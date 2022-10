Musk asegura que SpaceX seguirá financiando el servicio de Starlink en Ucrania. La gran pregunta es hasta cuándo

“Al diablo con esto”. Así, vía Twitter y con golpe de efecto, acaba de escribir Elon Musk un nuevo capítulo en el último “culebrón” en el que se ha visto envuelto; en esta ocasión con Starlink y Ucrania como coprotagonistas. Su comentario, acompañado de un mensaje en el que parece garantizar que Starlink seguirá ofreciendo un servicio gratuito al gobierno de Zelensky, llega poco después de que el propio magnate arrojase dudas sobre el futuro del servicio de Internet satelital en el país, donde se ha convertido en una valiosa herramienta para las tropas ucranias en su lucha contra Rusia.

Para entender la polémica hay que remontarse varias horas atrás.

El viernes Musk publicó que el despliegue de Starlink en Ucrania le había costado a su compañía 80 millones de dólares, un montante que se elevaría por encima de los 100 millones para finales de año. Hasta el momento se han enviado unas 25.000 terminales de satélite Starlink, lo que ha convertido al servicio en una herramienta clave de comunicación para el ejército ucranio. Gracias a él las tropas han podido mantenerse conectadas pese a los estragos en las redes de telefonía e Internet.

La clave: los costes

La CNN advertía el viernes sin embargo que a la contribución de SpaceX en Ucrania podría no quedarle mucho tiempo. Al menos en los términos —y con el reparto de costes— actual.

Según detalla la cadena estadounidense, la empresa de Musk ha advertido al Pentágono que no podrá seguir financiando el servicio de Starlink de forma indefinida. A través de una carta la compañía aseguran que el uso militar y gubernamental del servicio en Ucrania pasaría de los 120 millones de dólares a finales de año y podría dispararse hasta los 400 a lo largo de los próximos 12 meses. Por esa razón planteaba al Departamento de Defensa de EEUU, señala The Verge, que pagara las terminales adicionales solicitadas por Ucrania, además de los costos del servicio.

“No estamos en posición de seguir donando terminales a Ucrania o financiar las existentes por un período de tiempo indefinido”, recogía la misiva revelada por la CNN, firmada por un directivo de la compañía y enviada en septiembre. Entre la documentación que aportaba se incluye una solicitud en la que el general ucranio Valerii Zaluzhniy solicitaba casi 8.000 terminales de Starlink más.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely and send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

In addition to terminals, we have to create, launch, maintain & replenish satellites & ground stations & pay telcos for access to Internet via gateways.



We’ve also had to defend against cyberattacks & jamming, which are getting harder.



Burn is approaching ~$20M/month. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

El Pentágono ha confirmado que recibió correspondencia de la compañía en el que se abordaba la financiación de Starlink en Ucrania. El mismo medio recogía sin embargo datos que apuntarían a que no todos los gastos han corrido a cuenta de SpaceX: cerca del 85% de las 20.000 unidades enviadas a Ucrania se habrían financiaron total o parcialmente por países como Estados Unidos, Polonia u otras esntidades, que afrontaron además el 30% de la conectividad a Internet.

Ese mismo día Musk reconocía a través de la red social que la compañía no podría soportar los costes sine die. “SpaceX no pide recuperar gastos pasados, pero tampoco puede financiar el sistema existente de forma indefinida y enviar miles de terminales más que tengan un uso de datos hasta 100 veces mayor que el de los hogares típicos. Eso no resulta razonable”, admitía.

“Además de las terminales, tenemos que crear, lanzar, mantener y reponer satélites y estaciones terrestres y pagar a las empresas de telecomunicaciones por el acceso a Internet a través de las pasarelas. También tenemos que defendernos de los ciberataques y las interferencias, que cada vez son más difíciles”, recalcaba. El gasto, añadía, rondaba los 20 millones de dólares al mes.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Ayer por la tarde el responsable de SpaceX y Tesla publicó otro mensaje en Twitter en una línea muy diferente y en el que parece dar marcha atrás: “Al diablo con esto… A pesar de que Starlink todavía está perdiendo dinero y otras compañías están recibiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al gobierno de Ucrania de forma gratuita”.

La de Starlink no ha sido la única polémica protagonizada por Musk con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Hace solo unas semanas el magnate provocó el enfado de diplomáticos ucranios al lanzar una encuesta sobre el resultado del conflicto y en el que se planteaban escenarios como que Crimea se entregue de forma permanente y con garantías a Rusia. La CNN también apunta a que el servicio de Starlink en el país habría sufrido "apagones" que habrían afectado al ejército.