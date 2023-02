"No permitiremos una escalada que lleve a la Tercera Guerra Mundial": o por qué Starlink deja de funcionar en Ucrania

Starlink, la compañía espacial estadounidense fundada por el empresario multimillonario Elon Musk, ha sido clave en la guerra de Ucrania ya que su servicio ha permitido a los ucranianos beneficiarse de acceso a Internet seguro e independiente en un momento en el que que Rusia había destruido la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Sin embargo, en los últimos días ha surgido el debate de cómo se debe usar el hardware y el servicio de la compañía en el conflicto, ya que el ejército ucraniano está usándolo como arma ofensiva contra Rusia. Es por ello que Musk ha tomado la decisión de desactivarlo. ¿Por qué? Según él, no quiere que nadie le culpe del estallido de la Tercera Guerra Mundial.

Restringir Internet. Su mayor preocupación es que su proveedor de banda ancha satelital podría usarse para montar ataques de aviones no tripulados de largo alcance en territorio ruso que podrían recrudecer la guerra. En diciembre, Kiev alcanzó dos objetivos a cientos de kilómetros de su frontera, un tema políticamente controvertido que, según algunos, podría transformar una guerra de liberación en una guerra ofensiva.

Ahora, Musk argumenta que SpaceX restringió Internet en Ucrania para evitar una escalada. La compañía señala que las terminales de Internet de SpaceX estaban "destinadas para uso privado, no militar".

¿Por qué? La semana pasada, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, alertaba de que el servicio, que ha sido utilizado por las fuerzas ucranianas para controlar drones, "nunca tuvo la intención de ser armado", y que la compañía había tomado medidas para frenar su uso: "Los ucranianos lo han aprovechado de formas no intencionales y que no forman parte de ningún acuerdo", afirmaba.

De hecho, la compañía dice que su uso como sistema de comunicaciones "para los militares está bien", pero que su intención nunca fue que "lo usaran con fines ofensivos", señalando los informes sobre Ucrania usando Starlink en drones.

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.



Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.



But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3.