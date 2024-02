Mark Zuckerberg cree que los despidos de 2024 no tienen que ver con la IA. Su competencia dice lo contrario

El fundador de Facebook ha tenido un fin de semana muy ocupado. Primero convirtiéndose en meme tras su extraña aparición en el combate por el título mundial de MMA en el que participaba su amigo y compañero de entrenamientos Alexander Volkanovsk. Después se convirtió en el invitado al podcast ‘Morning Brew Daily’ donde dio su punto de vista sobre los recientes despidos en las grandes tecnológicas.

La fiebre pandémica. El director ejecutivo de Meta contó en su entrevista que, en realidad, la mayoría de los despidos que se han producido en los últimos años han sido a consecuencia de los ajustes post pandémicos, pero no se trata de una crisis económica de las empresas. “Creo que, durante este periodo de tiempo, las empresas han estado navegando la ola de la Covid-19 durante la pandemia”, afirmaba Mark Zuckerberg.

Según el millonario, en los primeros meses de 2020, el comercio electrónico se disparó, lo que ocasionó ingresos de récord en la venta de publicidad online afectando a todas las tecnológicas en su onda expansiva. A medida que la gente volvió a las tiendas, los ingresos por publicidad online volvieron a sus niveles anteriores.

En 2023 fue un ajuste de tamaño. Durante los años del “boom” de las ventas online, las empresas, incluidas Meta, ampliaron sus plantillas para dar respuesta a esa demanda. Cuando todo volvió a su cauce, las plantillas de las empresas se habían duplicado, pero ahora volvían a tener los ingresos prepandémicos. Eso provocó las enormes rondas de despidos que se vivieron entre 2022 y 2023.

“Obviamente fue muy difícil, perdimos a mucha gente con talento que nos importaba. Pero en cierto modo, volverse más eficiente hace que la empresa sea más eficiente”, declaró Zuckerberg en la entrevista.

En 2024 es por agilidad. Desde que Mark Zuckerberg hizo su manifiesto del “año de la eficiencia”, Meta parece haber encontrado su rumbo y los accionistas han respondido con cotizaciones de récord en las acciones de la compañía.

Durante 2023, Meta se deshizo de varias capas en los niveles de gestión, y ahora lo que busca la compañía de Mark Zuckerberg es reestructurar la empresa para hacerse más ágil y eficiente de cara al futuro. “Primero fue un crecimiento excesivo, y luego el sentido común nos dijo que debíamos hacer el mejor trabajo posible adelgazando la empresa para hacerla más eficiente”

No es por la IA, pero sí es la IA. Zuckerberg no quiso posicionarse claramente sobre si el motivo de la reestructuración en la que muchas empresas se han embarcado recientemente es una estrategia de desarrollo para la IA. “Es posible. Al menos para nosotros, la IA no fue un factor importante para eso”.

Sin embargo, tecnológicas como Google, Amazon o IBM sí han declarado abiertamente que los despidos recientes no son porque esos empleados vayan a ser sustituidos por una IA, sino que se debe a una reestructuración de los departamentos para centrar su inversión en desarrollar la IA para sus productos. Al mismo tiempo, esas mismas compañías anunciaban un cierre de año con grandes beneficios, lo cual descarta los motivos económicos para los despidos.

