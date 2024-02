Explicando qué hacía Mark Zuckerberg en el círculo personal de Volkanovski antes de su combate contra Ilia Topuria

El fin de semana pasado se disputaba en Anaheim (California) el combate de Pesos Pluma de UFC 298 que enfrentaba al hispanogeorgiano Ilia Topuria y al australiano Alexander Volkanovski. La velada tuvo todos los ingredientes habituales en los eventos de este tipo entre dos campeones que van a por todas, pero nos dejó una imagen insólita: a un Mark Zuckerberg desconcertado formando parte del equipo de Volkanovski.

Los memes del millonario fundador de Facebook no tardaron en llegar. El luchador, concentrado al máximo en alzarse con la hebilla de campeón, mientras que toda su burbuja de confianza le ayudaba a prepararse para el combate y le infundía ánimos. Entretanto, Zuckerberg intentaba integrarse en el equipo sin mucho éxito y movía las manos sin saber muy bien qué hacer.

¿Qué hacía Mark Zuckerberg ahí? Es la pregunta que mucha gente se ha hecho tras ver las imágenes y memes que han corrido como la espuma tras el combate que, por cierto, ganó Ilia Topuria. Lo cierto es que la presencia Mark Zuckerberg en el círculo de confianza del campeón australiano no es tan extraño. Es pública la pasión que el CEO de Meta siente por el MMA y el Jiu-jitsu, deportes que, tal y como confesó en su entrevista con Lex Fridman, practica a diario y se ha convertido para él en una forma de ver la vida y los negocios.

La amistad de Volkanovski y Zuckerberg. Alexander Volkanovski y Mark Zuckerberg tienen en común su pasión por la lucha. Esto les ha llevado a convertirse en compañeros de entrenamiento en varias ocasiones, como dejan constancia diversas publicaciones en el perfil de Instagram del millonario en la que aparece Mark Zuckerberg junto a Israel Adesanya y Alexander Volkanovski tras un entrenamiento de MMA (que debió de ser duro, a juzgar por el sudor de Zuckerberg). Algunos de estos entrenamientos podían pasar por pruebas de un programa de televisión, como demuestra un vídeo en el que combaten sobre una plataforma en el lago Tahoe.

Zuckerberg es (demasiado) competitivo. Quienes conocen de cerca a Mark Zuckerberg aseguran que el director ejecutivo de Meta es muy intenso en sus entrenamientos. Durante un tiempo estuvo entrenando con el luchador profesional Khai Wu, el cual declaróa Business Insider que el millonario se tomaba muy en serio sus entrenamientos, e incluso el campeón Conor McGregor comentó el excelente desempeño de Zuckerberg en los combates.

Esa dureza e intensidad obligó a Meta a advertir de los riesgos a sus inversores ante el riesgo de que su director ejecutivo sufriera alguna lesión importante e incluso se temiera por su vida. De hecho, en agosto de 2023, Mark Zuckerberg sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla durante uno de sus entrenamientos de MMA que le obligó a descansar durante algunas semanas.

La (no) lucha con Elon Musk. La competitividad de Mark Zuckerberg se puso de manifiesto cuando Elon Musk tuvo la ocurrencia de retar a Mark Zuckerberg a solventar sus diferencias en un combate. Para sorpresa de Musk, Mark Zuckerberg recogió el guante y le instó a poner día y hora para el combate. Las posteriores excusas de Elon Musk para no enfrentarse en la arena defraudaron a Zuckerberg, que finalmente declaró "No creo que eso vaya a suceder".

Una invitación que dejó a Zuckerberg descolocado. El aspirante a campeón de Peso Pluma Alexander Volkanovski invitó a su compañero de entrenamientos a vivir la velada desde la mejor butaca del estadio: la esquina de uno de los luchadores. Este espacio está reservado solo para el reducido círculo de confianza de cada luchador, formado por su entrenador y el “cutman”, que cura las heridas y cortes que se puedan producir durante el combate.

El objetivo de este círculo de confianza es el de motivar y preparar física y mentalmente al luchador para afrontar el combate. No obstante, y pese a su amistad con el aspirante, el millonario estaba como pez fuera del agua en ese ámbito y quedó patente en el vídeo que se ha viralizado tras el combate.

En Xataka | La tranquila vida de Mark Zuckerberg: retrato costumbrista de la rutina de un millonario

Imagen | Wikimedia Commons (JD Lasica)