Apple, Alphabet e IBM, entre las empresas que ya no exigen títulos universitarios a sus aspirantes

Lo que era una pequeña tendencia está consolidándose: cada vez más empresas dejan de exigir títulos universitarios como requisitos para los aspirantes a sus puestos ofertados. Especialmente en el sector tecnológico, pero no solo en él, ya se venía viendo un aumento paulatino en las contrataciones de personas sin estudios superiores. Ahora, empresas como Apple, Alphabet e IBM han dejado de requerirlos de forma específica, según informa CNBC en base a un reporte de la plataforma de búsqueda de empleo Glassdoor.

Hace unos meses, la propia Vicepresidenta de Talento de IBM, Joanna Daley, confirmó en una entrevista este planteamiento y reveló que el 15% de los empleados de su empresa en Estados Unidos no tienen título universitario. El motivo, que "en lugar de centrarse exclusivamente en candidatos que fueron a la universidad, IBM mira también a los candidatos con experiencia práctica en bootcamps o con experiencia en la industria por vocación y autoaprendizaje.

Se ha pasado de buscar títulos universitarios a buscar candidatos con experiencia, sin importar dónde hayan desarrollado sus habilidades

En el caso de Apple, por ejemplo, sus ofertas de empleo revelan que lo más valorado es la experiencia, como cuenta Cult of Mac, sin importar si las habilidades para desempeñar el trabajo han sido obtenidas en una universidad o en procesos formativos en un puesto de trabajo.

No es de extrañar, por otro lado: Steve Jobs nunca llegó a graduarse en la universidad, Steve Wozniak tampoco lo hizo hasta muchos años después de consolidar a Apple en la industria tecnológica. Los dos cofundadores de Apple son el primer ejemplo de la posibilidad de triunfar en Silicon Valley sin obtener un título universitario.

Sobre Alphabet habló en The New York Times Laszlo Bock, responsable de recursos humanos. Dijo que el promedio de calificaciones académicas no tiene valor como criterio para la contratación, y los resultados académicos tampoco tienen valor. "Encontramos que no predicen nada. Lo que buscamos es la capacidad cognitiva general, y no el coeficiente intelectual. Es la capacidad de aprender, de procesar sobre la marcha. La habilidad de reunir trozos de información dispares". También habló de capacidad de liderazgo y sentido de la responsabilidad.

Otras empresas fuera del sector tecnológico que han seguido esta misma tendencia son Penguim Random House, Costco, Whole Foods, Hilton, Starbucks, Bank of America o Chipotle, entre otras.

En Xataka | Los títulos universitarios están dejando de tener valor en Silicon Valley y este es el motivo.