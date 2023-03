Europa se ha dado más tiempo para decidir sobre la unión de Microsoft y Activision: qué significa el nuevo retraso

Nueva fecha en el largo culebrón en el que se ha convertido la compra de Activision Blizzard, una operación histórica que —de cuajar finalmente— llevará a Microsoft a desembolsar 69.000 millones de dólares por el popular holding de videojuegos. La Unión Europea (UE) ha decidido darse algo más de margen y posponer al 22 de mayo su decisión sobre si dará o no su visto bueno a la operación.

El pronunciamiento es importante para los de Redmond, que llevan meses pendientes de los tres organismos que deberán decidir si la compra millonaria dañará al mercado. En EEUU la decisión está en manos de la Comisión Federal de Comercio (FTC), en Inglaterra de la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) y en la UE de las autoridades reguladoras antimonopolio, que ahora han decidido aplazar casi un mes la fecha límite para trasladar su resolución: en vez de hacerlo el 25 de abril, como estaba previsto, lo harán a finales de mayo.

No es la primera vez que Bruselas retoca el calendario. En noviembre la CE decidió abrir una investigación "en profundidad" sobre el acuerdo entre Microsoft Activision. Su resolución sobre si la operación debía ser o no aprobada se esperaba para, como máximo, el 11 de abril. A principios de marzo los reguladores de la UE decidían sin embargo ampliar el margen y fijar una nueva fecha en el calendario: el 25 de abril, deadline que ahora —avanza Reuters— se ha pospuesto casi un mes.

Desde Bruselas no han trascendido cuáles son los motivos, pero la decisión llega poco después de que Microsoft haya alcanzado acuerdos con varias empresas para compartir 'Call of Duty' con sus plataformas. Hace solo unos días los de Redmond anunciaban un pacto de diez años con Boosteroid para trasladar los juegos de Xbox para PC y los títulos de Activison —incluido el shooter— al servicio de juegos en la nube y poco después daba un paso similar con Ubitus. La multinacional ha suscrito acuerdos también con Nvidia y Nintendo, dando a 'Call of Duty' un papel clave.

No es casualidad. La franquicia de Activision es una de las más lucrativas del mundo y resulta crucial para los ingresos de PlayStation, de Sony, que a pesar de las garantías e incluso el acuerdo ofrecidos por Microsoft teme que la compra de Activision Blizzard pueda asestar un severo golpe al mercado y, en última instancia, afectar negativamente a la competencia entre empresas.

La transacción está siendo examinada con lupa por los reguladores de los diferentes mercados, que ya han movido ficha. A finales del año pasado la FTC presentó una demanda contra Microsoft para detener la compra y hace poco más de un mes trascendía que la CMA británica, que investiga la transacción desde septiembre, teme que la operación llegue a perjudicar a la competencia.

Boosteroid and Microsoft have signed 10-year agreement to bring Xbox PC games to Boosteroid!



It includes Xbox, Bethesda titles, and Activision Blizzard games like Call of Duty after the acquisition is complete. Excited to see these games becoming widely available in the cloud! pic.twitter.com/0i9w09EW9I