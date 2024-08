Estas estrellas "supergigantes" nos ofrecen respuestas. Los astrofísicos solo necesitan hacer las preguntas adecuadas

El astrónomo chileno Rodolfo Barbá identificó por primera vez hace una década un cúmulo estelar alojado a nada menos que 24.100 años luz de distancia de la Tierra. Desafortunadamente, este científico falleció en 2021 antes de ver publicados los resultados de su hallazgo. Pero su esfuerzo no cayó en saco roto. Los astrofísicos españoles Jesús Maíz Apellániz, del Centro de Astrobiología de Madrid, e Ignacio Negueruela, de la Universidad de Alicante, han publicado un apasionante artículo científico en el que exploran el potencial que tiene el cúmulo Barbá 2.

Lo han bautizado así en homenaje a Rodolfo Barbá, aunque para elaborar su análisis también han contado con los datos recogidos por el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Lo interesante es que Barbá 2 no es ni mucho menos un cúmulo estelar más. Lo que lo hace muy especial es que, según el análisis de Apellániz y Negueruela, aglutina varias estrellas supergigantes. Y esto no es nada habitual. No al menos en los otros cúmulos estelares estudiados por los astrofísicos hasta ahora.

Barbá 2 tiene la capacidad de desvelar cómo se forman y evolucionan las estrellas

Antes de seguir adelante nos interesa repasar qué es un cúmulo estelar, aunque por su nombre podemos hacernos una idea bastante precisa acerca de qué se trata. Y se trata, ni más ni menos, de un conjunto de estrellas que comparte un origen común y tiene durante un cierto periodo de tiempo un vínculo gravitacional. El hecho de que estas estrellas compartan un origen común significa que posiblemente todas ellas, o al menos la mayor parte, se han formado a partir de una misma nube de gas y polvo, por lo que presumiblemente su composición metálica debería ser similar.

Una de las características más interesantes de este cúmulo estelar es que es rico en estrellas supergigantes

Si os apetece conocer con bastante precisión cómo se forman las estrellas y qué procesos condicionan su evolución hasta que ponen fin a sus días bajo la forma de una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro, entre otras posibles opciones, os sugiero que echéis un vistazo al artículo en el que explicamos la vida de las estrellas. Volvamos con Barbá 2. Una de las características más interesantes de este cúmulo estelar es que es rico en estrellas supergigantes. De hecho, según Apellániz y Negueruela su estrella más brillante es una supergigante amarilla.

A grandes rasgos este objeto se caracteriza por tener una masa de entre 10 y 70 masas solares, así como por encontrarse en una etapa de su evolución a medio camino entre la fase de supergigante azul y supergigante roja. Curiosamente, la fase de supergigante amarilla dura muy poco, por lo que hasta ahora los astrónomos han identificado solo un puñado de estrellas en este momento evolutivo. En cualquier caso, esta supergigante amarilla está acompañada dentro del cúmulo por al menos otras seis estrellas supergigantes: cinco supergigantes rojas y una azul.

Todas ellas tienen en común su descomunal masa, aunque, como acabamos de ver, su color revela la fase de su evolución en la que se encuentran. Por el momento los astrofísicos apenas conocen unas pinceladas acerca de las estrellas que forman parte del cúmulo Barbá 2, pero tienen la esperanza de que indagar en las peculiaridades de esta agrupación estelar les ayude a entender mejor tanto los mecanismos que desencadenan la formación de una estrella como los procesos que condicionan su posterior evolución. Crucemos los dedos para que muy pronto tengamos más noticias de Barbá 2.

Imagen | NASA

Más información | arXiv (Spanish Astrophysics)

En Xataka | MADMAX está en el CERN y tiene un propósito muy ambicioso: encontrar la materia oscura