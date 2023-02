Microsoft pacta la llegada de 'Call of Duty' a Switch: un paso colosal para que sus juegos lleguen fuera de Xbox

Microsoft ha dado un paso un gran paso para que sus juegos lleguen más allá de su propio ecosistema de consolas. Xbox lanzará sus juegos y los de Activision Blizzard (si la compra de la compañía por parte de Microsoft llega a buen puerto, claro) en las plataformas de Nintendo. Se trata de un acuerdo que vinculará a ambas firmas durante la próxima década, y ha sido anunciado por el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO