Esta startup tiene un solo empleado y acaba de venderse por 50 millones de euros

A Wargraphs la etiqueta de "startup" quizás le quede grande. La de lucrativa no, al menos si tenemos en cuenta la suma que ha decidido pagar por ella MOBA, una empresa fundada en Suecia. Ambas se dedican al mismo sector: los juegos.

La operación la han anunciado los propios responsables de MOBA Networks, que a finales de mayo comfirmaba la adquisición de Wargraphs por una cantidad que, según TechCrunch, ronda los 50 millones de euros. Hasta ahí todo normal.

La cifra es abultada, pero está muy por debajo de otras de nueve dígitos que se mueven en la industria y desde luego de los 68.700 millones de dólares que —si finalmente se lo permiten los reguladores británicas y estadounidense— está dispuesto a desembolsar Microsoft por Activision Blizzard.

Una cuestión de plantilla

Si el caso de MOBA Networks y Wargraphs ha despertado atención no es tanto por su importe y los detalles de la operacióncomo por los de esta última compañía: al menos hasta hace unos días tenía un único empleado en su sede de París, Jean-Nicolas, lo que hoy en día consideraríamos un "solopreneur" de manual.

El éxito de Wargraphs, una startup unipersonal que ha logrado despertar el apetito del sector y cerrar su adquisición por 50 millones de euros —si bien la mitad de esa suma dependerá de que se cumplan objetivos de beneficios y crecimiento— es su buen olfato para el modding y análisis en los juegos.

La compañía está detrás de League of Graphs y la popular Porofessor. En caso de que no seas un aficionado a 'League of Legends', 'TeamFight Tactics' o 'Legends of Runeterra', quizás no te suenen, pero básicamente son herramientas que facilitan el juego. Porofessor ayuda por ejemplo a conocer porcentajes de victorias o sobre elección de personajes. Gracias a ella los jugadores pueden hacer un seguimiento.

Su deriva a lo largo de los últimos años ha sido lo suficientemente interesante como para llamar la atención de MOBA Networks, empresa fundada en Suecia que se dedica a comprar, impulsar y administrar comunidades de juego online.

Según los datos desgranados por la firma sueca en el comunicado en el que anuncia la operación, solo durante el ejercicio financiero 2021-2022, Wargraphs generó unos ingresos netos de alrededor de 12,3 millones de euros y un EBITDA ajustado de 8,4 millones. Su gran fuente de ingresos es la venta de publicidad en su web y aplicación. ArsTechnica precisa que Wargraphs tiene 800.000 usuarios diarios y la app Porofessor se ha descargado casi 10 millones de veces.

La firma tampoco es una recién llegada al sector.

Como recuerda la propia Overwolf, League of Graphs se creó hace cerca de una década para proporcionar estadísticas para los jugadores de 'League of Legends'. Años después, en 2017, se lanzó Porofessor, primero como parte de la propia League of Graphs y más tarde con su propio dominio y web. Con el tiempo se convirtió en una aplicación en el juego que permitiera su uso en tiempo real.

"La adquisición es transformadora, reafirmamos nuestra posición como el principal consolidador en comunidades de juego e incrementamos el crecimiento y rentabilidad de la empresa de forma sustancial", explicaba tras la operación Björn Mannerqvist, de MOBA: "Vemos grandes oportunidades para lanzar los servicios en Asia y crear una nueva aplicación para varios videojuegos, entre ellos Valorant".

Imagen de portada: Marco Verch Professional Photographer (Flickr)

En Xataka: Corea suma dos multimillonarias a la lista Forbes: no llegan a los 22 años y heredaron una empresa de videojuegos