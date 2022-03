La logística detrás de una desconexión total de Internet: cómo aspira Rusia a aislarse del resto del mundo

Rusia está preparándose para desconectarse de internet. Así lo indica al menos una circular publicada por el Ministerio de Estadística ruso. Según el diario ruso Kommersant, el Gobierno ruso "ha dado instrucciones a todos los sitios web y servicios estatales para que cambien al sistema de nombres de dominio ruso antes del 11 de marzo".

No solo eso: todos esos servicios tendrán que abandonar alojamiento en servidores extranjeros, que desactiven contadores de tráfico, que desactiven código JavaScript procedente del exterior y que fortalezcan la política de contraseñas.

