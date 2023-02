Quién es Yann LeCun, el gurú de la inteligencia artificial de Meta que resta valor a ChatGPT: "No es nada revolucionario"

Meta quiere auparse a lo más alto de la inteligencia artificial (IA) generativa, la misma que tan buenos resultados está dando ya a OpenAI, ha abierto la abultada cartera de Microsoft y centra la atención de Google, que en cuestión de unos días ha presentado dos nuevas herramientas: MusicLM y Bard, con la que quiere hacer frente a ChatGPT. Aunque su gran apuesta personal es el Metaverso, hace poco Zuckerberg reconocía a los inversores que quiere ser “líder” en el campo.

“La IA es la base de nuestro motor y negocio de anuncios y creemos que va a permitir muchos productos nuevos y transformaciones adicionales dentro de nuestras aplicaciones”, aventuraba sobre el futuro de la multinacional.

Quizás parezca un volantazo estratégico de la otrora Facebook, pero lo cierto es que la compañía de Zuckerberg lleva ya tiempo experimentando en las tierras de la IA. Y bastante. Haceuna década, en 2013, lanzó el grupo Facebook AI Research (FAIR), con diferentes laboratorios más allá de Menlo Park. Y como todo barco necesita un capitán puso al frente a uno de los académicos más reputados en el área del deep learning y machine learning: el profesor Yann LeCun.

La decisión estaba bien medida. Como apuesta personal y también para enviar un mensaje claro a la competencia de que Facebook iba a por todas con la IA.

LeCun quizás no fuera una celebridad fuera del circuito académico, pero destacaba ya por entonces como uno de los científicos líderes en IA y un pionero que había desarrollado en la década de los 80 un algoritmo para entrenar redes neuronales artificiales. El sector privado y empresarial tampoco le resultaban del todo desconocidos. Antes había trabajado para AT&T Bell Laboratories, donde ayudó a crear un modelo de reconocimiento óptico para caracteres y escritura.

“Facebook ha creado un nuevo laboratorio de investigación con el ambicioso objetivo a largo plazo de lograr grandes avances en inteligencia artificial. Estoy encantado de anunciar que he aceptado el puesto de director”, anunciaba el propio LeCun a principios de diciembre de 2013 desde su cuenta personal.

Han pasado desde aquel mensaje casi diez años y LeCun, mucho más conocido fuera de las aulas, sigue ejerciendo como científico jefe del laboratorio de IA de la multinacional, ahora reconvertida en Meta. A su popularidad han contribuido tres factores: que a menudo se le presente como el “gurú” de la empresa en materia de IA, la reciente decisión de Zuckerberg de reafirmar su deseo de “liderar” el sector y que no le tiembla el pulso a la hora de cuestionar a la competencia.

También algún que otro patinazo que ha demostrado su carácter.

Galactica demo is off line for now. It's no longer possible to have some fun by casually misusing it. Happy? https://t.co/K56r2LpvFD

Pero… ¿Quién es LeCun, el gurú de la IA en Meta? La respuesta corta es que un experto reputado con un perfil tanto en el ruedo académico con empresarial que convenció a Zuckerberg cuando, en 2013, decidió convertir a Facebook en un referente del campo y reclutar a cientos de investigadores de IA.

La larga es algo más compleja.

El currículo completo de LeCun requeriría varias páginas, entre títulos y distinciones. Además de su responsabilidad en Meta es profesor a tiempo parcial en la Universidad de Nueva York, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de EEUU y Premio ACM AM Turing, un galardón de primer nivel que recibió por sus “avances conceptuales y de ingeniería, que han hecho de las redes neuronales profundas un componente crítico de la computación”. Entre un largo etcétera.

Su nombre no siempre ha estado ligado a éxitos. Hace no mucho dejaba entrever su malestar tras el mal despegue de Galactica, una IA basada en Large Language Model (LLM) que Meta presentó en noviembre y básicamente aspira a convertirse en un referente académico. “Puede emplearlo para explorar literatura, hacer preguntas científicas, escribir código científico y mucho”, destacaban sus responsables. Para entrenarla, sus creadores utilizaron más de 48 millones de referencias, como artículos y publicaciones especializadas.

La herramienta prometía, pero su estreno no fue exactamente como se había imaginado el equipo de LeCun. Meta lanzó una demo el 15 de noviembre. Un par de días después decidía sin embargo echar el freno ante las críticas de expertos que alertaban de resultados sesgados cuando no directamente erróneos.

“Creo que es peligroso”, llegó a señalar Michael Black, del Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes en Alemania. El 17 de noviembre LeCun confirmaba que Galactica daba un paso atrás para pasarse al off line. “Ya no es posible divertirse haciendo un mal uso casual. ¿Contento?”, tecleaba en su cuenta de Twitter.

El nombre de LeCun también ha ganado visibilidad por sus opiniones sobre la competencia. En enero, durante una entrevista con ZDNet, aseguraba que, desde su punto de vista y "en términos de técnicas subyacentes", ChatGPT, de OpenAI, "no es particularmente innovador". "No es nada revolucionario, aunque así lo perciba el público. Es solo que está bien armado, está muy bien hecho".

By releasing public demos that, as impressive & useful as they may be, have major flaws, established companies have less to gain & more to lose than cash-hungry startups.



If Google & Meta haven't released chatGPT-like things, it's not because they can't. It's because they won't.