ha cumplido su función ya que el dinero seguirá yendo a las arcas francesas y la posición de Amazon será algo menos dominante respecto a sus rivales. "Amazon ha elegido pasar este impuesto a las pymes que usan sus servicios, algo que no se requería", recuerdan desde el Ministerio de Economía francés.

La filiale française du géant américain du commerce en ligne Amazon a confirmé aujourd'hui à l'AFP son intention de répercuter la taxe dite "Gafa" sur les tarifs des services qui sont proposés aux entreprises françaises utilisant sa plate-forme de vente en ligne #AFP pic.twitter.com/vcKV2r2rEa — Agence France-Presse (@afpfr) August 1, 2019

Amazon es la primera de las empresas afectadas por esta nueva tasa en comunicar su decisión. El nuevo programa de tarifas de Amazon se aplicará a partir del 1 de octubre y su precio se incrementará exactamente un 3%, correspondiente a la tasa del gobierno. En función del producto ofrecido significará que la comisión aumentará desde unas décimas porcentuales hasta 1.5 puntos.

Según el gigante del ecommerce, esta situación también podría "colocar a las pequeñas empresas francesas en una posición de desventaja competitiva en comparación con sus contrapartes en otros países. Nosotros, como muchos otros actores, hemos advertido a las autoridades." Según explica el diario LeMonde, diversas asociaciones de consumidores francesas ya habían advertido de posibles aumentos de precios debido a la entrada en vigor de este impuesto. Algo que Bruno Le Maire, Ministro de Economía francés, había negado.

