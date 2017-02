Los seguidores de Tesla quieren tanto a la marca que le hacen los anuncios: estos son los ocho mejores

No seré yo quien le diga a un entusiasta lo que tiene que hacer con su tiempo y sus pasiones, pero la realidad es que hay mucho trabajo y buen hacer en los vídeos que os vamos a enseñar: son anuncios de Model S, en ellos Tesla no tiene nada que ver, más que el hecho de ser protagonista.

De hecho Tesla no es una empresa que se gaste demasiado dinero en hacer publicidad, a ningún nivel, en ninguna de las ventanas posibles. Los medios de comunicación que seguimos las andanzas de Elon Musk, y los seguidores de la marca, hacen que el producto sea tan conocido como es actualmente.

Las empresas de publicidad no van a ganarse el pan con Tesla, tampoco los esperan en los medios de comunicación

Es sin duda otra gran diferencia con las marcas tradicionales, y es que las que todos conocemos invierten gran parte de su dinero en que conozcamos sus coches con anuncios impresionantes, o cuando menos llamativos.

Lo poco que hace Tesla es enseñarnos vídeos de bienvenida a los países que llega, el último lo vimos con Portugal, antes con España, os lo enseño a continuación:





Por ahora este sistema les está funcionando bien, y prefiere "pagar" premiando a los propietarios con el Programa de Referidos Tesla: los clientes que encarguen un coche por recomendación de un usuario de Tesla recibirán un crédito de 1.000 euros de descuento.

¿Entusiastas o creativos?

Que no es cosa de Tesla, lo podemos asegurar, pero que no haya más intenciones que enseñar algo que disfrutan y quieren dar a conocer, parece un poco inocente. Crear este tipo de contenidos pone a creativos audiovisuales en un escaparate muy especial.

Se utiliza un formato corto de no más de un minuto, y en el que no necesariamente sale la última versión del Tesla Model S. Vamos con los ocho que más me han gustado:

