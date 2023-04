“Sin precedentes e irracional”: Sony cuestiona el giro a favor de Microsoft por parte del Reino Unido en el caso Activision

‘Call of Duty’ se ha convertido en un elemento decisivo en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Dada la envergadura de la operación, valorada en 68.700 millones de dólares, los reguladores de diferentes regiones del mundo, entre ellos el CMA del Reino Unido, deben dar el visto bueno. Sony, sin embargo, está tratando de convencerles de que dicho movimiento representa una amenaza para la competencia.

Las preocupaciones de la compañía japonesa giran en torno a perder la franquicia bélica. Sony considera a ‘Call of Duy’ un título “irremplazable”, por lo que si Microsoft decidiera convertirlo en un exclusivo de Xbox, en caso de que la compra de Activision Blizzard salga adelante, el fabricante de PlayStation experimentaría una fuerte pérdida de jugadores, que recurrirían a la consola de su principal competidor para jugar.

Punto a favor de Microsoft y la respuesta de Sony

En esta historia se avecinan dos acontecimientos muy importantes en Europa: los veredictos definitivos del CMA y de la Comisión Europea. El regulador del Reino Unido será el primero en manifestarse, aunque ya ha anunciado sus conclusiones provisionales. En un documento publicado la semana pasada, el organismo dijo que la competencia en la industria de los videojuegos para consolas no se vería sustancialmente afectada por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Aquellas declaraciones revisadas, porque en un principio el CMA había considerado provisionalmente que la operación sí podría limitar la competencia, no fueron bien recibidas por todos. Como es habitual en este tipo de procesos, los principales involucrados deben hacer llegar sus respuestas. Las del fabricante de PlayStation, precisamente, no han sido del todo felices y apuntan al “cambio de sentido” del regulador británico.

Sony ha calificado la postura del CMA como “sorprendente, sin precedentes e irracional”. En esa misma línea, la compañía ha asegurado que el organismo tenía a su disposición una gran cantidad de evidencia que respalda la posibilidad de que Microsoft podría verse interesado en “retener” cierto contenido de Activision para PlayStation, un escenario que se traducía en una diminución de la posibilidades de competir.

El CMA, después de analizar los documentos provistos por las diferentes partes del caso, cree que Microsoft no se vería favorecida económicamente si decidiera dejar de ofrecer ‘Call of Duty’ y otros contenidos de Activision en PlayStation. En ese sentido, los de Redmond han intentado calmar las aguas con un trato con Sony que garantice la llegada de la franquicia bélica a su plataforma durante los próximos 10 años.

Lo cierto es que Sony ha rechazado aquella propuesta, como así también rechaza la postura provisional de la CMA. Para la compañía japonesa, el organismo no ha calculado bien las ganancias que Microsoft recibiría en caso de hacer de ‘Call of Duty’ un título exclusivo de Xbox. Este movimiento no le haría perder dinero a Microsoft, sino que acabaría aumentando sus ingresos, según explica el fabricante de PlayStation.

Por lo pronto, toca esperar hasta el próximo 26 de abril para conocer el veredicto definitivo del CMA sobre esta importantísima operación para la industria de los videojuegos. En el mes de mayo, siempre refiriéndonos a Europa, llegará el de la Comisión Europea. Como decimos, la compra de Activision Blizzard está en manos de los reguladores, y pronto sabremos cómo acabará esta historia.

