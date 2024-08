Intel se abre paso a codazos: tiene una GPU de vanguardia para coches que permite jugar a títulos 'AAA'

Los rumores de las últimas semanas no han impedido a Intel sorprendernos durante el evento Intel AI Cockpit Innovation Experience que se está celebrando actualmente en Shenzhen (China). Jack Weast, vicepresidente de la división Intel Automotive, ha presentado una nueva GPU de gama alta para coches que está optimizada para ejecutar procesos de inteligencia artificial (IA). No obstante, esto no es ni mucho menos todo.

Intel pretende trasladar con este chip a los coches la misma experiencia de juego que nos entregan actualmente las GPU de gama alta para ordenadores de sobremesa y portátiles. De hecho, durante la presentación Weast aseguró que la nueva GPU Arc A760A "proporciona a los usuarios la misma experiencia de juegos triple-A que tienen en casa dentro de su coche". Además, concretó que los primeros vehículos que incorporarán este chip llegarán a las calles en 2025, aunque presumiblemente serán coches pertenecientes al segmento prémium.

La GPU Arc A760A, en detalle

La IA es una pieza clave en la nueva GPU de Intel. En su blog esta compañía explica que este chip ha sido ideado para trasladar a los coches los servicios de inteligencia artificial de próxima generación. Jack Weast nos da una pista más: "Los rápidos ciclos de desarrollo de vehículos eléctricos en China y su avanzada adopción tecnológica convierten este país en el terreno de prueba ideal para nuestras tecnologías de próxima generación". No cabe duda de que es toda una declaración de intenciones.

En la siguiente tabla recogemos las principales especificaciones de la GPU Arc A760A:



especificaciones Núcleos xe 28 Unidades para trazado de rayos 28 motores XMX para ia 448 motores vectoriales 448 memoria / interfaz 16 GB / 256 bits capacidad gddr6 16 GB pci express Gen4 x16 tflops fp32 Hasta 14 tops (pico) 229 TBP (vatios) 225 número de salidas de vídeo 4 decodificadores AVC, HEVC, VP9 y AV1 codificadores AVC, HEVC, VP9 y AV1 tecnologías soportadas Vulkan, OpenGL, OpenCL, OpenVINO, OneAPI, Proton, virgl, Venus, SR-IOV y virtio disponibilidad Primer trimestre de 2025

Las especificaciones en las que acabamos de indagar no dejan lugar a dudas: la GPU Arc A760A es un chip de gama alta. Y sí, más allá de sus capacidades en el ámbito de la IA debería entregarnos una experiencia satisfactoria con todo tipo de juegos actuales. Incluso con los exigentes 'AAA'.

No obstante, durante su presentación Weast apuntó otro dato relevante: esta GPU está preparada para afrontar de manera simultánea la ejecución de juegos 'AAA', aplicaciones de IA y otros procesos vinculados a la lógica del propio coche. Suena bien. Será interesante comprobar si realmente está a la altura cuando esté disponible en los primeros coches a principios del próximo año.

