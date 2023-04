Corea suma dos multimillonarias a la lista Forbes: no llegan a los 22 años y heredaron una empresa de videojuegos

Su nombre quizás no te suene, pero la Kim Jung-youn es desde 2022 una "rara avis". Casi sin igual. Y lo es por haber adquirido de forma sorpresiva una condición excepcional: es inusitadamente rica a una edad inusitadamente temprana. De ahí que en diciembre la señalaran como la multimillonaria más precoz del globo y que su nombre acabe de colarse con menos de 20 años, junto a del su hermana mayor, Kim Jung-Min, en la lista Forbes de los jóvenes más acaudalados.

Su fortuna se la debe a una mezcla también bastante llamativa: a las ganancias generadas por la industria de los videojuegos… y una desgracia familiar.

¿Quiénes son Kim Jung-youn y Kim Jung-min? No es mucho lo que sabemos de ellas, más allá de un par de pinceladas biográficas. Su padre era Kim Jung-ju, un empresario de Corea del Sur, cofundador del gigante asiático de los videojuegos, Nexon, detrás de títulos populares, como ‘MapleStory’, ‘The Kingdom of the Winds’ o ‘KartRider’. Ahora fallecido, Kim Jung-ju disponía además de su propio holding, NXC Corporation, con una importante participación en Nexon, y una fortuna que lo convertía en la tercera persona más rica de su país.

En diciembre The Economic Times aseguraba que Kim Jung-youn tenía 18 años. Forbes desliza que ahora tendría 19 y calcula que su hermana Jung-Min ronda los 21, aunque reconoce que no ha podido confirmar los datos de manera fehaciente, prueba de la escasa información que se maneja sobre ambas jóvenes.

¿Y cómo se han hecho multimillonarias? La fortuna que manejan procede del mundo de los videojuegos, pero el salto a la lista de Forbes lo han dado por una desgracia familiar. En 2022 trascendía la muerte de su padre, Jung-ju, de 54 años. "El fallecido había estado recibiendo tratamiento por depresión y nos entristece que pareciera haber empeorado recientemente", señalaba NXC al comunicar la noticia. Si bien Jung-ju ejercía una labor importante como filántropo y era una figura conocida en el sector asiático, su carácter era muy reservado.

La última clasificación de Forbes antes de su muerte lo situaba como la tercera persona más rica de Corea del Sur, solo por detrás del magnate farmacéutico Seo Jung-jin y Jay Y. Lee, de Samsung. Su patrimonio se valoraba en 10.900 millones de dólares. Tras la tragedia, ambas hermanas heredaron una suma considerable.

Pero... ¿Qué heredaron? Según The Economic Times, tanto Kim Jung-youn como su hermana mayor heredaron a partes iguales una participación del 30,78% cada una en NXC, la sociedad de cartera de su padre y que, al menos en otoño, era el mayor accionista de Nexon, con una participación de casi el 48%.

El medio asiático y Forbes precisaban en 2022 que ambas hermanas disponían ya de acciones en la compañía, con lo que tras las recibidas tras el fallecimiento de su padre el valor de cada una de sus participaciones en la empresa ascendería a 2.500 millones de dólares. A esa suma habría que restarle no obstante los cuantiosos impuestos que se aplican a las herencias en Corea del Sur, lo que dejaría a las hermanas con un valor estimado de 1.000 millones cada una.

¿Han sido las únicas herederas? Al elaborar su lista de los 15 multimillonarios más jóvenes de 2023, ordenada por edad, Forbes incluye a las dos hermanas, a las que asigna un valor neto de 1.700 millones de dólares. Parte del legado del empresario surcoreano se habría dirigido sin embargo a la madre de Kim, de 53 años, que ya era multimillonaria y participó en la fundación de Nexon. Su participación en NXC era en diciembre del 34%, precisa Economic Times.

¿Qué más nombres hay en la lista? En su lista Forbes cita a 15 multimillonarios con 30 o menos años, citándolos de mayor a menor edad. El ranking lo inicia Ben Francis, un británico recién llegado a la treintena con un valor neto de 1.200 millones de dólares y que amasó fortuna gracias a la marca de ropa deportiva Gymshark. Algo más, 1.700 millones, se atribuye al estadounidense Palmer Luckey, nacido en 1992, fundador de VR Oculus y detrás de Anduril.

La encargada de cerrar la lista no es Jung-youn, a quien Forbes calcula 19 años, aunque no maneje datos fehacientes al respecto. El broche como multimilonario más joven del mundo lo pone Clemente Del Vecchio, un joven italiano de 18 años con un valor neto de 3.500 millones. Su fortuna es fruto también de una herencia: la que recibió de su padre, Leonardo Del Vecchio, fundado de Luxottica, detrás de marcas tan populares como Costa, Ray-Ban u Oakley. Leonardo fallecido a los 87 años, a finales de junio de 2022, meses después que Kim Jung-ju.

Imagen de portada: Alexander Grey (Unsplash)

