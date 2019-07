Donald Trump amenaza a Francia con una "acción reciproca" tras aprobar el impuesto digital a las tecnológicas estadounidenses

Ayer el presidente francés Emmanuel Macron aprobó su controvertido proyecto de ley que exigirá que todas las compañías tecnológicas que generen al menos 750 millones de euros en ingresos globales y 25 millones de euros en ingresos dentro de Francia, tengan que pagar un impuesto del 3% sobre los ingresos generados por sus servicios digitales dentro del país.

Como era de esperarse, el presidente estadounidense Donald Trump ha salido en Twitter a condenar este nuevo impuesto, además de amenazar a Francia con una "acción recíproca sustancial" que sería anunciada "en breve".

Este nuevo impuesto será retroactivo a enero de este año, y se estima que afectará a unas 30 compañías, la mayoría de ellas estadounidenses, aunque también hay chinas, alemanas, británicas e incluso francesas.

La respuesta de Trump fue contundente, aunque aún sin detalles concretos:

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!