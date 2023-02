Activision tiene una amenaza para Reino Unido si bloquea compras como la de Microsoft: el "Valle de la Muerte"

Microsoft y Activision están dispuestas a hacer todo lo posible para defender el ambicioso acuerdo anunciado en enero de 2022 (sí, ya ha pasado más de un año). Las compañías han visto como distintos reguladores han intentado frenar la concreción de la operación de 68.700 millones de dólares, convirtiendo a la historia en un auténtico culebrón.

Después de acusar a Sony de rechazar sus llamadas, el máximo responsable de la desarrolladora de videojuegos, Bobby Kotick, ha lanzado una dura advertencia. Si la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA) bloquea adquisiciones como la que intenta concluir el gigante de Redmond, las consecuencias podrían ser desagradables.

De Silicon Valley de Europa a ‘Death Valley’

En concreto, de acuerdo a una entrevista realizada por CNBC, Kotick ha señalado que el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, quiere convertir a la nación en "el Silicon Valley de Europa". En ese sentido, ha añadido que, si “acuerdos como este no consiguen salir adelante, no serán Silicon Valley, sino Death Valley (el Valle de la Muerte)”. Ahora bien, esta no ha sido su única declaración contundente.

El ejecutivo, cuyo liderazgo está lejos de ser perfecto ya que ha estado involucrado en polémicas relacionadas al acoso y la discriminación, asegura que la FTC o la CMA “no conocen la industria”, aunque están tratando de ponerse al día para comprenderla mejor. “No creo que se den cuenta de que es un negocio free-to-play, que las empresas japonesas y chinas dominan el sector”.

Bobby Kotick, CEO de Activision

Durante la entrevista, no ha dudado en hacer referencia a algunos otros actores del sector. Para Kotick, uno de los puntos fuertes de Sony y Nintendo es su propiedad intelectual. Mientras que el primero cuenta con estudios de más de 80 años, el segundo posee “los mejores personajes que existen en los videojuegos”. Además, ha dicho que “las mejores empresas del mundo ahora mismo son compañías como Tencent y ByteDance”.

Por último, el mandamás de Activision ha recordado lo complejo que es operar en ciertos países. “Hemos luchado para ingresar al mercado japonés, no podemos ingresar al mercado chino sin un socio de empresa conjunta, por lo que la competencia no son en realidad empresas europeas, empresas estadounidenses, son realmente esas empresas en Japón y China”.

Recordemos que, en relación a los mercados protegidos, el pasado 23 de enero cerca de una decena de títulos de Blizzard dejaron de estar disponibles en China debido al fin de una colaboración de 14 años entre la compañía estadounidense y el socio local asiático. El movimiento se ha traducido en una pérdida de millones de jugadores en la región, lo que se traduce en millones de dólares menos en ingresos.

