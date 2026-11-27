¿Y si te cuento que la mujer más rica de España solo es la hija del hombre más rico de España y que juntos suman la mitad del patrimonio de los cien hombres más ricos del país, lo que, a su vez, equivale a la riqueza de más de 850.000 hogares de españoles de clase media? En este artículo vamos a hablar de millones, de cifras estratosféricas (las de Sandra Ortega, para ser específicos), y vamos a intentar darles contexto.

Amancio Ortega compra torres en Chicago y Miami como quien compra barras de pan en el obrador de la esquina. Y, si bien su hija mayor no sale en photocalls, su carrera ha dejado un camino de migas mucho más interesante que una mera foto: cuentas en el Registro Mercantil. Ahí, entre dividendos de Zara y un buen puñado de querellas, se puede reconstruir qué hace Sandra Ortega Mera con el dinero. Porque tiene mucho dinero.

Segunda fortuna de España. Forbes España situó a Sandra en su lista de 2026 en el segundo puesto, con 11.500 millones de euros, 1.500 más que en 2025. Es la única mujer entre los cinco primeros y le saca 1.700 millones al tercero, Juan Roig (9.800 millones). Es una estimación de mercado: la cifra contable es la de Rosp Corunna, su sociedad patrimonial: 11.193,8 millones de patrimonio neto a cierre de 2025. Ese año Rosp ganó 307,3 millones, un 2,28 % más que en 2024. Su activo principal es el 5,05 % de Inditex. También controla el 5,15% de Pharma Mar, como veremos.

Su padre, Amancio Ortega, figura con 125.200 millones, 15.300 más que el año anterior. La distancia entre ambos es de once a uno. Entre los dos suman el 45,5% del patrimonio de los 100 más ricos de la nación, que en conjunto ronda los 300.530 millones.

El holding. Todo pasa por Rosp Corunna, la sociedad desde la que administra su 5,05% de Inditex y su 5,15% de Pharma Mar. En 2025 ganó 307,3 millones, un 2,28% más, con un patrimonio neto de 11.193,8 millones (+13,1%) y activos por 11.517. Su estrategia siempre es la misma: reinvertir el beneficio entero. Del holding no sale ni un euro.

Cuánto es ladrillo y cuánto es Zara. De una cifra de negocios de 347,3 millones en 2025, 291,2 son dividendos de participadas. El alquiler le reporta 49,4 millones (vendría a ser un +21,8%). El inmobiliario es el 14 % de los ingresos. Solo Inditex le reporta 264,5 millones: el 76%. En 2025 se añadieron 204 millones a la cartera inmobiliaria, hasta unos 995 millones de valor contable, repartidos entre España, otros países europeos y Estados Unidos. Para dar contexto, su paquete de Inditex figura en las cuentas por unos 8.872 millones. El imperio inmobiliario es, sobre el papel, un apéndice rentable gracias a lo que pagan las camisetas.

Herencia y un 30% de hoteles. Rosalía Mera Goyenechea, la cofundadora de Inditex que conoció a Amancio siendo dependiente de una camisería, falleció en agosto de 2013. Entonces Sandra heredó Rosp Corunna. Con el holding le llegó una participación de poco más del 30% en Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, que su madre vitaminó año tras año (del 9,84% al 21,4% en 2009, según Público). Sandra era además la casera: poseía los inmuebles de Nueva York, Miami y Barcelona que la cadena explotaba.

Socia incómoda. Sandra Ortega tenía cerca de 31% de Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola. En 2021 puso su participación en venta. Además, su sociedad familiar, Rosp Corunna, era dueña de tres edificios que alquilaba a la cadena, entre ellos los hoteles de Nueva York y Miami. En mayo de 2022 pidió el desalojo de esos dos hoteles por impago. Reclamaba el 100% de la renta, incluidos los meses de pandemia, cuando los hoteles cerraron. A finales de junio, Room Mate entró en concurso de acreedores. El juzgado aprobó después su venta a Angelo Gordon y Westmont por 57 millones: 53 en deudas asumidas y 4 por el negocio.

El origen del conflicto. En noviembre de 2020, Ortega apartó a José Leyte, que llevaba veinte años gestionando su patrimonio. Tras la salida, Rosp Corunna encargó un informe a KPMG para revisar su gestión. Su tesis es que Leyte firmó en su nombre cartas de patrocinio. Son documentos en los que una empresa respalda ante un banco el crédito de otra. No son un aval formal, pero pueden acabar obligando a pagar. Según Ortega, esas cartas respaldaban créditos de Room Mate. Los bancos reclaman unos 150 millones a Rosp Corunna. Ella sostiene que nunca las firmó ni las autorizó. Vamos, que las firmas son falsas.

En lo penal, todo archivado. Ortega ha presentado cinco querellas contra Leyte y las cinco han acabado archivadas. La última, por presunta falsificación de firma, la archivó el Juzgado de Instrucción nº 4 de A Coruña en un auto del 20 de julio de 2026. El archivo es provisional y admite recurso. El juez no ve probado que Leyte conociera los pagos, ni una actuación concertada con otro investigado, ni un perjuicio patrimonial.

En lo civil, los bancos pierden. En un pleito de Banca March por 36 millones (en octubre de 2024), la jueza dio por acreditado que Ortega no consintió la carta y que las firmas fueron falsificadas por Leyte. Lo mismo con EBN (1,5 millones, 2025) y Abanca (48 millones, febrero de 2026). Se apoyó en pruebas como un análisis caligráfico, aunque las partes aportaron peritajes con conclusiones opuestas. Leyte no ha sido condenado por ello.

Siguen vivas las reclamaciones de Bankinter, Deutsche Bank y Société Générale, y Leyte todavía tiene colgando en el Supremo un pleito laboral por su indemnización. Los jueces civiles dicen que la firma no es de ella; los penales, que no hay pruebas para perseguir a nadie. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez.

Ferrado, la otra inmobiliaria. El brazo del ladrillo (la gran obsesión de su padre) se llama Ferrado Inmuebles. Volvió a pérdidas en 2025 por la depreciación del dólar, tras un 2023 con 43 millones en rojo, aunque sus alquileres subieron un 46%, hasta casi 21 millones. Como siempre, el alquiler, dinero muerto. Su patrimonio neto es de 1.341 millones y mantiene con Rosp una línea de crédito de hasta 1.000 millones, de la que sale su financiación. Sobrevive por eso. Y el holding le compensó 227 millones en créditos solo en 2025.

Fuera de España. Rosp reparte su inmobiliario extranjero en una sociedad por país. En Alemania, Ferrado Germany II custodia la sede de Telefónica en Hamburgo (77 millones, 8.400 m²) y el edificio de Allen & Overy en Múnich (73 millones). En Estados Unidos, Ferrado Properties acumula pérdidas. Rosp las cubrió en 2024 con unos 220 millones, repartidos entre esa filial y la portuguesa. En 2025, el dólar débil volvió a hundir las cuentas. En 2026 todavía no se ha recuperado.

Un hotel en Leicester Square. En Londres, Ferrado UK tomó el 1 de abril de 2026 el control de la sociedad del Radisson Blu de Leicester Square (127 habitaciones, propiedad en pleno dominio). CoStar cifra la compra en unos 120 millones de libras, unos 140 millones de euros, y habla de un family office; quien la vincula a Rosp es Economía Digital, a partir de las cuentas de Ferrado UK. La más avanzada sigue siendo Na Praia: Ferrado Na Comporta figuraba a cierre de 2025 con unos 277 millones de valor contable, tras inyectar Rosp cerca de 98 millones ese año.

Na Praia. Es el único que Sandra levantó desde cero. Rosp compró los terrenos de la península de Troia a Sonae en 2016 por unos 50 millones y controla el 95 % del resort. El 5 % restante pertenece al arquitecto António Uva. Las obras arrancaron en 2021 y se suspendieron temporalmente en 2023 por una medida cautelar de la asociación ecologista Dunas Livres. El presupuesto inicial era de 250 millones y seguramente se quedaron cortos: en 2025, Rosp inyectó cerca de 98 millones en Ferrado Na Comporta. La sociedad cerró ese año con unos 277 millones de valor contable.

Sin embargo, un incendio en marzo de 2026 destruyó parcialmente el complejo, construido sobre todo en madera. No hubo víctimas y la Policía Judiciaria portuguesa investigó el siniestro. La apertura, prevista para junio, pasó al 1 de mayo de 2027. Habrá 133 habitaciones, con noches desde 1.300 euros y villas por encima de los 10.000. Veremos en qué queda.

Paideia Galiza. Sandra también es presidenta de la Fundación Paideia Galiza. Preside Paideia porque la heredó de su madre. Rosalía Mera, cofundadora de Inditex, creó la fundación tras divorciarse de Amancio Ortega para favorecer la integración social de personas con discapacidad. Detrás había una razón personal: su hijo Marcos, nacido en 1971 con una grave parálisis cerebral. Sandra estuvo ahí desde el principio.

Cuando la fundación se constituyó ante notario en 2001, Rosalía era presidenta y Sandra, vicepresidenta del patronato. Rosalía murió en agosto de 2013 y, el 9 de septiembre, el patronato nombró presidenta a Sandra. Desde entonces firma los convenios de la fundación, como el de los premios a la excelencia con la Xunta. Paideia también forma y da empleo a mujeres en riesgo de exclusión. Amancio Ortega nunca ha estado vinculado a ella: él hace su filantropía a través de la Fundación Amancio Ortega.

Padre e hija. Pontegadea, la inversora de Amancio Ortega, suele comprar edificios que ya cobran rentas desde el primer día. Sandra mezcla otra receta: levanta un resort desde cero y tiene hoteles como activos de alquiler. En 2022 reclamó a Room Mate el 100 % de la renta de los hoteles de Nueva York y Miami, incluso la de los meses de pandemia.

Rosp espera cobrar unos 275 millones de dividendos de Inditex en 2026. La sociedad reinvierte todos sus beneficios y desde febrero de 2024 tiene un consejo con los tres hijos de Sandra: Uxía, Antía y Martín. Las cuentas no relevan cuál es el plan de sucesión, pero siguen la lógica de un patrimonio que quiere pasar de generación en generación sin terminar troceado. Está claro que la discreción es una política de inversión.

Imágenes | Edición propia

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