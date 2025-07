Tras despedir a 9.000 personas, un directivo de Xbox tiene una sugerencia para el resto de sus trabajadores: la IA como terapia

Microsoft ha vuelto a ser noticia tras anunciar el despido de 9.000 empleados en todo el mundo, una decisión que ha sacudido tanto a los departamentos centrales de la compañía como a Xbox y sus estudios asociados. El motivo de esta reestructuración no son problemas económicos, sino una estrategia de Microsoft para ser más ágiles en la carrera por el desarrollo e implementación de la IA.

En este contexto, Matt Turnbull, productor ejecutivo de Xbox Game Studios Publishing, publicó un mensaje en su perfil de LinkedIn dirigido a quienes habían perdido su empleo. En su comunicado, Turnbull animó a sus excompañeros, a usar IA para como consuelo para sobrellevar el impacto emocional y mental del despido. El mensaje no fue bien recibido.

Despedidos por la IA. A diferencia de los despidos masivos que se producían décadas atrás, los despidos que se están produciendo en la actualidad en las grandes tecnológicas no se deben a problemas económicos, sino a estrategias empresariales para aplanar las estructuras de las empresas para que sean más agiles en la alocada carrera tecnológica que está protagonizando la IA. Eso hace que miles de empleados hayan perdido su empleo no por que vayan a ser sustituidos por una IA, sino como daño colateral de su desarrollo.

La noticia de los despidos ha coincidido con la promesa de Microsoft de invertir 80.000 millones de dólares en IA, lo que ha generado aún más debate sobre las prioridades de la compañía y el impacto de la automatización en el empleo. Los afectados, que incluyen a trabajadores de Xbox Game Studios y otros departamentos clave, se enfrentan ahora a un escenario tecnológico marcado por recortes laborales.

Una IA sobre la que llorar. En medio de esta restructuración, Turnbull publicó una serie de recomendaciones de apoyo a sus antiguos empleados y compañeros desde su perfil de LinkedIn: "Son tiempos realmente difíciles, y si estás atravesando un despido o incluso preparándote silenciosamente para uno, no estás solo y no tienes que hacerlo solo". El directivo no se refería a que Microsoft va a ofrecer apoyo a sus empleados. Les invitaba a apoyarse en ChatGPT para superar el trauma del despido.

"He estado experimentando con formas de usar herramientas de IA para ayudar a reducir la carga emocional y cognitiva que conlleva la pérdida de empleo", explicaba el directivo en su publicación. La recomendación de Turnbull no tardó en generar polémica, ya que muchos consideraron irónico que un alto cargo de Microsoft, empresa que está reduciendo plantilla para adaptarse a la era de la IA, sugiriera a los despedidos utilizar precisamente esas tecnologías como apoyo emocional.

El Microsoft más "Severance". Las reacciones en redes sociales a la publicación del directivo de Xbox no se hicieron esperar. La controversia se intensificó en plataformas como X y Reddit, donde algunos usuarios compararon la situación con la distopía laboral de la serie "Severance" cuando se producen las "separaciones" de la compañía, mientras que otros criticaron la falta de empatía del directivo por invitar a los afectados a afrontar la frustración de un despido utilizando un chatbot como terapeuta.

Los comentarios en redes señalaron que la propuesta de Turnbull reflejaba una desconexión con la realidad emocional de quienes pierden su empleo. "No es una herramienta de IA la que puede reemplazar tu voz ni tu experiencia vivida", recordaba el propio Turnbull en su mensaje, aunque para muchos, la sugerencia de recurrir a la IA en un momento de vulnerabilidad careció de la empatía que requiere la situación y la calificaron como insensible y poco acertada. A raíz de la ola de críticas por la falta de empatía, Turnbull eliminó finalmente su comentario de LinkedIn.

Un terapeuta sin empatía. En su publicación, el Turnbull invitaba a los empleados recién despedidos de Microsoft a buscar apoyo emocional en la IA. Aunque cada vez más personas recurren a modelos de IA diseñados para ofrecer apoyo psicológico, estas tecnologías no pueden empatizar con los matices del sufrimiento humano y su uso puede tener consecuencias negativas.

Se han documentado casos en los que el uso de chatbots como ChatGPT ha llevado a personas a situaciones de angustia o a empeorar su estado emocional, lo que pone en entredicho la idoneidad de estas herramientas como respaldo emocional en momentos críticos.

La IA sí te puede ayudar a encontrar un empleo. Más allá del debate generado, Turnbull compartió una serie de sugerencias para utilizar la IA como asistente personal para encontrar un nuevo empleo, proponiendo prompts específicos que podrían ayudar con la planificación de carrera, la actualización del currículum, la redacción de mensajes para contactar con antiguos compañeros. Puntos en los que la IA sí puede ser de gran ayuda.

Se da la circunstancia de que los procesos de selección de personal cada vez están más condicionados a la selección algorítmica de los perfiles, por lo que una solución para superar esa barrera es usar más IA para optimizar el currículum y generar cartas de presentación.

