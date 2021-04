El Ever Given está otra vez atascado: esta vez no por la arena, sino por los más de 900 millones de euros que le reclaman

El Canal de Suez se desbloqueó, pero el Ever Given no ha tenido tanta suerte. Cuando todo parecía terminado para el gigantesco buque, ahora son otros los motivos por los que el Ever Given ha vuelto a quedar parado.

No es la arena ahora lo que retiene al buque, sino una disputa legal entre las autoridades egipcias y los propietarios del barco por el importe financiero del accidente. Un importe que asciende a más de 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros), según ha calculado el presidente de la Autoridad del Canal de Suez y explicaba a la televisión estatal.

Osama Rabie, presidente de la ACS, explica que "el barco permanecerá aquí hasta que se termine la investigación y se pague una compensación", aunque apunta a que espera llegar rápidamente a un acuerdo con los propietarios del Ever Given, la firma japonesa Shoei Kisen.

Por el momento, Osama Rabia explica que "el buque está oficialmente incautado". Un estado que habría sido impuesto por un tribunal en Ismailia, según apunta The Guardian.

La cifra de los mil millones de dólares está calculada en base a las cuota de tránsito perdidas, el daño a la vía acuática durante el drenaje, los propios esfuerzos por reflotar el carguero y el coste del equipamiento utilizado por Egipto y la autoridad del Canal de Suez durante la semana que estuvo paralizado.

The Ever Given is stuck again.



Egyptian authorities have reportedly seized the mega container vessel, saying its owners owe nearly $1 billion for the Suez Canal incident – with the ship sitting in the Great Bitter Lake, seen here by @Maxar satellite imagery collected yesterday: pic.twitter.com/68VjUsHi4r