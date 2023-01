La nueva inteligencia artificial de Google permite crear música a partir de órdenes escritas. El resultado es fascinante

La inteligencia artificial sigue adentrándose en los dominios del arte. Y con una versatilidad digna de los mejores maestros. A los bots ya los hemos visto filosofar, generar diseños sin más ayuda que unas cuantas indicaciones o escribir crónicas, en ocasiones, eso sí, con fortuna desigual. Y eso entre un etcétera cada vez más largo y complejo. En esa estela Google acaba de presentar su nuevo desarrollo, MusicLM, un modelo capaz de generar música a partir de pautas escritas.

Su enfoque no es del todo nuevo. Ya se han presentado otros sistemas de IA centradas en la música, como Riffusion, Dance Diffusion, Jukebox o incluso AudioML, de la propia Google. Por tener, la música generada por IA tiene su propia Eurovisión, en la que España no ha quedado nada mal parada.

Lo que hace relevante MusicLM son sus resultados —compartidos por Google y que puedes consultar en detalle, con clips de audio, en su web—, asentados a su vez en un entrenamiento alimentado con cerca de 280.000 horas de melodías.

“MusicLM es un modelo que genera música de alta fidelidad a partir de descripciones de texto como ‘una melodía de violín relajante respaldada por un riff de guitarra distorsionado’”, explican los autores del artículo, en el que reivindican que su modelo “supera a los sistemas anteriores” tanto en lo que se refiere a la calidad de audio como en su capacidad para ajustarse a las indicaciones.

“Además demostramos que MusicLM puede condicionarse tanto al texto como a una melodía, ya que puede transformar piezas silbadas y tarareadas según el estilo descrito en un pie de texto”, zanjan. El artículo está disponible en Arvix.

¿Qué muestran sus creadores? Su enorme versatilidad para generar melodías basándose en indicaciones escritas. En su listado de ejemplos se incluyen piezas compuestas a partir de pautas como “banda sonora principal de un juego arcade” o “una fusión de reggaeton y dance electrónica, con un sonido espacial y de otro mundo”. Orientaciones de partida que luego pueden completarse con otras sobre ritmos, instrumentación, repeticiones, detalles de persecución o desarrollo.

¿Quieres saber cómo suena? Aquí tienes el resultado.

AI Text-to-Music has arrived.



MusicLM is a model by Google Research that generates high-fidelity music from text descriptions. Basically just enter some text and it will create the music. 🤯



Attached video shows sample text prompts and AI generated music. pic.twitter.com/C2mII0M5zv