Microsoft se pone seria con el uso de GitHub Copilot: sus empleados la usaban poco, pero eso está a punto de cambiar

Por si no fuera suficiente presión para los empleados de Microsoft, tras anunciar el despido de más de 9.000 trabajadores ahora ha decidido dar un giro radical en su estrategia interna y exige a sus empleados el uso de herramientas de IA en su flujo de trabajo.

Lo que antes era solo una recomendación, ahora se ha convertido en una exigencia en la línea más dura del "AI fluency" que ya se ha instaurado en empresas como Duolingo, o Canva. Según publicaba Business Insider, este cambio responde a la imperiosa necesidad de Microsoft de acelerar la adopción de la IA entre su propia plantilla, especialmente teniendo en cuenta que solo unos pocos usaban su GitHub Copilot. En casa del herrero, cuchillo de palo.

La IA ya no es opcional. La dirección de Microsoft ha dejado claro que "el uso de la Inteligencia Artificial ya no es opcional". De acuerdo a lo publicado por el medio norteamericano, Julia Liuson, presidenta de la División de Desarrolladores de Microsoft, envió un correo contundente a los gerentes de Microsoft: "La IA es ahora una parte fundamental de nuestra forma de trabajar. Al igual que la colaboración, el pensamiento basado en datos y la comunicación eficaz, el uso de la IA ya no es opcional: es fundamental para todos los roles y todos los niveles".

Este mensaje implica que todos los empleados, sin importar su puesto, deben llevar a cabo una alfabetización en IA e incorporar la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo con el objetivo de automatizar las tareas burocráticas o los procesos repetitivos.

No usarla penaliza. Para incentivar su uso, los gerentes de Microsoft recibieron la orden de incorporar el conocimiento y uso de la IA entre los factores a valorar a la hora de evaluar su rendimiento. "[La IA] debería ser parte de sus reflexiones holísticas sobre el desempeño y el impacto de cada individuo", instruyó Liuson a los responsables de equipo.

Aunque todavía no existe una métrica única en todos los departamentos, algunos equipos ya están valorando establecer formas concretas de medir este aspecto en las próximas revisiones anuales de rendimiento.

El enemigo en casa. Este cambio busca solucionar lo que Microsoft considera una adopción demasiado lenta de GitHub Copilot entre sus propios trabajadores. La presión para adoptar la IA no solo viene de dentro.

La firma de Satya Nadella se enfrenta a una dura competencia entre modelos de asistencia a la programación, como Cursor o Replit, que están ganando creciendo en número de usuarios, hasta el punto de superarlo en algunos segmentos de uso. Citando a un informe de Barclays, el medio norteamericano asegura que "Cursor ya habría superado a Copilot en un segmento clave del mercado de desarrollo".

La tecnológica actualmente permite que sus empleados utilicen herramientas de IA externas siempre que cumplan con ciertos requisitos de seguridad, lo que demuestra que ni siquiera en su seno GitHub Copilot tiene el monopolio.

Carambolas empresariales. La alianza de Microsoft con OpenAI está a punto de dar un nuevo fruto, ya que la compañía de Sam Altman está tanteando la compra de Windsurf, principal rival de Cursor en el nicho de agentes de IA para asistencia a la programación. Dado que Microsoft tiene un acuerdo con el creador de ChatGPT, esta adquisición le daría acceso indirecto a la propiedad intelectual de Windsurf, lo cual le serviría para mejorar el rendimiento de Copilot.

Con este nuevo movimiento magistral de Nadella, Microsoft tendría acceso al corazón de su principal rival, algo no pasa inadvertido para los directivos de Windsurf y OpenAI.

