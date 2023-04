Elon Musk declara la guerra a Substack: Twitter bloquea sus enlaces al considerarlos potencialmente "peligrosos"

Nueva polémica en Twitter. En esta ocasión coprotagonizada por Substack, la popular plataforma estadounidense para la creación y distribución de newsletters. La red social capitaneada por Elon Musk ha decidido marcar los links de Substack como "peligrosos", una decisión que se suma a otras —adoptadas también a lo largo de los últimos días— que afectan a la posibilidad de retuitear o dar like a mensajes vinculados directamente con la web de boletines. En la práctica los cambios limitan la capacidad de los autores para promocionar sus piezas.

La medida es interesante por sus detalles. Y trasfondo.

¿Qué ha pasado? Grosso modo, que Elon Musk parece haberle declarado la guerra a Substack, una plataforma estadounidense muy popular entre los autores de newsletters. Durante los últimos días la red social ha aplicado ciertos cambios que limitan la posibilidad de compartir o promocionar sus contenidos.

Si intentas acceder desde la red a un link de Substack te encontrarás con un mensaje automático que advierte sobre sus posibles riesgos. "Ha sido identificado por Twitter o nuestros socios como posible contenido peligroso o de spam, según la política relativa a las URL de Twitter", informa la compañía de Musk, remitiendo a una publicación interna en la que detalla su criterio a la hora de bloquear links, una descripción fechada en julio de 2020, hace casi tres años.

¿Es el único cambio? No. Como señalan en The Verge la red social ha restringido la posibilidad de retuitear o marcar como "me gusta" al menos ciertos contenidos asociados a la web de Substack. Podrás publicar tuits con enlaces de la plataforma e incluso citarlos, pero si intentas marcar el icono de like o retuitearlos quizás veas cómo Twitter despliega una pestaña en la que advierte de que se han "desactivado acciones" asociadas al tuit. No aporta más información.

El jueves la propia Substack señalaba otro cambio: "Las incrustaciones y autentificación de Twitter ya no funcionan". Poco después los fundadores de la compañía incidían en la polémica: "Twitter ha empezado a bloquear los links a Substack. Esperamos que esta medida se haya tomado por error y sea temporal. Los escritores merecen la libertad de compartir links a Substack o a cualquier otro sitio. Incluso si el cambio no es temporal, es un recordatorio de por qué empiezan a aparecer grietas en los modelos de negocio heredados de Internet".

¿Y por qué ahora? Los cambios llegan en un momento clave, justo después de que Substack haya presentado su nueva función "Notes", un servicio que recuerda en cierto modo al que ofrece Twitter: permite a sus usuarios compartir pequeños mensajes sobre "publicaciones, citas, comentarios, imágenes y enlaces".

Su feed es de hecho similar al de Twitter y otras plataformas, peculiaridad que reconocen los propios creadores de Substack: "Aunque Notes puede parecerse a las redes sociales conocidas, la diferencia está en lo que no se ve. La red Substack funciona con suscripciones de pago, no con anuncios. Eso lo cambia todo".

¿Y cuál es el contexto? Más allá del últimos anuncio de Substack, la medida llega en un contexto muy particular para Twitter, embarcada en una búsqueda de rentabilidad marcada por el descenso en los ingresos por publicidad y para la que ha apostado con fuerza por la suscripción de pago. Con ese telón de fondo, durante los últimos meses la red capitaneada por Elon Musk ya ha adoptado otras medidas polémicas, como suspender la cuenta de Mastodon y periodistas que cubren sus informaciones o aplicar cambios relevantes relacionados con su API.

Imagen de portada: Evan Agostini/AP

