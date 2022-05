Las sorprendentes carreras no tecnológicas que estudiaron muchos de los trabajadores de Google

Los perfiles tecnológicos son los que más abundan en Google, pero están lejos de ser una mayoría aplastante. De hecho, de los 282.000 empleados que, aproximadamente, tiene la big tech en todo el mundo, más de 50.000 han estudiado carreras como Administración de Empresas, Marketing, Economía, Finanzas o Psicología, y tan sólo unos 100.000 tienen trabajos técnicos, según los datos de la empresa recogidos en su perfil de LinkedIn.

Mucho marketing. La usuaria de TikTok Adri.zip es una de esas empleadas. Ella estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Pompeu Fabra, trabaja como especialista de producto en Google y comparte información sobre cómo es trabajar en el gigante tecnológico a través de la red social de origen chino.

En uno de sus videos preguntaba a ocho de sus compañeros por sus estudios, y sólo una de ellas era ingeniera. Eso sí, eléctrica, no informática, y después de graduarse estudió un máster de ventas y marketing. Del resto de consultados, tres estudiaron también marketing, una relaciones internacionales, uno negocios internacionales, una diseño y una literatura inglesa.

Los títulos no son tan importantes. Esta empleada de Google asegura que para trabajar en el gigante californiano los títulos no importan tanto como la experiencia relevante para el puesto en el que se aplica.

“Da igual la carrera que estudies, porque no hay 'titulitis' en empresas grandes como Google. En mi opinión, lo que sí importa es que tengas experiencia relevante para la posición que te interesa. Evidentemente va a ser más fácil que tengas experiencia en marketing digital si has estudiado una carrera como Administración de Empresas, o en programación si has estudiado una carrera técnica, pero lo más importante es la experiencia relevante”, asegura.

Más comunicación que ingeniería. Una afirmación que los datos confirman, pues aunque más del 60% de los empleados de Google afirma haber estudiado carreras técnicas, el número de puestos de trabajo relacionados con la ingeniería ronda el 34%, según los datos de LinkedIn. Un porcentaje similar al de empleados que se dedican a al sector de los medios de comunicación (fundamentalmente marketing, publicidad y YouTube) en el gigante tecnológico.

Google también tiene un importante número de personas dedicadas a tareas de desarrollo empresarial (alrededor de 25.000), arte y diseño (unos 22.000), ventas (18.750), operaciones (18.350) y educación (12.568).

Imagen | Kenny Eliason