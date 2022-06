Estas son las carreras más estudiadas por los empleados de las grandes tecnológicas: abundan los perfiles no técnicos

Las grandes tecnológicas, que duda cabe, son un enorme motor de empleo en todo el mundo, aunque últimamente estén pasando por un bache. En los últimos años han contratado a miles de personas de perfiles muy diversos y, aunque en sus filas abundan los ingenieros informáticos, estos profesionales están lejos de ser una mayoría aplastante.

Como multinacionales que son, Google, Microsoft o Apple, entre otras, necesitan empleados muy diversos, y en sus plantillas hay un gran número de graduados en carreras como Administración de Empresas, Marketing, Matemáticas o Economía. A continuación te explicamos cuáles son las titulaciones más comunes entre los trabajadores de las big tech.

Ingeniería Informática. Las carreras relacionadas con la Ingeniería Informática, las Ciencias de la Computación y similares siguen siendo las más abundantes entre los empleados de estas empresas, por lo que son la vía de entrada más directa. Según datos de LinkedIn, Amazon tiene casi 175.000 graduados en estas carreras, Google algo más de 100.000, Microsoft e IBM cerca de 120.000 y Meta y Apple en torno a 40.000.

Ingeniería Electrónica. Muchas de estas empresas no sólo se encargan del desarrollo de software, sino que también fabrican hardware. Los casos más claros son los de Apple, Samsung o IBM, pero todas las grandes tecnológicas, en mayor o menor medida, crean dispositivos propios. Por ello, en todas ellas el número de ingenieros electrónicos también es importante.

Apple cuenta en sus filas con unos 15.000 de estos titulados, según datos de LinkedIn, IBM con más de 25.000, Samsung con unos 9.000, Amazon con alrededor de 20.000, Google y Microsoft con algo más de 10.000 y Meta con en torno a 5.000.

Administración de Empresas. Entre los perfiles no tecnológicos que más abundan en estas grandes multinacionales se encuentran los titulados en Administración y Dirección de Empresas (ADE), algo normal si tenemos en cuenta que se tratan de grandes corporaciones que necesitan de un gran número de profesionales para encargarse de todos los asuntos relacionados con la gestión y las finanzas propios de una compañía.

Amazon, por ejemplo, tiene unos 45.000 empleados con la carrera de ADE, IBM más de 16.000, Microsoft más de 13.000, Google en torno a 12.000, Apple cerca de 9.000 y Meta en torno a 5.000.

Marketing. Otra de las carreras con más titulados en las grandes tecnológicas es Marketing, y no es de extrañar, ya que para una parte de ellas la publicidad es su fuente de ingresos principal, y para otras es una línea de negocio notable. Así, Amazon cuenta con unos 23.000 empleados con esta carrera, Google alrededor de 11.000, Microsoft unos 8.000, Meta algo más de 5.000 y Apple poco más de 4.000.

Matemáticas. Otra carrera bastante común entre los empleados de las grandes tecnológicas es Matemáticas. IBM cuenta con cerca de 8.500 de estos titulados, Google con más de 7.500, Microsoft con alrededor de 6.500 y Meta con algo menos de 3.000.

Economía y finanzas. Por último, entre las carreras de los empleados de las big tech también encontramos muchas titulaciones relacionadas con la economía, las finanzas y el comercio internacional. Amazon tiene contratados a unos 20.000 graduados en Comercio Internacional, IBM unos 10.000, Apple cerca de 4.000 y Samsung alrededor de 2.000.

En cuanto a titulados en Economía, en la plantilla de Amazon hay más de 17.000, en Google cerca de 10.000, en Microsoft más de 6.500, en Meta alrededor de 4.500 y en Samsung en torno a 2.000.

No todo son títulos. No obstante, tanto empleados como directivos de muchas de estas empresas han repetido en varias ocasiones que los títulos universitarios no son lo más importante para conseguir un trabajo en las grandes tecnológicas. Por ejemplo, en mayo contamos el caso de una empleada de Google que trabaja como especialista de producto en la multinacional californiana y que estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Esta profesional explicó, a través de su cuenta de TikTok, que para trabajar en Google no importan tanto los títulos como la experiencia relevante para el puesto en el que se aplica. Aunque matizaba que, como es obvio, es más fácil tener esa experiencia si el candidato ha estudiado una carrera relacionada.

No obstante, en el sector tecnológico conocemos varios casos de profesionales autodidactas que, sin haber obtenido un título universitario, han conseguido un puesto de trabajo relevante gracias a su experiencia y la calidad de su trabajo.

Los datos. Los datos para este artículo han sido obtenidos de los perfiles públicos de las empresas citadas en LinkedIn, por lo que las cifras reales podrían variar ligeramente. Los números han sido tomados como una muestra que, sin representar el total exacto, sí que sirven para hacernos una idea bastante precisa de las titulaciones mayoritarias en cada una de las empresas.

Asimismo, hemos elegido una serie de empresas tecnológicas que destacan por su popularidad, volumen de negocio y número de empleados, hay muchas otras que se han quedado fuera. Por último, los datos de algunas compañías, como Tencent, no están reflejados con exactitud públicamente, por lo que se ha decidido descartarlas para este artículo.

